ทำถึง! “สวนไทย พัทยา” เปิดบ้านต้อนรับ 120 สาวงาม “มิสยูนิเวิร์ส 2025” โชว์วัฒนธรรมไทยสุดยิ่งใหญ่ให้โลกตะลึง

จักรวาลต้องจดจำ! “สวนไทย พัทยา” สร้างความประทับใจให้ผู้เข้าประกวด “มิสยูนิเวิร์ส 2025” ด้วยการจัดงานต้อนรับอย่างสมเกียรตินางงาม มิสยูนิเวิร์ส ผ่านขบวนรำไทย การแสดงช้างไทย และศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านสุดตระการตา ตอกย้ำเสน่ห์ความเป็นไทยบนเวทีนางงามระดับโลก
โดยเหล่าสาวงามเดินทางจากจังหวัดภูเก็ต เข้าพักที่ Pattaya Marriot Resort & Spa จ.ชลบุรี จากนั้นเดินทางไป “สวนไทย พัทยา” ร่วมงานต้อนรับผู้เข้าประกวด “มิสยูนิเวิร์ส 2025” จาก 120 ประเทศทั่วโลก อย่างยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรี ภายใต้บรรยากาศแห่งความงดงามแบบไทย โดยมี นายพงศ์ธสิษฐ์ ปิจนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และ คุณชากร พันนุช ประธานกรรมการบริหารสวนไทย พัทยา ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยเมนูอาหารไทย และขนมไทยหลากหลายชนิด
งานนี้ “สวนไทย พัทยา” ได้จัดการแสดงวัฒนธรรมไทยสุดอลังการ อาทิ ขบวนรำไทย การแสดงช้างแสนรู้ การสาธิตศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้าน และการนำเสนออาหารไทยรสเลิศ เพื่อให้สาวงามจากทั่วโลกได้สัมผัสเสน่ห์ความเป็นไทยอย่างใกล้ชิด บรรดาผู้เข้าประกวดต่างประทับใจในความอ่อนช้อยของศิลปะการแสดง และความอบอุ่นของการต้อนรับแบบไทย พร้อมร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ท่ามกลางบรรยากาศแห่งรอยยิ้ม และมิตรภาพ
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลก ตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะ “ดินแดนแห่งรอยยิ้ม” และจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับนานาชาติอย่างแท้จริง
แฟนนางงาม และผู้สนใจร่วมชมการประกวด “มิสยูนิเวิร์ส 2025” ครั้งประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทย ในรอบ ชุดประจำชาติ (National Costume) รอบ Preliminary Show และรอบตัดสิน (Final) ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 ณ อิมแพค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 เมืองทองธานี ซื้อบัตรเข้าชมได้แล้ววันนี้ที่ https://grandticket.net
