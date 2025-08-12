ทบ.ส่งสัญญาณ บูรพาพยัคฆ์ พล.ร2 รอ กองกำลังบูรพา ทัพภาค1 เตรียมพร้อมรักษาอธิปไตย!!

ทบ.ส่งสัญญาณ เตือนเขมร บูรพาพยัคฆ์ พล.ร2 รอ กองกำลังบูรพา ทัพภาค1 เตรียมพร้อม รักษาอธิปไตย!! หลังตรวจการฝึก
วันนี้ (12ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจเฟซบุ๊กแฟนเพจ กองทัพบก รายงานว่า กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ (ร.12พัน1 รอ.) กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ร2รอ.) รับการ ตรวจสภาพความพร้อมรบของ มว.ตส.ที่ 1 , มว.ตส.ที่ 2 และ มว.ตส.ที่ 3 (ห้วงการฝึก 12-18 ส.ค.68) ในการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2568
ณ บริเวณพื้นที่ฝึก อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
โดยมี พ.อ.ชัยณรงค์ กาสี ผบ.ร.12 รอ. มาเป็นประธาน ตามนโยบายผู้บังคับบัญชาให้ดำเนินการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยหมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2568 เพื่อเป็นการตรวจความพร้อม ทั้งเป็นบุคคล และ เป็นหน่วย รวมถึงยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ ตลอดจนการปฏิบัติทางยุทธวิธี ก่อนออกทำการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการรักษาอธิปไตย