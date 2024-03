“J&T” ผนึก “มาริโอ้ มาเร่อ” สู่ปีที่ 5

ผู้จัดการรายวัน 360 - เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย ประกาศสานต่อความร่วมมือกับ มาริโอ้ เมาเร่อ ในปี 2567 ต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 5 ตอกย้ำความเป็นแบรนด์ขนส่งพัสดุขวัญใจมวลชนเจาะลึกเบื้องหลังการจับมือเป็นพาร์ทเนอร์ยาวนาน 5 ปีต่อเนื่องในปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้ว่า มาริโอ้ เมาเร่อ ถือเป็นหนึ่งในซุปเปอร์สตาร์แถวหน้าของประเทศไทย ผู้มีผลงานโดดเด่นหลากหลายด้านในวงการบันเทิง ทั้งด้านการแสดง เดินแบบ ศิลปิน และพิธีกร การันตีความสามารถด้วยรางวัลมากมาย ทั้งยังเป็นที่รักของแฟนคลับทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังร่วมงานกับบริษัทต่างๆ ในฐานะพรีเซนเตอร์ และหนึ่งในนั้นแน่นอนว่าคือ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรสความร่วมมือระหว่าง เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส และขวัญใจมหาชนอย่าง มาริโอ้ นั้นมีมายาวนานตลอด 5 ปี ตั้งแต่เปิดให้บริการในประเทศไทยเมื่อปี 2562 ด้วยภาพลักษณ์ของธุรกิจที่ตอบโจทย์ทุกๆ เจเนอเรชัน โดยเริ่มจากการเปิดตัว “Express Your Online Business” สโลแกนหลักของ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ที่นำเสนอการบริการที่เป็นเลิศ พร้อมสนับสนุนและยกระดับธุรกิจของเหล่าผู้ขาย รวมถึงอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งพัสดุให้กับผู้ใช้บริการต่อมาในปี 2564 เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ได้เปิดตัวบริการ “Claim Next Day” โดยนำเสนอผ่านการนำผลงานระดับมาสเตอร์พีซของหนุ่มมาริโอ้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์โฆษณาในปีต่อมา เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ได้เปิดตัวแคมเปญ “We Grow Together” เพื่อสนับสนุนธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ของคนไทย ด้วยการช่วยโปรโมทร้านค้าของเหล่าผู้ขายสินค้าออนไลน์บนโซเชียลมีเดียของแบรนด์ โดยมีมาริโอ้มาไลฟ์สดช่วยขายสินค้า เพื่อช่วยขยายการรับรู้ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นในปี 2566 มาริโอ้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำหน้าที่เป็นกรรมการตัดสินโครงการ “J&T Green Innovation” ที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ถ่ายทอดไอเดียของตนเองผ่านวิดีโอ ภายใต้การคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมขนส่งอย่างไรก็ตาม ความร่วมมือที่แน่นแฟ้นมาโดยตลอดนี้ จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจและความน่าเชื่อถือที่มีต่อแบรนด์ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส มุ่งมั่นพัฒนาบริการขนส่งพัสดุอย่างต่อเนื่อง จนขึ้นแท่นเป็นแบรนด์ขนส่งพัสดุขวัญใจมหาชนตลอดหลายสิบปี ในเส้นทางวงการบันเทิงของมาริโอ้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเท ในขณะเดียวกัน เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ก็เป็นหนึ่งในผู้นำในตลาดขนส่งพัสดุด่วนระดับโลก ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคตัวอย่างเช่น J&T HOME ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส สามารถสมัครเป็นตัวแทนจุดรับพัสดุ โดยสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่มีอยู่แล้วเพื่อสร้างรายได้ เพื่อขยายเครือข่ายการบริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ Jet Transport บริการรถขนส่งครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย เพื่อสร้างสมรรถนะในการขนส่งให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด J&T Fulfillment การจัดการคลังสินค้า แพ็กสินค้า และการส่งออกอย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนธุรกิจแบบ B2B และ B2C รวมถึง J&T International การขนส่งพัสดุระหว่างประเทศครบวงจร เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าไม่เพียงเท่านั้น มาริโอ้ยังคงรักษามาตรฐานในการทำงานและพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ซึ่งในปีที่ผ่านมาเขาได้รับรางวัลนักแสดงนำชายดีเด่น จากงานประกาศรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในผลงานการทำงาน เช่นเดียวกับที่ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส มีมาตรฐานระดับสูงจนทำให้ได้รับรางวัล BUSINESS+ Product of the Year Awards ในกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ ในปีเดียวกันอีกหนึ่งความคล้ายคลึงกันคือความเป็นซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกของมาริโอ้ ด้วยเสน่ห์และบุคลิกอันโดดเด่นทำให้เขาเป็นที่รักของสื่อมวลชนและผู้คนมากมาย ไม่ว่าจะไปที่ไหนหรือทำอะไรก็ตาม เช่นเดียวกันกับ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส แบรนด์ระดับโลกที่มีพันธมิตรและให้บริการผู้ใช้งานมากมายทั่วโลกทุกปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น ช่วยตอกย้ำถึงคุณภาพและความน่าเชื่อถือของ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ในฐานะผู้ให้บริการหลักด้านการขนส่งพัสดุด่วน นับเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้การจับมือกันในฐานะพาร์ทเนอร์ดำรงมาอย่างยาวนาน และในปี 2567 นี้เตรียมพบกับความร่วมมือในกิจกรรมและแคมเปญสุดพิเศษที่จะปล่อยออกมาตลอดปี โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวผ่านทางเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียของ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ทุกช่องทางJ&T Express (HKEX: 1519) เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ระดับโลก ทำธุรกิจให้บริการขนส่งพัสดุด่วน ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และได้รับความนิยมเป็นอย่างดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 ปัจจุบันมีเครือข่ายครอบคลุม 13 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย กัมพูชา สิงคโปร์ จีน ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เม็กซิโก บราซิล และอียิปต์ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ยึดมั่นในพันธกิจ “มุ่งเน้นที่ลูกค้า โดยมีประสิทธิภาพเป็นรากฐาน” โดยมุ่งให้บริการด้วยโซลูชันโลจิสติกส์แบบครบวงจร ผ่านโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายโลจิสติกส์ดิจิทัลที่มีความชาญฉลาด เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและคุณประโยชน์ทางโลจิสติกส์สู่สังคมโลก