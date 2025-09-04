"ภูมิธรรม" ยันคุย "ชัยเกษม" เรียบร้อยแล้ว ชนะโหวตนายกฯ ยุบสภาทันที ไม่ต้องรอ 4 เดือน ได้เลือกตั้งใหม่ตาม ปชน.ต้องการ

"ภูมิธรรม" ทุ่มสู้ไม่ถอย ประกาศ "เพื่อไทย" ส่ง "ชัยเกษม" ชิงเก้าอี้นายกฯ ลั่นชนะโหวต ยุบสภาทันที ไม่ต้องทำ พ.ร.ฎ.ยุบสภาอีก และไม่ต้องรอ 4 เดือน สอดคล้อง ปชน.ที่อยากเลือกตั้งใหม่ทันที
เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 4 ก.ย. นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พรรคประชาชนเรียกร้องให้พรรคเพื่อไทยประกาศหยุดยืนการยุบสภาให้ชัดเจนว่า เป็นไปตามที่ตนได้โพสต์ Facebook ไปก่อนหน้านี้ทุกอย่าง โดยเรื่องแรกคือการชี้แจงการยื่นทูลเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกายุคสภา เมื่อเย็นวันที่ 2 กันยายนที่ผ่านมา หลังจากที่ยื่นไปแล้วได้รับการประสานงานกลับมาว่า มีประเด็นที่ยังไม่มีข้อยุติ เรื่องของรองนายกรัฐมนตรีรักษาการแทนนายกรัฐมนตรี จะมีอำนาจยื่นได้หรือไม่ จึงได้รับกลับมา เรายืนยันว่าปฏิบัติตามขั้นตอนทั้งหมด ขอยืนยันว่าเจตนารมณ์ที่เราทูลเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกา ซึ่งเป็นพระราชอำนาจ เพราะต้องการคืนอำนาจให้ประชาชน เพื่อยุติปัญหาที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ซึ่งทั้งหมดได้เขียนความชัดเจนผ่านทาง facebook ไปหมดแล้ว นอกจากนั้น ยืนยันว่าอยากเห็น กระบวนการประชาธิปไตยเดินหน้าไป และได้เสนอชื่อนายชัยเกษมนิติศิริ ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
"และพรรคการเมืองที่จะโหวตถือเป็นเอกสิทธิ์ โหวตอะไรไป ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น และยืนยันว่าถ้านายชัยเกษม ได้เป็นนายกรัฐมนตรี ตามที่ได้รับเลือกจากสภาฯ เราจะดำเนินการยุบสภาทันที ไม่ ต้องรอ 4 เดือน เพื่อให้กระบวนการประชาธิปไตยเดินหน้า และสามารถช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ได้นี่คือจุดยืนที่ชัดเจนและได้คุยกับและได้คุยกับนายชัยเกษมเรียบร้อยแล้ว" นายภูมิธรรมกล่าว
ผู้สื่อข่าวถามว่า เมื่อมีการถกเถียงเรื่องอำนาจในการยื่นทูลเกล้าฯ รัฐบาลจะไม่ยื่นขึ้นไปอีกแล้วใช่หรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ถ้าชัดเจนแล้วถ้าเลือกนายกฯ ขึ้นมาก็ไม่ต้องใช้เส้นทางนั้น หากนายชัยเกษมเป็นนายกคนใหม่ และเมื่อมีการโปรดเกล้าฯ เราก็สามารถดำเนินการยุบสภาได้ทันที
เมื่อถามว่าเสียงของพรรคประชาชนเวลานี้ยังโหวตให้กับพรรคภูมิใจไทย นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่เป็นไรถือเป็นเอกสิทธิ์ คำแถลงของตนทั้งสองเรื่องถือว่าชัดเจน และที่ทำอย่างนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนเป็นข้อผูกพันทางกฎหมาย การให้สัมภาษณ์เพื่อยืนยัน ในสิ่งที่แถลง
เมื่อถามว่าได้ประสานไปยังพรรคประชาชนหรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า นี่คือจุดยืนของเรา 2 เรื่อง แล้วบอกไปแล้วว่า อยากให้เกิดการเลือกตั้งทันที ซึ่งเป็นไปตามครรลองประชาธิปไตย ส่วนเขาจะตัดสินใจอย่างไรเราก็ยินดี
"ถ้าเลือกเราให้กลับมาก็ยืนยันก็ยืนยัน ว่าจะดำเนินการยุบสภาทันทีและเลือกตั้งใหม่ และกลับไปให้ประชาชนตัดสินโดยไม่ต้องไปก้าวล่วงอะไร ไม่ต้องไปทำพระราชกฤษฎีกายุบสภาอีกแล้ว" นายภูมิธรรมกล่าว
นายภูมิธรรม กล่าวย้ำว่า ประกาศจุดยืนไปชัดเจนแล้ว และเป็นเอกสิทธิ์ สส.และพรรคการเมืองทุกพรรคจะตัดสินใจอย่างไรก็ได้ แต่ขอให้รับผิดชอบการตัดสินใจของตัวเองด้วย