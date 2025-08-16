xs
กองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ชายแดนประจำวัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



เพจกองทัพบก ทันกระแส โพสต์ระบุว่า กองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2568 เวลา 14.00 น.

• กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ กองทัพบก และกองทัพภาคที่ 2 นำคณะทูตจาก ประเทศภาคีอนุสัญญาออตตาวา และองค์กรผู้สนับสนุนการเก็บกู้ทุ่นระเบิด 33 ประเทศ ลงพื้นที่ชายแดน

• พื้นที่ช่องอานม้ายังมีความล่อแหลมจากสรรพาวุธ ที่ยังไม่ระเบิดของกัมพูชา การที่กัมพูชานำคณะทูตทหารเข้ามาเข้าข่ายการใช้โล่มนุษย์

• กัมพูชาอ้างว่า ยึดพื้นที่ซำแต ทำลายถนนและปลดธงชาติ เป็นข่าวปลอม

• กัมพูชาอ้างว่าไทยใช้ อาวุธเคมีและสารพิษ เป็นข่าวปลอม

• กองทัพไทยติดตามสถานการณ์ อย่างใกล้ชิด และพร้อมปกป้องอธิปไตยอย่างถึงที่สุด