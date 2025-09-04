"ภูมิธรรม​" ยันมีอำนาจยื่น พ.ร.ฎ.ฯ เมื่อโดนตีกลับได้นำมาทบทวนใหม่ เดินหน้าดัน "ชัยเกษม" นั่งนายกฯ ยุบสภาทันที

"ภูมิธรรม" ยันมีอำนาจถวายคำแนะนำยื่นร่าง พ.ร.ฎ.ยุบสภา แจงนำกลับมาทบทวน หลังสำนักองคมนตรีโต้แย้ง ย้ำเจตนารมณ์คืนอำนาจให้ประชาชน พร้อมเดินหน้า เสนอชื่อ "ชัยเกษม" ชิงนายกรัฐมนตรี ยุบสภาทันที
วันนี้(4 ก.ย.) นายภูมิธรรม เวชยชัย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Phumtham Wechayachai เป็นแถลงการณ์ 2 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 “เพื่อความกระจ่างชัดเรื่องการยุบสภา”
ในช่วงที่การเมืองยังสับสน ผมขอเรียนชี้แจงให้เกิดความกระจ่างชัดในประเด็นร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรดังนี้
รัฐบาลได้ดำเนินการจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรและส่งให้สำนักงานองคมนตรีพิจารณาแล้วเมื่อเย็นวันที่ 2 กันยายน 2568 ต่อมาได้รับแจ้งจากสำนักงานองคมนตรี ว่ายังมีประเด็นข้อกฎหมายที่มีการโต้แย้งและยังไม่เป็นข้อยุติ โดยเฉพาะประเด็นอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีในการถวายคำแนะนำ จึงยังไม่เห็นสมควรนำร่างพระราชกฤษฎีกาขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายในเวลานี้
รัฐบาลเคารพในขั้นตอนและหลักนิติธรรมทุกประการ และจะนำกลับมาทบทวนและพิจารณาเพื่อให้เกิดความเหมาสมถูกต้อง แต่ขอย้ำชัดว่า เจตนารมณ์ของรัฐบาลคือการคืนอำนาจให้ประชาชนโดยเร็วที่สุด
ฉบับที่ 2 “เดินหน้าตามครรลองประชาธิปไตย”
เมื่อพรรคประชาชนได้แสดงจุดยืนชัดเจนว่าจะโหวตสนับสนุนพรรคภูมิใจไทย และมีการบรรจุวาระเลือกนายกรัฐมนตรีแล้ว ทุกพรรคการเมืองต้องแสดงความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตน ให้ประชาชนได้เห็นว่ากลไกสภายังคงทำงานตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
สำหรับพรรคเพื่อไทย เราพร้อมเสนอชื่อศาสตราจารย์ชัยเกษม นิติสิริ เป็นนายกรัฐมนตรี และขอยืนยันต่อประชาชนว่า หากเราได้รับเสียงสนับสนุน เราจะประกาศยุบสภาทันที ไม่รอครบกำหนด 4 เดือน เพื่อให้ประเทศเดินหน้าอย่างรวดเร็ว และคืนอำนาจให้ประชาชนตัดสินอนาคตประเทศด้วยมือของตนเอง
เรายังคงหวังให้กระบวนการประชาธิปไตยสามารถเดินหน้าได้อย่างสง่างาม ให้สภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่เลือกนายกรัฐมนตรีตามเอกสิทธิ์อย่างเต็มที่ และกำหนดทิศทางของประเทศไทยอย่างแท้จริง