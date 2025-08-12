“ปานเทพ” เสนอหากไม่ต่ออายุ “แม่ทัพกุ้ง” ควรเชิญมาเป็น รมว.กลาโหม เลื่อนยศเป็นพลเอก ให้ชงชื่อ มทภ.2 คนใหม่

“อ.ปานเทพ” เสนอ 3 ข้อ หากไม่ต่ออายุราชการให้ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง ควรขอพระราชทานยศให้เป็น “พลเอก” เชิญมาเป็น รมว.กลาโหมและแต่งตั้งแม่ทัพภาคที่ 2 คนใหม่ตามที่ พล.ท.บุญสินเสนอเท่านั้น
วันนี้(12 ส.ค.) นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต และประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก “ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์” กรณีการต่ออายุราชการให้ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 โดยระบุว่า ข้อเสนอใหม่ 3 ข้อ ถ้ารัฐบาลอ้างว่าต่ออายุราชการแม่ทัพภาคที่ 2 ไม่ได้
เมื่อรัฐบาลเห็นว่าไม่ควรต่ออายุราชการแม่ทัพภาค 2 เพราะกลัวเสียระบบ แต่ยอมรับว่า พล.ท.บุญสิน พาดกลาง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ถ้าอย่างนั้นขอเรียกร้องใหม่
1.อย่าเปลี่ยนตัวว่าที่แม่ทัพภาคที่ 2 คนใหม่ ให้เป็นไปตามที่ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง เสนอเท่านั้น
2.ขอพระราชทานยศ เป็น “พลเอก” บุญสิน พาดกลาง เป็นกรณีพิเศษ ที่ยึดคืนแผ่นดินไทยกลับมาได้มากที่สุดในรอบ 17 ปี
3.เชิญมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (ซึ่งตำแหน่งว่างอยู่)
ใครเห็นด้วยช่วยแสดงพลังกดไลค์และแชร์ถึงความต้องการนี้ด่วน
ด้วยความปราถนาดี
ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์
คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน
12 สิงหาคม 2568
