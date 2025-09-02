Samsung เปิด Business Experience Studio ในไทย ใหญ่สุดในอาเซียน

ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ ประกาศเปิดตัว Business Experience Studio (BES) ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย (SEAO) อย่างเป็นทางการ โดยตั้งอยู่ในประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางระดับภูมิภาค การเปิดตัวครั้งนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของซัมซุงในการเสริมศักยภาพองค์กรธุรกิจด้วยโซลูชันดิจิทัลแห่งอนาคต
นายเซยุน คิม ประธานบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า การเปิดตัว Business Experience Studio ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งของซัมซุงในฐานะผู้นำตลาด B2B ยกระดับเทคโนโลยีและสร้างโอกาสใหม่ให้คนไทยในกลุ่มลูกค้าองค์กรและ Partner ให้เข้าถึงโซลูชันธุรกิจที่ล้ำสมัย รวมสุดยอด Innovation ของสินค้า Samsung ไว้ครบครัน ตอบโจทย์ลูกค้าองค์กรทุกประเภทธุรกิจ
สำหรับ Business Experience Studio ของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่กว่า 898 ตารางเมตร พร้อมสร้างมาตรฐานใหม่ในฐานะสตูดิโอ B2B ที่ครบวงจรที่สุดในภูมิภาค ออกแบบมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม ผ่านการแสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยีของซัมซุงที่ผสานทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โซลูชันของซัมซุง และจากพันธมิตร ที่จะเปิดประตูไปสู่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปลดล็อกการเติบโตอย่างยั่งยืนให้องค์กร
ภายใน Business Experience Studio นำเสนอหลากหลายโซลูชันนวัตกรรมของซัมซุงที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมและความต้องการทางธุรกิจที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ Smart Office และ Smart Retail ไปจนถึง Smart Education, Smart Home, Smart Air Conditioning และ Hospitality โดยสะท้อนให้เห็นว่าการมีพันธมิตรด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมสามารถสร้างคุณค่าเพิ่มและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายให้แก่องค์กรได้
ผ่านการจัดแสดงโซลูชันสำหรับองค์กรแบบครบวงจรของซัมซุง ไม่ว่าจะเป็นจอแสดงผลระดับมืออาชีพ อุปกรณ์ Galaxy ที่พร้อมใช้งานในภาคธุรกิจ ระบบปรับอากาศเชิงพาณิชย์ และแพลตฟอร์มธุรกิจอย่าง Samsung Knox, Samsung VXT และ SmartThings Pro อีกทั้งยังผสานโซลูชันเฉพาะอุตสาหกรรมที่พัฒนาร่วมกับพันธมิตรทั้งในประเทศและภูมิภาค เพื่อตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ โรงแรม องค์กร ค้าปลีก การศึกษา และภาครัฐ