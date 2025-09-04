"รฟท." เลื่อนร้องทุกข์ ดีเอสไอ ปมครอบครอง "เขากระโดง"

MGR Online - “การรถไฟฯ” แจ้งเลื่อนร้องทุกข์ "ดีเอสไอ" ดำเนินคดีครอบครองที่ดิน "เขากระโดง" โดยมิชอบ เอาผิดกลุ่มบุคคล-จนท.รัฐ แบบไม่มีกำหนด จากเดิม 4 ก.ย.
จากกรณี การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายเป็นผู้รับมอบอำนาจเตรียมเข้าดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เพื่อขอให้ดำเนินการสอบสวนตาม พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจะเข้ามอบเอกสารหลักฐาน แจ้งความประสงค์ดำเนินคดีอาญากับกลุ่มบุคคลที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่รัฐอื่นในการเข้ายึดถือครอบครองที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย บริเวณพื้นที่เขากระโดง ต.เสม็ด และ ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 4 ก.ย.68
วันนี้ (4 ก.ย.) รายงานข่าวแจ้งว่า ล่าสุด การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้แจ้งเลื่อนการเข้าร้องทุกข์กับดีเอสไอเรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีการแจ้งเหตุผลการเลื่อนอย่างไม่มีกำหนดครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ รฟท. เลื่อนการร้องทุกข์กล่าวโทษออกไปเช่นนี้ เกิดขึ้นภายหลังจากที่ดีเอสไอตรวจสอบพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของ รฟท. เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย จึงทำหนังสือให้เข้ามาร้องทุกข์ในฐานะผู้เสียหาย แต่กลับประสานมาขอเลื่อนแทน
ทั้งนี้ ดีเอสไอได้มีการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและพบข้อมูลแล้วแจ้งต่อผู้เสียหาย คือ รฟท. แต่ปรากฏว่าไม่มีเจ้าทุกข์เข้าร้องกล่าวโทษ ขั้นตอนการพิจารณาเสนออธิบดีดีเอสไอ ให้รับเป็นคดีพิเศษ จะเป็นอย่างไรต่อไป โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้ข้อมูลว่า แม้ไม่มีผู้มาร้องทุกข์กล่าวโทษตามพยานหลักฐานที่ปรากฏ แต่ก็ยังมีช่องทางอื่นที่สามารถดำเนินการต่อไปได้ เนื่องจากเคยมีคำพิพากษาและกฤษฎีกาตีความไว้แล้วว่าเจ้าหน้าที่รัฐอื่นสามารถกล่าวโทษได้ระหว่างการตรวจสอบ