xs
xsm
sm
md
lg

"ภูมิธรรม​" ยันมีอำนาจยื่น พ.ร.ฎ.ฯ เมื่อโดนตีกลับได้นำมาทบทวนใหม่ เดินหน้าดัน "ชัยเกษม" นั่งนายกฯ ยุบสภาทันที

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"ภูมิธรรม​" ยัน​มีอำนาจถวายคำแนะนำ​ยื่น​ร่าง พ.ร.ฎ.​ยุบสภา​ แจง​นำกลับมาทบทวน​ หลังสำนักองคมนตรีโต้แย้ง​ ย้ำเจตนารมณ์คืนอำนาจให้ประชาชน พร้อมเดินหน้า เสนอชื่อ "ชัยเกษม" ชิงนายกรัฐมนตรี ยุบสภาทันที

วันนี้(4 ก.ย.) นายภูมิธรรม​ เวชยชัย​ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี​ โพสต์​ข้อ​ค​วา​มผ่าน​เฟซบุ๊ก​ Phumtham​ Wechayachai เป็นแถลงการณ์ 2 ฉบับ ดังนี้

ฉบับที่ 1 “เพื่อความกระจ่างชัดเรื่องการยุบสภา”

ในช่วงที่การเมืองยังสับสน ผมขอเรียนชี้แจงให้เกิดความกระจ่างชัดในประเด็นร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรดังนี้
รัฐบาลได้ดำเนินการจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรและส่งให้สำนักงานองคมนตรีพิจารณาแล้วเมื่อเย็นวันที่ 2 กันยายน 2568 ต่อมาได้รับแจ้งจากสำนักงานองคมนตรี ว่ายังมีประเด็นข้อกฎหมายที่มีการโต้แย้งและยังไม่เป็นข้อยุติ โดยเฉพาะประเด็นอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีในการถวายคำแนะนำ จึงยังไม่เห็นสมควรนำร่างพระราชกฤษฎีกาขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายในเวลานี้

รัฐบาลเคารพในขั้นตอนและหลักนิติธรรมทุกประการ และจะนำกลับมาทบทวนและพิจารณาเพื่อให้เกิดความเหมาสมถูกต้อง แต่ขอย้ำชัดว่า เจตนารมณ์ของรัฐบาลคือการคืนอำนาจให้ประชาชนโดยเร็วที่สุด

ฉบับที่​ 2 “เดินหน้าตามครรลองประชาธิปไตย”

เมื่อพรรคประชาชนได้แสดงจุดยืนชัดเจนว่าจะโหวตสนับสนุนพรรคภูมิใจไทย และมีการบรรจุวาระเลือกนายกรัฐมนตรีแล้ว ทุกพรรคการเมืองต้องแสดงความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตน ให้ประชาชนได้เห็นว่ากลไกสภายังคงทำงานตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

สำหรับพรรคเพื่อไทย เราพร้อมเสนอชื่อศาสตราจารย์ชัยเกษม นิติสิริ เป็นนายกรัฐมนตรี และขอยืนยันต่อประชาชนว่า หากเราได้รับเสียงสนับสนุน เราจะประกาศยุบสภาทันที ไม่รอครบกำหนด 4 เดือน เพื่อให้ประเทศเดินหน้าอย่างรวดเร็ว และคืนอำนาจให้ประชาชนตัดสินอนาคตประเทศด้วยมือของตนเอง

เรายังคงหวังให้กระบวนการประชาธิปไตยสามารถเดินหน้าได้อย่างสง่างาม ให้สภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่เลือกนายกรัฐมนตรีตามเอกสิทธิ์อย่างเต็มที่ และกำหนดทิศทางของประเทศไทยอย่างแท้จริง





"ภูมิธรรม&amp;#8203;" ยันมีอำนาจยื่น พ.ร.ฎ.ฯ เมื่อโดนตีกลับได้นำมาทบทวนใหม่ เดินหน้าดัน "ชัยเกษม" นั่งนายกฯ ยุบสภาทันที
"ภูมิธรรม&amp;#8203;" ยันมีอำนาจยื่น พ.ร.ฎ.ฯ เมื่อโดนตีกลับได้นำมาทบทวนใหม่ เดินหน้าดัน "ชัยเกษม" นั่งนายกฯ ยุบสภาทันที
"ภูมิธรรม&amp;#8203;" ยันมีอำนาจยื่น พ.ร.ฎ.ฯ เมื่อโดนตีกลับได้นำมาทบทวนใหม่ เดินหน้าดัน "ชัยเกษม" นั่งนายกฯ ยุบสภาทันที
กำลังโหลดความคิดเห็น