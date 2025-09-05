คอการเมืองบุรีรัมย์เชื่อ “อนุทิน” ชนะโหวตนั่งนายกฯ คนที่ 32 ชี้ 4 เดือนเป็นบทพิสูจน์ หากทำไม่ได้ก็คืนอำนาจ ปชช.

บุรีรัมย์ - คอการเมืองบุรีรัมย์เชื่อ “อนุทิน” ชนะโหวตนั่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 จากกระแสการหนุนหลายพรรค ทั้งคาดหวังจากประสบการณ์การเมืองและผลงานที่ผ่านมาจะสามารถแก้ปัญหาบ้านเมือง ทั้งชายแดนไทย-กัมพูชา เศรษฐกิจ และปากท้องประชาชนได้ ชี้ 4 เดือนเป็นบทพิสูจน์ “อนุทิน” และพรรคภูมิใจไทย หากทำไม่ได้ก็คืนอำนาจให้ ปชช.ชี้ชะตาประเทศ
วันนี้ (5 ก.ย. 68) บรรยากาศที่สภากาแฟ “Buriram Forum” อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีบรรดาคอการเมืองมานั่งพูดคุยวิเคราะห์เกี่ยวกับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ของประเทศไทย ซึ่งคอการเมืองส่วนใหญ่ต่างก็เห็นตรงกันว่านายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย จะได้รับเสียงโหวตจากสภาฯ เกินครึ่ง และได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่ 32 อย่างแน่นอน หลังจากที่พรรคประชาชนได้ทำข้อตกลงจะสนับสนุนนายอนุทิน รวมถึงอีกหลายพรรคที่ออกมาแถลงจะหนุนนายอนุทินเช่นกัน ถึงแม้ทางพรรคเพื่อไทยจะเสนอชื่อ นายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดต ของพรรคชิงเก้าอี้นายกฯ ก็ตาม
ทั้งนี้ คอการเมืองยังชี้ว่า ตามข้อตกลงเงื่อนไขการเป็นนายกรัฐมนตรี 4 เดือนนั้น ก็จะเป็นบทพิสูจน์ว่านายอนุทิน และพรรคภูมิใจไทยจะสามารถแก้ปัญหาบ้านเมือง ที่กำลังเกิดวิกฤตได้หรือไม่ ซึ่งหากทำได้ก็จะได้รับความไว้วางใจจากประชาชน แต่หากทำไม่ได้ก็ต้องคืนอำนาจให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินชี้ชะตาประเทศเอง
นายคาน บุญสุข บอกว่า จากการติดตามข่าวสารที่ผ่านมาเชื่อว่านายอนุทินจะชนะการโหวต และได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 อย่างแน่นอน และเชื่อว่าจากประสบการณ์ และผลงานที่ผ่านมา นายอนุทินจะสามารถแก้ปัญหาบ้านเมืองที่กำลังเกิดวิกฤตได้ ซึ่งส่วนตัวอยากฝากให้แก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเป็นปัญหาเร่งด่วน ส่วนกระแสเรื่องคดีเขากระโดง และฮั้ว ส.ว.จะไม่เป็นอุปสรรคในการทำหน้าที่ เพราะมองว่าเรื่องนี้เกิดมากว่า 30 ปีแล้ว ที่ถูกหยิบยกมาเป็นกระแสช่วงนี้มองว่าเป็นเกมการเมือง
เช่นเดียวกับ นายนิรันดร์ กุลฑานันท์ เชื่อว่านายอนุทินจะชนะการโหวตได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่ 32 แน่นอน ดูจากกระแสการสนับสนุนจากพรรคต่างๆ ส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 4 เดือนตามเงื่อนไขข้อตกลง 4 เดือนของพรรคประชาชน จะเป็นบทพิสูจน์ศักยภาพของนายอนุทิน และพรรคภูมิใจไทย ว่าจะสามารถแก้ปัญหาบ้านเมือง เศรษฐกิจ และปากท้องประชาชนได้หรือไม่ ถือเป็นความท้าทาย ซึ่งหากทำได้ก็จะได้รับความไว้วางใจจากประชาชน แต่หากผลงานไม่เป็นที่ประจักษ์ ก็ควรจะคืนอำนาจให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน