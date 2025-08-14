ปู่เจ็บใจ! หลงกลแก๊งคอลฯ หลอกอ้างเป็นหลาน สูญเงินหลายแสน ครั้งที่สองรู้ทัน ตลบหลังเอาคืน

ชายแซ่ชวี วัย 72 ปี จากเมืองเยียนไถ มณฑลซานตง สูญเงินไป 80,000 หยวน (ประมาณ 400,000 บาท) จากการถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างเป็นหลานชาย ก่อนที่ 6 เดือนต่อมา เขาจะได้รับสายอีกครั้ง และคราวนี้ก็ถึงเวลาชำระแค้น
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2024 เมื่อปู่ชวีได้รับสายจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งปลอมเป็นหลานชายของปู่ โทร.มาบอกว่าไปมีเรื่องและทำอีกฝ่ายได้รับบาดเจ็บ เลยต้องการเงิน 80,000 หยวน (ประมาณ 400,000 บาท) เพื่อยุติปัญหา ไม่งั้นจะถูกตำรวจจับ
ด้านปู่ชวี ผู้เป็นห่วงหลาน ก็รีบทำตามคำขอทันทีโดยไม่คิดอะไร กว่าจะรู้ตัวว่าโดนหลอกก็ผ่านไปพักใหญ่ และเข้าแจ้งความกับตำรวจ
ต่อมา เจ้าหน้าที่สามารถสืบสวนจนจับกุมคนร้ายได้ แต่เงินของปู่นั้นไม่สามารถนำคืนมาได้เพราะมีการส่งต่อไปอย่างรวดเร็ว ยากต่อการติดตาม
เหตุการณ์ครั้งนี้ ทำให้ปู่ชวีเกลียดชังและโกรธแค้นมิจฉาชีพเป็นอย่างมาก เลยเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันการฉ้อโกงและถ่ายทอดความรู้นี้ให้กับชาวบ้านคนอื่นๆ
“ผมโกรธมากจนล้มป่วย ทั้งชีวิตมีเงินเก็บอยู่ไม่มาก แต่ถูกหลอกจนหมดเกลี้ยง”
จากนั้น ครึ่งปีต่อมาใครจะคิดว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะโทร.มาหาปู่ชวีอีกครั้ง แถมยังใช่มุกเดิมอีก ทว่าคราวนี้ปู่ชวีรู้ทันและไม่ยอมตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอีกต่อไป
"แค่เรียกว่า 'ปู่' คำเดียวก็รู้แล้ว มิจฉาชีพมาหลอกอีกแล้ว..." ปู่ชวีกล่าว ก่อนที่ปู่จะทำทีเออออไปกับมิจฉาชีพ และแจ้งตำรวจ พร้อมกับร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการวางแผน นัดแนะสถานที่ให้มารับเงิน จนสามารถจับกุมตัวผู้ร่วมขบวนการได้สำเร็จ
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจแซ่ซ่งกล่าวว่า "พวกเราได้จับกุมตัวชายแซ่จาง ที่มารับเงิน....และด้วยความร่วมมือจากนายจาง เราจึงสามารถจับตัวนายหวัง...ได้ด้วย"
ทั้งนี้ พอปู่ชวีรู้ว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมคนร้ายได้ก็ดีใจสุดๆ ความโกรธและความคับแค้นใจที่มีก็ได้ถูกปลดปล่อยออกไป พร้อมบอกกับเจ้าหน้าที่อีกว่า ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก เขาก็ยินดีที่จะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เพื่อจับกุมมิจฉาชีพให้จงได้!
