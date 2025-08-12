เปิด 3 แคนดิเดต
"แม่ทัพภาคที่ 2" คนใหม่
.
นับถอยหลัง 50 วัน ก่อนที่ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2568 พร้อมจับตา 3 แคนดิเดตตัวเต็งที่จะขึ้นมารับตำแหน่งแม่ทัพภาค 2 คนใหม่
.
พล.ต. วีระยุทธ รักศิลป์
รองแม่ทัพภาคที่ 2
เตรียมทหารรุ่นที่ 26
เคยดํารงตําแหน่ง
•ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6
•ผู้บัญชาการกองกําลังสุรนารี
.
พล.ต. นรธิป โพยนอก
รองแม่ทัพภาคที่ 2
เตรียมทหารรุ่นที่ 26
เคยดํารงตําแหน่ง
•ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3
พล.ต. ณัฏฐ์ ศรีอินทร์
รองแม่ทัพภาคที่ 2
เตรียมทหารรุ่นที่ 27
เคยดํารงตําแหน่ง
• ผู้บัญชาการทหารพรานปักธงชัย
•พบ.พล.ร.6
•ผบ.กองกําลังสุรนารี