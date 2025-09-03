วิป 2 ฝ่ายสรุปวันเลือกนายกฯไม่ได้ โยน "วันนอร์" เหตุยื่นยุบสภาต้องไม่ก้าวล่วง ปัดยื้อต้องสง่างาม-ไร้ครหา

วิป 2 ฝ่ายสรุปไม่ได้ ! เคาะวันโหวตนายกฯ วันไหนโยนเผือกร้อน “วันนอร์” ตัดสินใจ เหตุ “ภูมิธรรม” ยื่นยุบสภาฯ ต้องไม่ก้าวล่วงพระราชอำนาจ ปัดยื้อถ่วงเวลา อ้างเดินตามกระบวนการข้อกฎหมาย ยันไทยต้องมี “นายกฯ” แบบสง่างาม-ไร้ครหา
วันที่ (3 ก.ย.) ที่รัฐสภา นายฉลาด ขามช่วง รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 กล่าวภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมวิป 2 ฝ่ายว่า หากมีมติวันนี้ก่อนเวลา 16.30 น. จะสามารถเสนอให้นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร บรรจุระเบียบวาระโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้ ภายในวันที่ 5 กันยายนนี้ แต่เนื่องจากฝ่ายรัฐบาลเดิม ชี้แจงว่า ขณะนี้นายภูมิธรรม เวชยชัย ปฎิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ได้ยื่นเสนอพระราชกฤษฎีกาทูลเกล้าฯ เพื่อยุบสภา และอยู่ในกระบวนการ แต่เพื่อไม่ให้เป็นการก้าวล่วงพระราชอำนาจ ตนจึงขอที่ประชุมว่า อำนาจในการบรรจุระเบียบวาระเป็นของประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยในวันนี้นายวันมูหะมัดนอร์ จะลงจากการทำหน้าที่บนบัลลังก์ในเวลา 16.30 น. โดยตนได้หารือกับประธานสภาฯ ให้ลงจากการทำหน้าที่บนบัลลังก์ก่อน เพื่อที่จะได้เดินทางมาหารือกับวิป 2 ฝ่าย แบบนอกรอบ
นายฉลาด กล่าวอีกว่า วันนี้ได้ยืนยันกับที่ประชุมว่า ประเทศไทยจะต้องมีนายกรัฐมนตรี บนพื้นฐานของความสง่างาม ไม่ให้เกิดข้อครหา นินทาภายหลัง และบุคคลที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีควรรอได้ไม่กี่วัน ยืนยัน ไม่ใช่การถ่วงเวลา แต่เป็นกระบวนการตามกฎหมาย เพราะมีเรื่องที่สำคัญ คือ เรื่องของพระราชอำนาจ
เมื่อถามว่า แต่ละฝ่ายถกเถียงกันอย่างไรบ้าง นายฉลาด กล่าวว่า ฝ่ายที่อ้างว่า เป็นเสียงข้างมากก็อยากให้มีการประชุม และมีมติภายในวันนี้ เพื่อเสนอให้ประธานสภาฯ บรรจุระเบียบวาระ
ทั้งนี้หากไม่ดำเนินการภายในวันนี้ ก็สามารถที่จะประชุมได้ เพียงแค่ต้องแจ้งสมาชิกล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
เมื่อถามว่า นอกจากวันที่ 5 กันยายนนี้แล้ว ยังมีวันอื่นอีกหรือไม่ นายฉลาด กล่าวว่า มีหลายคนเสนอมาว่า ให้เป็นสัปดาห์ถัดไป สามารถทำได้ทุกวัน แต่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า 1 วัน หรือหากขยัน จะเป็นการประชุมในวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้
เมื่อถามว่า ขณะนี้มีการส่งเรื่อง ที่ได้รอศาลรัฐธรรมนูญตีความ กับเรื่องการยื่นทูลเกล้าฯ ยุบสภา รอน้ำหนักเรื่องไหนมากกว่ากัน นายฉลาด กล่าวว่า เรื่องทูลเกล้าฯ
ส่วนเรื่องศาลรัฐธรรมนูญ จะมีผลมากน้อยแค่ไหนนั้น ก็อยู่ที่มีคำวินิจฉัยมา ซึ่งจะมีคำวินิจฉัยออกมาอย่างไรเราก็น้อมรับ เพราะเคารพความเห็นขององค์กรอิสระ และเคารพความเห็นของทุกฝ่าย แต่เพื่อให้เกิดความกระจ่าง ตนขอให้ใจเย็นนิดหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ต้องรอการประกาศยุบสภาฯ อย่างเป็นทางการ
เมื่อถามว่า การที่ให้รอแบบนี้ ฝ่ายที่อยากให้บรรจุระเบียบวาระการโหวตนายกฯ ยอมรับได้หรือไม่ รองประธานสภาฯ คนที่ 2 กล่าวว่า ตนดูหลายคนแล้วฝั่งนั่นก็พยักหน้าอยู่ว่า ต้องรอ เพราะเป็นพระราชอำนาจ ไม่มีใครก้าวล่วงได้ ส่วนจะใช้เวลากี่วัน ไม่มีใครกล้าพูด แต่โดยธรรมเนียมแล้วไม่นาน ส่วนที่ทางพรรคภูมิใจไทย ยื่นต่อนายวันมูหะมัดนอ ร์เพื่อขอให้บรรจุระเบียบวาระโหวตเลือกนายกฯ นั้น เป็นดุลยพินิจของประธานฯว่า จะดำเนินอย่างไร อย่างรอบด้าน รอบคอบ