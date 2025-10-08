“ฮุน มาเน็ต” อ้างผลหารือที่เกาะกง “บิ๊กเล็ก” เซ็นไว้ แก้ปมบ้านหนองจานด้วย JBC หวังได้ประชุมกับไทยโดยเร็ว

“ฮุน มาเนต” อ้างผลประชุม GBC ที่เกาะกง “บิ๊กเล็ก” ลงนามเมื่อ 10 ก.ย.เห็นชอบแก้ปัญหาบ้านหนองจานด้วยกลไก JBC กัมพูชาหวังได้ร่วมประชุมร่วมกับไทยโดยเร็ว
วันนี้(8 ต.ค.) นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Hun Manet ว่า รายงานการประชุมวิสามัญครั้งแรกของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป(GBC)กัมพูชา-ไทย เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 ณ จังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งลงนามโดยพลเอก เตีย เซย์ฮา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชา และพลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทย ระบุอย่างชัดเจนว่า ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการชายแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ในพื้นที่บ้านโชคชัย ตำบลโอไบชัน อำเภอโอโจรว จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา ตรงข้ามบ้านหนองจาน อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ราชอาณาจักรไทย ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการวัดและการกำหนดเขตแดนร่วมกัน และเห็นพ้องที่จะบรรจุประเด็นนี้ไว้ในวาระเร่งด่วนในการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ครั้งต่อไป และทั้งสองฝ่ายได้มอบหมายให้คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) หารือแนวทางการบริหารจัดการในประเด็นนี้โดยเร็วที่สุด โดยให้สอดคล้องกับผลการหารือของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC)
“คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ไม่ได้ประชุมกันมาตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2568 เนื่องฝ่ายไทยกำลังรอการจัดทำองค์ประกอบของ JBC ใหม่ กัมพูชาหวังว่าจะจัดการประชุม JBC ในเร็วๆ นี้ เพื่อแก้ไขปัญหานี้” นายฮุน มาเนต ระบุ