รั้วชายแดนชะงัก! "บิ๊กเล็ก" เผยต้องรอ สมช.เคาะก่อน หวั่นสร้างบนตลิ่งเสียดินแดนถึงกลางคลอง

“บิ๊กเล็ก” เผยต้องรอ สมช.เคาะสร้างรั้วชายแดนกัมพูชา หลังมีบางฝ่ายหวั่นสร้างรั้วบนตลิ่งเสียดินแดนถึงกลางคลอง แหยงทัวร์ลง ปมเกี่ยวเนื่องอธิปไตย ประชาชนพร้อมตัดพ้อต่อว่า รัฐบาลจึงต้องระวัง เผยหลัง ครม.รับตำแหน่งประชุมทันทีเพื่อหาข้อสรุป
วันที่ 18 ก.ย.ที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงความคืบหน้าในการสร้างรั้วชายแดนด้านจังหวัดสระแก้วว่า ขณะนี้มีความเห็นสองด้าน เนื่องจากในบางจุดมีคลองคั่นอยู่ตรงกลาง ทำให้เขตแดนอยู่กลางคลอง ถ้าเราสร้างรั้วขึ้นมาอยู่บนตลิ่ง จะมีความเห็นเป็นสองทาง ทางฝ่ายที่อยากให้สร้าง ต้องการมีไว้เพื่อป้องกันอาชญากรรม ขณะที่ฝ่ายไม่เห็นด้วยจะบอกว่า เราจะเสียสภาพการครอบครองระหว่างกลางคลองขึ้นมาได้ ตนจึงได้ให้ไปหารือในรายละเอียดอีกครั้ง
“อยากขอความเห็นใจว่าพอเราทำอะไรลงไป อีกฝ่ายหนึ่งก็จะประท้วง เราจึงต้องทำในสิ่งที่สองฝ่ายตกลงร่วมกันได้ เรื่องนี้จะต้องนำเข้าไปพิจารณาในสภาความมั่นคงแห่งชาติก่อน เพราะเกี่ยวเนื่องกับอธิปไตย และเป็นเรื่องที่มีคนพร้อมจะตัดพ้อต่อว่า ดังนั้น เมื่อเราเป็นรัฐบาลก็ต้องระมัดระวัง”
พลเอก ณัฐพล กล่าวว่า หลังจากคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ ก็จะมีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยทันที ที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้นั่งกันเฉยๆ มีการพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีมาโดยตลอด ปัญหาก็คือ ตอนนี้ยังไม่สามารถทำอะไรได้อย่างเป็นทางการ ต้องรอคณะรัฐมนตรีเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อน