กองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ชายแดนประจำวัน

เพจกองทัพบก ทันกระแส โพสต์ระบุว่า กองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2568 เวลา 14.00 น.
• กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ กองทัพบก และกองทัพภาคที่ 2 นำคณะทูตจาก ประเทศภาคีอนุสัญญาออตตาวา และองค์กรผู้สนับสนุนการเก็บกู้ทุ่นระเบิด 33 ประเทศ ลงพื้นที่ชายแดน
• พื้นที่ช่องอานม้ายังมีความล่อแหลมจากสรรพาวุธ ที่ยังไม่ระเบิดของกัมพูชา การที่กัมพูชานำคณะทูตทหารเข้ามาเข้าข่ายการใช้โล่มนุษย์
• กัมพูชาอ้างว่า ยึดพื้นที่ซำแต ทำลายถนนและปลดธงชาติ เป็นข่าวปลอม
• กัมพูชาอ้างว่าไทยใช้ อาวุธเคมีและสารพิษ เป็นข่าวปลอม
• กองทัพไทยติดตามสถานการณ์ อย่างใกล้ชิด และพร้อมปกป้องอธิปไตยอย่างถึงที่สุด