“ปุ้ย TPN” เปิดปากเล่า แบกหนี้มหาศาล 300 ล้าน! จากการจัดประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2018 เจ็บปวดสู้อยู่คนเดียว

“ปุ้ย TPN” เปิดใจแบกหนี้มหาศาล 300 ล้าน! จากการจัดประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2018 ลั่นสู้ไม่หนี แม้เจ็บปวดสู้อยู่คนเดียว ยืนยันทยอยจ่ายคืนครบทุกคนแน่นอน ขอโทษแฟนนางงามทำให้ผิดหวัง
ทำแฟนนางงามที่เป็นแฟนคลับ “ปุ้ย ปิยาภรณ์ แสนโกศิก”หรือ “ปุ้ย TPN”แห่ง บริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จำกัดต่างพากันผิดหวัง กับข่าวที่เจ้าตัวถูกคนรอบข้างออกมาทวงหนี้อยู่เรื่อยๆ รายล่าสุดก็คือ “แนท อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์” ที่ออกมาทวงเงินค่าตัวหลักล้าน จากการทำงานในฐานะพรีเซ็นเตอร์สินค้าให้ JKN งานนี้ JKN กางหลักฐานฟาด ว่าได้โอนเงินเข้าบัญชี TPN ครบทุกบาท ตั้งแต่เดือนก.พ. ที่ผ่านมา
ล่าสุด ปุ้ย TPN ได้ไลฟ์สดเล่าว่าตอนที่ได้มีโอกาสจัดประกวดมิสยูนิเวิร์ส ปี 2018 ยอมรับตรงๆ ว่ามีประสบการณ์น้อยนิดกับการทำนางงาม รู้อย่างเดียว มีผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือกันให้รวมตัวกันจัดแก้หน้ามิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ซึ่งเรากำลังมีข่าวว่าจะไม่ได้เป็นเจ้าภาพ ก็เอาวะ จัดประกวดมิสยูนิเวิร์ส เป็นเจ้าภาพ 2018
เรามีเวลาสั้นมาก 2 เดือน แต่ก็คาดหวังว่าจะได้ประสบการณ์ ได้การยอมรับ ให้ประเทศไทยยิ่งใหญ่ ประเทศไทยต้องห้ามเสียชื่อ ประเทศไทยต้องได้หน้า ให้โลกจำ
ช่วงนั้นเหนื่อยใจมากๆ เพราะค่าใช้จ่ายทั้งหมดตอนนั้น 300 กว่าล้าน จำแม่นขึ้นใจ 11 ล้านเหรียญ ค่าลิขสิทธิ์ 6 ล้านเหรียญเต็มๆ ค่าโปรดักชั่น รวมอะไรทุกอย่าง 11 ล้านเหรียญ
ผลลัพธ์ที่ได้เห็นกัน คือเราภูมิใจ ทุกวันนี้ทุกคนยังชื่นชมประเทศไทยเราได้สุดๆ ในปีนั้น ก็เข้าใจเจ้าภาพทุกคน ว่ามันผ่านร้อน ผ่านหนาว มันเหนื่อย ใช้จ่ายเงินเยอะทุกอย่าง ทุกคนต้องให้กำลังใจเจ้าภาพ ไม่ว่าจะปีไหน
ปีนั้นเรามีหนี้มหาศาล และไม่เคยออกมาพูด ปุ้ยคนนี้นั่งยืนอยู่ตรงนี้ เพื่อใช้หนี้ที่สืบเนื่องมาจากปี 2018 เจ้าหนี้หลายคน พันธมิตรทั้งหลาย ปุ้ยไม่หนีหาย บอกเจ้าหนี้เลยว่าขอทยอยจ่ายนะ
ตอนนี้เกือบหมดแล้ว เหลือน้อยแล้ว ไม่หนีไปไหน แล้วมันเจ็บปวด ยืนอยู่คนเดียว ไม่เคยบ่นให้ลูกให้สามีรู้ สงสารเขา กลัวเขาจะเครียด ก็สู้ เรียกเจ้าหนี้มา ต้องขอบคุณพันธมิตรปี 2018 พูดกันด้วยความจริง เอกสารครบ พร้อม จ่ายหนี้จ่ายสินตั้งแต่ปี 2018 มาเลย
ไม่ว่าเราจัดได้โด่งดังแค่ไหน แต่รายได้เราไม่เข้าเป้า เราหาเงินได้ไม่กี่สิบล้าน ค่าใช้จ่าย 11 ล้านเหรียญ มีเวลาหาเงิน 1 เดือนนิดๆ ไม่ทัน หาได้ 90 กว่าล้าน ที่เหลือทยอยใช้ เรียกมาคุยจนเหลือน้อยมากถ้าเทียบกันแล้ว
พอเราไม่ได้ทำมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์แล้ว รายได้บริษัทลดลงเยอะ มันก็เป็นสาเหตุสำคัญที่บางทีเราก็จ่ายเงินให้ซัพพลายเออร์ หรือคนอื่นล่าช้า จ่ายช้ากับเบี้ยวหรือโกง คนละเรื่อง เราไม่ทำแบบนั้น พันธมิตรของเราก็ยังยืนเคียงข้างกัน เขาเชื่อมั่นว่าเราไม่ไปคดโกงเขา เราไม่ได้ไปงี่เง่า
ต้องขอโทษแฟนๆ ที่ทำให้ผิดหวัง หรือเสียความรู้สึก แต่วันนี้อยู่ตรงนี้ ไม่หนีไปไหน จะสู้ ความฝันคืออยากทำนางงามที่รักให้ดีที่สุด ส่งไปให้ถึงฝันที่สุด สร้างงาน สร้างคอนเนกชั่นให้ถึงที่สุด และไม่มีวันที่จะโกงใคร ครอบครัวเราไม่เคยใช้ชีวิตหรูหราฟู่ฟ่า ใช้ชีวิตเรียบง่าย หน้าที่เราคือได้เงินมา เจ้าไหนค้างก็จ่ายๆ ต้องขออภัยที่บางท่านเราจะบอกไปเลยว่าช้าหน่อยนะ บางทีเราก็เก็บเงินที่โน่นที่นี่ได้ช้า ของแบบนี้ในวงการก็ช่วยกันได้
สิ่งที่จะทำต่อไปคือยืนอยู่ตรงนี้ วันนี้ได้เรียกประชุมขั้นใหญ่มาก จะบอกว่าสิ่งที่จะทำ คือหารายได้เข้าบริษัทให้เยอะยิ่งขึ้น สองต้องปรับปรุงดูแลบริหารหลังบ้าน จะเข้ามาดูอย่างใกล้ชิด
และสุดท้ายที่บอกทุกคนไปแล้ว ทุกคนจะได้รับเงินครบทุกบาททุกสตางค์ แต่รายละเอียดบางอย่างขออนุญาตไม่นำมาพูดตรงนี้ แต่อย่างไรก็ตาม จะสู้อยู่ตรงนี้ สู้อยู่คนเดียว 11 ล้านเหรียญ ยังตราตรึง