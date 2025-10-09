อาคาร “เอ็มไพร์” เปิดมิติใหม่ ภายใต้กลยุทธ์ “The Empire Reimagined” พลิกโฉมแลนด์มาร์กใจกลางกรุงเทพฯ สู่การเป็นจุดหมายด้านไลฟ์สไตล์ระดับโลก
ทั้งประสบการณ์การรับประทานอาหาร ศิลปะแบบอิมเมอร์ซีฟ และศูนย์รวมการดูแลสุขภาพระดับพรีเมียม เริ่มจากเปิดตัวจอ LED สุดล้ำจากซัมซุง จุดประกายแรงบันดาลใจแห่งความคิดสร้างสรรค์
AWC นำโดย นางวัลลภา ไตรโสรัส (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น นายไมเคิล ฮาริท (ซ้ายสุด)หัวหน้าคณะกลุ่มธุรกิจคอมเมอร์เชียล แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด นำโดย นายเอส.วาย. ยุน คิม (ขวาสุด) ประธานบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ร่วมยินดีก้าวใหม่ของอาคาร “เอ็มไพร์” สู่ความเป็นผู้นำด้านไลฟ์สไตล์ระดับโลก ภายใต้กลยุทธ์ “The Empire Reimagined”
• อาคาร “เอ็มไพร์” โดย แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น หรือ AWC เผยโฉมการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ สู่จุดหมายปลายทางด้านไลฟ์สไตล์อย่างครบวงจร ผสานการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างไร้รอยต่อ พร้อมก้าวสู่ยุคใหม่ภายใต้กลยุทธ์ “The Empire Reimagined”
• พลังแห่งการสร้างสรรค์อันโดดเด่นของอาคาร “เอ็มไพร์” ด้วย เอ-ญ่า รูฟทอป แอท ดิ เอ็มไพร์ เปิดประสบการณ์ของการรับประทานอาหาร และ The Empire Co-Living Space เชื่อมต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในหลากหลายไลฟ์สไตล์อย่างครบครัน ด้วยแนวคิด Hospitality-led ที่มอบความสะดวกสบายระดับห้าดาว พร้อมศูนย์รวมการดูแลสุขภาพระดับพรีเมียม ใจกลางย่านธุรกิจของกรุงเทพฯ
• The Immersive LED Showcase โดยซัมซุง ครอบคลุมพื้นที่โถงล็อบบี้หลัก ผสานระหว่างศิลปะและเทคโนโลยี นำสู่บรรยากาศที่สร้างแรงบันดาลใจและเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความคิดสร้างสรรค์ โดยสอดคล้องกับมาตรฐานความยั่งยืนและการรับรองอาคารระดับสากล LEED Gold และ WELL Platinum
• ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระยะยาวกับซัมซุง สะท้อนความเชื่อมั่นต่อวิสัยทัศน์ของอาคาร “เอ็มไพร์” และแสดงถึงเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นร่วมกันของทั้งสองพันธมิตร ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและการเติบโตไปด้วยกัน
กรุงเทพฯ 8 ตุลาคม 2568 – อาคาร “เอ็มไพร์” เผยภาพลักษณ์ใหม่ของศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ที่เชื่อมโยงทุกองค์ประกอบเข้าด้วยกัน พร้อมส่งเสริมผู้คนให้สามารถผสานการทำงาน การใช้ชีวิต การรักษาสุขภาพ รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างสมดุล
แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร ประกาศการปรับบทบาทครั้งสำคัญของอาคาร “เอ็มไพร์” สู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านไลฟ์สไตล์ระดับโลกอย่างครบวงจรในประเทศไทย ที่มุ่งสร้างประสบการณ์การทำงานรูปแบบใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายและมีความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน พร้อมสร้างคุณค่าและความยั่งยืนให้กับทุกมิติของการใช้ชีวิตและการทำงาน
อาคาร “เอ็มไพร์” สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับจุดหมายปลายทางด้านไลฟ์สไตล์ ด้วยกลยุทธ์ The Empire Reimagined ที่สร้างสรรค์พื้นที่ซึ่งหลอมรวมการทำงาน สุขภาพ อาหาร ศิลปะ และบริการต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน ให้นิยามใหม่ของไลฟ์สไตล์แลนด์มาร์กใจกลางกรุงเทพฯ โดยมี 4 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่
• Immersive Art & Technology Experiences ประสบการณ์ด้านศิลปะและเทคโนโลยีจาก Samsung Immersive LED Showcase สร้างทุกช่วงเวลาให้เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ที่นำไปสู่แรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์จากมิติใหม่ของการนำเสนอ
• Global Dining Destination ที่ เอ-ญ่า รูฟทอป แอท ดิ เอ็มไพร์ จุดหมายปลายทางด้านอาหารระดับโลก ซึ่งรวมเชฟมิชลินสตาร์และเชฟชั้นนำระดับนานาชาติ มารังสรรค์มิติใหม่ของการรับประทานอาหารสุดพิเศษ ท่ามกลางทิวทัศน์พาโนรามาของกรุงเทพฯ เช่น โนบุ แบงค๊อก (Nobu Bangkok) ร้านโนบุที่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดในโลก
• Hospitality-Integrated Hub ที่ The Empire Co-living นำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโรงแรมห้าดาว อาทิ ห้องออกกำลังกายและห้องอาบน้ำ ห้องนั่งเล่น ห้องคาราโอเกะ ห้องเกม ห้องสำหรับเด็ก พื้นที่สำหรับสัตว์เลี้ยง และห้องสำหรับพักผ่อน พร้อม Liquid Spaces พื้นที่ ๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างยืดหยุ่น สำหรับการประชุม การสร้างเครือข่าย กิจกรรมเพื่อสุขภาพ หรือการพักผ่อน โดยผู้เช่าสามารถใช้บริการได้อย่างไม่จำกัด
• Premium Wellness Hubs ศูนย์รวมการดูแลสุขภาพระดับพรีเมียมที่ผสานนวัตกรรมทางการแพทย์เข้ากับความต้องการเฉพาะบุคคล โดยนำเสนอโปรแกรมดูแลสุขภาพจากคลินิกชั้นนำที่เริ่มตั้งแต่การป้องกัน เพื่อสร้างสมดุลของชีวิต และสุขภาพที่ดีในระยะยาว (เปิดให้บริการในปี 2569)
การเปิดตัว Immersive LED Showcase ใหม่โดยซัมซุง ได้เปลี่ยนโถงล็อบบี้หลักของอาคาร “เอ็มไพร์” ให้กลายเป็นศิลปะมีชีวิต ที่ผสานแสงสี ความเคลื่อนไหว และความคิดสร้างสรรค์เข้าด้วยกัน เป็นการหลอมรวมระหว่างเทคโนโลยี ไลฟ์สไตล์ และจินตนาการ สะท้อนอัตลักษณ์ใหม่ของอาคาร “เอ็มไพร์”
หมุดหมายสำคัญครั้งนี้ ยังแสดงถึงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระยะยาวของสองพันธมิตร ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเช่าพื้นที่ แต่คือการร่วมกันสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่เปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจและการเติบโตร่วมกัน
นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “AWC เปิดประสบการณ์ The Empire Reimagined ภายใต้แนวคิด AWC’s Lifestyle Destination ที่ซึ่งการทำงาน การใช้ชีวิต และแรงบันดาลใจผสานรวมเป็นหนึ่งเดียว ด้วยรูปแบบใหม่ของประสบการณ์หลากหลาย ต้อนรับด้วยบรรยากาศ Lounge และ Immersive Experience ซึ่ง AWC มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับซัมซุง หนึ่งในผู้นำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ความประทับใจ ให้แก่ผู้เช่าและผู้มาเยือนอาคาร “เอ็มไพร์” พร้อมด้วยประสบการณ์ Co-Living ที่รวมพื้นที่ตอบสนองทุกช่วงเวลา และสร้างสรรค์ เอ-ญ่า รูฟทอป แอท ดิ เอ็มไพร์ ให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านอาหาร ต่อเนื่องถึงโมเดลศูนย์รวมการดูแลสุขภาพระดับพรีเมียม เชื่อมถึงสิทธิประโยชน์พิเศษให้กับผู้เช่าจากโรงแรมในกลุ่ม AWC เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ครบวงจร รวมถึงมาตรฐานเป้าหมายความยั่งยืน ที่เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างคุณค่าระยะยาวอย่างยั่งยืนร่วมกับพันธมิตรและชุมชน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางยั่งยืนระดับโลก ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของ AWC ในการ Building Better Future For All”
นายไมเคิล ฮาริท หัวหน้าคณะกลุ่มธุรกิจคอมเมอร์เชียล แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า“การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ได้เป็นแค่การออกแบบใหม่ แต่คือการปรับเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์ทั้งในบทบาทและความหมายของสถานที่ เรากำลังสร้างนิยามใหม่ของจุดหมายปลายทาง ที่พร้อมรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้คน สังคม และภาคธุรกิจ The Empire Reimagined สะท้อนการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของไลฟ์สไตล์แลนด์มาร์ก ที่สุขภาวะ แรงบันดาลใจ และความคิดสร้างสรรค์หลอมรวมเข้าด้วยกัน กลายเป็นหัวใจสำคัญในการกำหนดรูปแบบใหม่ของการทำงาน รวมถึงความเชื่อมโยงของผู้คน และในฐานะพันธมิตรระยะยาวกับซัมซุง เรากำลังนำพลังของนวัตกรรมและความร่วมมือ มาสร้างมาตรฐานใหม่แห่งการออกแบบอัจฉริยะ ซึ่งนำไปสู่ประสบการณ์ใหม่ ที่จะพลิกโฉมการใช้ชีวิตในใจกลางย่านธุรกิจสำคัญของกรุงเทพฯ”
นายเอส.วาย. ยุน คิม ประธานบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า “ซัมซุงภูมิใจที่ได้กระชับความร่วมมืออันยาวนานกับ AWC ในช่วงเวลาที่อาคาร “เอ็มไพร์” ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่น่าตื่นเต้นนี้ Immersive LED Showcase ของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนช่วงเวลาในชีวิตประจำวันให้กลายเป็นแรงบันดาลใจ โดยนำพลังแห่งนวัตกรรมจอแสดงผล มาเป็นส่วนหนึ่งของอาคาร “เอ็มไพร์” รวมถึงอีกประสบการณ์ความพิเศษ คือ เอ-ญ่า รูฟทอป แอท ดิ เอ็มไพร์ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงว่าอาคาร “เอ็มไพร์” ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของผู้มาเยือนอย่างแท้จริง ในการหลอมรวมการรับประทานอาหาร ศิลปะ เทคโนโลยี และไลฟ์สไตล์ทุกมิติเข้าด้วยกัน เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น สร้างชุมชนที่แข็งแกร่ง พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตร่วมกันกับพันธมิตรและชุมชนในย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพฯ (CBD)”
The Empire Reimagined สะท้อนวิสัยทัศน์ของ AWC ในการสร้างจุดหมายปลายทางแบบครบวงจร ที่หลอมรวมไลฟ์สไตล์ด้วยนิยามใหม่ซึ่งเชื่อมโยงประสบการณ์การทำงานและการใช้ชีวิต ส่งต่อคุณค่าของกรุงเทพฯ เมืองแห่งความสุขและไลฟ์สไตล์ ให้เป็นจุดหมายปลายทางความยั่งยืนระดับโลก