“วีบียอนด์” เปิดกลยุทธ์ปั๊มยอดขาย Q4 พร้อมชูวิสัยทัศน์ดันองค์กร สู่เบอร์ 1 ตลาดนายหน้าอสังหาฯ ในงาน VBEYOND : Together We Goal 2026

เข้าช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ทุกธุรกิจต่างเร่งผลประกอบการให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ บริษัท วีบียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.วรเดช รุกขพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำทีมผู้บริหารและพนักงาน จัดงาน VBEYOND : Together We Goal 2026 แถลงแผนการดำเนินงานไตรมาส 4 พร้อมประกาศนโยบายและแผนการขยายธุรกิจในปี 2026 ณ The Empire Residence ชั้น 53 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ เมื่อวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยพลังและความร่วมมือของทีมผู้บริหารและพนักงานวีบียอนด์ฯ โดยหลังจาก CEO กล่าวเปิดงานพร้อมแถลงนโยบายเชิงกลยุทธ์เป็นที่เรียบร้อย ผู้บริหารสายงานต่างๆ ก็ได้มีการแถลงแผนการดำเนินงานใน Q4 และแผนนโยบายปี 2026 เพื่อให้พนักงานเห็นเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจน ก่อนจะปิดท้ายงานอย่างอบอุ่นและประทับใจ ด้วยพิธีมอบรางวัล VBEYOND TOP TALKS AWARDS เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับพนักงานดีเด่นในด้านต่างๆ ตอกย้ำความตั้งใจขององค์กรในการให้ความสำคัญกับ “คน” ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
ดร.วรเดช รุกขพันธุ์ CEO วีบียอนด์ เผยว่า “ไตรมาสสุดท้ายของปีคือช่วงสำคัญที่ทุกทีมต้องเร่งสร้างผลงาน ทั้งยอดขาย การเพิ่มสต๊อกสินค้า และการขยาย Business Unit ต่างๆ อาทิ Property Mall, Spider, Bookanyday และโครงการ “บ้านสร้างตัว” เพื่อวางรากฐานการเติบโตในปีหน้า โดยเราตั้งเป้าจะมียอดขายแตะ 10,000 ล้านภายใน 3 ปี ซึ่งหนึ่งในโปรเจกต์หลักคือ “บ้านสร้างตัว” ที่จะผลักดันเข้าร่วมนโยบายกับทางภาครัฐ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ นอกจากนี้เรายังเตรียมเพิ่มสต๊อคสินค้าอสังหาฯ ในโซนภาคตะวันออกร่วมกับพันธมิตรชั้นนำ และเตรียมขยายตลาดสู่ภาคใต้ โดยเริ่มจากจังหวัดภูเก็ตภายในไตรมาสแรกของปีหน้าอีกด้วย ซึ่งเป้าหมายของวีบียอนด์ฯ ไม่ใช่แค่ความสำเร็จขององค์กร แต่คือการสร้างคุณค่าและความยั่งยืนให้กับทุกคนที่ร่วมเดินทางไปด้วยกัน ทุกความพยายาม ทุกความคิด และทุกแรงสนับสนุน คือส่วนสำคัญที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมาย TOGETHER WE GOAL อย่างแท้จริงครับ”