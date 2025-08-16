“มาริโอ้ เมาเร่อ” นำทัพดาราแถวหน้า ร่วมแชร์ประสบการณ์ท่องเที่ยว ที่บูธ “เบสท์อินเตอร์เนชั่นแนลฯ” ในงานใหญ่ ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 75 X งานไทยเที่ยวนอก Exclusive ที่ทุกคนห้ามพลาด

เตรียมนับถอยหลังงานใหญ่ที่เหล่าคนชอบเที่ยวต้องไม่พลาดบริษัททัวร์ชั้นนำของไทย “เบสท์อินเตอร์เนชั่นแนล ทราเวลแอนด์เอเจนซี่ จำกัด” ฉลองเข้าสู่ปีที่ 13 ปี จัดหนักใหญ่ขึ้นทุกปีเปิดบูธใหญ่ใน “งานไทยเที่ยวไทย ครั้ง ที่ 75 X งานไทยเที่ยวนอก Exclusive” ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ HALL 5-6 ร่วมกับตัวแทนจำหน่ายและพันธมิตรท่องเที่ยวทั่วโลก
พร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2568 นี้ เตรียมกระทบไหล่ พระเอกสุดฮอต “มาริโอ้ เมาเร่อ” จัดหนักเซอร์ไพรส์จับไมค์ร้องเพลงในงาน รวมทั้งจะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ได้รับการดูแลแบบฟูลเซอร์วิส พร้อมลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากมือของหนุ่มโอ้ด้วย นอกจากนี้ยังมีทัพดาราแถวหน้าของเมืองไทย สลับสับเปลี่ยนมาสร้างสีสัน อาทิ เก่ง ธชย แบรนด์แอมบาสเดอร์ของบริษัทเบสท์อินเตอร์เนชั่นแนล รวมถึงสาวสวย จีน่า วิรายา , แอนนา เสือ, แนท อนิพรณ์ , น้ำตาล ชลิตา , บุ๊คโกะ ธนัชพันธ์ , ซินแสเป็นหนึ่ง , ดีเจแบม ปีติภัทร, บาส Go went Go , ตะวัน ณวินวิชญ์ ,สไปร์ท บะบะบิ, หยาดพิรุณ,จอห์นสัน, ม๊าเดี๋ยว , โบรอัน ฯลฯ ที่มาร่วมสร้างสีสัน บอกเลยว่าปีนี้มีกิจกรรมดี ๆ โปรโมชั่นโดนๆ พร้อมเสิร์ฟให้ลูกค้ากันแบบจุใจ
ใครวางแผนไปเที่ยวต่างประเทศไม่ว่าจะไปเดี่ยว ไปคู่ ไปเป็นกรุ๊ป เบสท์เราจัดให้ ทัวร์ดีไม่มีเท ต้องเบสท์ เท่านั้น ภายในบูธมีโปรโมชั่นสุดพิเศษมากมาย ทั้งแพกเก็จทัวร์เที่ยวไทยและทัวร์เที่ยวต่างประเทศ รถเช่า ตั๋วเครื่องบิน บัตรเข้าสวนสนุก โรงแรมทั่วโลก ราคาโดนใจ สบายกระเป๋า แถมยังมีของรางวัลและสิทธิพิเศษถึง 5 ต่อ รวมมูลค่าของรางวัลทั้งหมดกว่า 1 ล้านบาท
นอกจากนี้ เบสท์อินเตอร์เนชั่นแนล ทราเวลแอนด์เอเจนซี่ จำกัดยังมีเส้นทางทัวร์ใหม่ๆ ให้เลือกหลากหลาย พร้อมคำแนะนำจาก ผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นทาง ที่จะทำให้การเดินทางของทุกคนเป็นเรื่องง่ายและสนุกมากยิ่งขึ้น แล้วไปพบกันวันที่ 21 – 24 สิงหาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Hall 5-6