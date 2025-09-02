xs
xsm
sm
md
lg

Samsung เปิด Business Experience Studio ในไทย ใหญ่สุดในอาเซียน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ ประกาศเปิดตัว Business Experience Studio (BES) ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย (SEAO) อย่างเป็นทางการ โดยตั้งอยู่ในประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางระดับภูมิภาค การเปิดตัวครั้งนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของซัมซุงในการเสริมศักยภาพองค์กรธุรกิจด้วยโซลูชันดิจิทัลแห่งอนาคต

นายเซยุน คิม ประธานบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า การเปิดตัว Business Experience Studio ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งของซัมซุงในฐานะผู้นำตลาด B2B ยกระดับเทคโนโลยีและสร้างโอกาสใหม่ให้คนไทยในกลุ่มลูกค้าองค์กรและ Partner ให้เข้าถึงโซลูชันธุรกิจที่ล้ำสมัย รวมสุดยอด Innovation ของสินค้า Samsung ไว้ครบครัน ตอบโจทย์ลูกค้าองค์กรทุกประเภทธุรกิจ

สำหรับ Business Experience Studio ของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่กว่า 898 ตารางเมตร พร้อมสร้างมาตรฐานใหม่ในฐานะสตูดิโอ B2B ที่ครบวงจรที่สุดในภูมิภาค ออกแบบมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม ผ่านการแสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยีของซัมซุงที่ผสานทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โซลูชันของซัมซุง และจากพันธมิตร ที่จะเปิดประตูไปสู่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปลดล็อกการเติบโตอย่างยั่งยืนให้องค์กร

ภายใน Business Experience Studio นำเสนอหลากหลายโซลูชันนวัตกรรมของซัมซุงที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมและความต้องการทางธุรกิจที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ Smart Office และ Smart Retail ไปจนถึง Smart Education, Smart Home, Smart Air Conditioning และ Hospitality โดยสะท้อนให้เห็นว่าการมีพันธมิตรด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมสามารถสร้างคุณค่าเพิ่มและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายให้แก่องค์กรได้

ผ่านการจัดแสดงโซลูชันสำหรับองค์กรแบบครบวงจรของซัมซุง ไม่ว่าจะเป็นจอแสดงผลระดับมืออาชีพ อุปกรณ์ Galaxy ที่พร้อมใช้งานในภาคธุรกิจ ระบบปรับอากาศเชิงพาณิชย์ และแพลตฟอร์มธุรกิจอย่าง Samsung Knox, Samsung VXT และ SmartThings Pro อีกทั้งยังผสานโซลูชันเฉพาะอุตสาหกรรมที่พัฒนาร่วมกับพันธมิตรทั้งในประเทศและภูมิภาค เพื่อตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ โรงแรม องค์กร ค้าปลีก การศึกษา และภาครัฐ









Samsung เปิด Business Experience Studio ในไทย ใหญ่สุดในอาเซียน
Samsung เปิด Business Experience Studio ในไทย ใหญ่สุดในอาเซียน
Samsung เปิด Business Experience Studio ในไทย ใหญ่สุดในอาเซียน
Samsung เปิด Business Experience Studio ในไทย ใหญ่สุดในอาเซียน
Samsung เปิด Business Experience Studio ในไทย ใหญ่สุดในอาเซียน
กำลังโหลดความคิดเห็น