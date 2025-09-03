"รฟท." จ่อร้องทุกข์ ดีเอสไอ เอาผิดกลุ่มบุคคลคดี "เขากระโดง" 4 ก.ย.

MGR Online - "รฟท." มอบฝ่ายกฎหมาย ร้องทุกข์ดีเอสไอ ดำเนินคดีกลุ่มบุคคล-เจ้าหน้าที่รัฐ ครอบครองที่ดินเขากระโดง จ.บุรีรัมย์ โดยมิชอบ วันที่ 4 ก.ย. ก่อนพิจารณารับเป็นคดีพิเศษ
วันนี้ (3 ก.ย.) รายงานข่าวแจ้งว่า วันที่ 4 ก.ย. เวลา 14.00 น. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมาย เป็นผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อขอให้ดำเนินการสอบสวนตาม พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งความประสงค์ดำเนินคดีอาญากับกลุ่มบุคคลที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่รัฐอื่นในการเข้ายึดถือครอบครองที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย บริเวณพื้นที่เขากระโดง ต.เสม็ด และ ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ภายหลังได้รับการประสานจาก รฟท. เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นคณะพนักงานสืบสวนเรื่องที่ 97/2568 ดำเนินการสืบสวนเรื่องข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการครอบครองและการออกเอกสารสิทธิในที่ดินบริเวณเขากระโดง จ.บุรีรัมย์ อันอาจเป็นที่ดินของรัฐและเกี่ยวข้องกับกลุ่มคณะบุคคลหลายฝ่าย โดยมี พ.ต.ต.ณฐพล ดิษยธรรม ผอ.กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนรับเรื่องด้วยตัวเองในวันที่ 4 ก.ย. และเมื่อรับเรื่องแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการสอบปากคำผู้ร้องทุกข์ และนำเอกสารเข้าที่ประชุมคณะพนักงานสืบสวนเพื่อพิจารณาพยานหลักฐานต่างๆ ว่าเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษหรือไม่ หากกรณีเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษ จะได้เสนอตามลำดับชั้นรับเป็นคดีพิเศษ เพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มผู้กระทำผิดต่อไป