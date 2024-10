แอน ทองประสม และ มาริโอ้ เมาเร่อ เผยไอเทมโปรดรับหน้าหนาว

ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลก ชวน แอน ทองประสม และ มาริโอ้ เมาเร่อ บอกเล่าถึงไอเทมโปรดประจำซีซันส์ Fall/Winter 2024 จากยูนิโคล่ ที่ทั้งคู่ชอบเป็นพิเศษ และอยากให้ทุกคนลองเลือกมามิกซ์แอนด์แมตช์รับหน้าหนาวปีนี้ ที่จะทำให้ลุคของคุณน่าค้นหาและคลาสสิกเหนือกาลเวลากว่าที่เคย

แอน ทองประสม เผยว่า “แอนชอบไอเทมใหม่ๆ ในซีซันส์ Fall/Winter 2024 ของยูนิโคล่มาก เพราะไม่เพียงแค่เป็นไอเทมที่มาในธีม ‘Timeless Tones’ ซึ่งแน่นอนคำว่า ‘Timeless’ ความคลาสสิก เหนือกาลเวลา ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใด ของชิ้นนั้นก็ไม่ตกยุค หรือสิ่งที่ดีอยู่แล้ว ก็พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ปรับเปลี่ยนอย่างมีสไตล์และชั้นเชิง เพื่อเข้าใกล้ความสมบูรณ์แบบและเหนือกาลเวลาต่อไป เป็นอะไรที่คลาสสิก คุ้มค่าในการลงทุน อยู่ในตู้เสื้อผ้าแล้วสามารถหยิบขึ้นมาใส่ได้อยู่เสมอ เป็นไอเทมที่ใช้ได้อย่างยั่งยืน เพียงเรารู้จักมิกซ์แอนด์แมตช์ให้ตรงกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เราจะแต่งตัวค่ะ”

ไอเทมโปรดของแอน ทองประกอบ ประกอบไปด้วย

“ถ้าพูดถึงหน้าหนาวไอเทมคลาสิกที่หลายๆคนนึกถึง รวมถึงตัวแอนด้วยที่ชอบใส่ ก็คงหนีไม่พ้น เสื้อผ้าถัก หรือ Knitwear ค่ะ ในซีซันนี้แอนตื่นเต้นที่ได้เห็นยูนิโคล่พัฒนาเนื้อผ้าถักใหม่ อย่าง Souffle Yarn ที่ชอบเสื้อผ้าถัก Souffle Yarn เพราะเป็นไอเทมที่นุ่ม สบาย และมอบความอบอุ่นได้เวลาที่เราสัมผัสอากาศหนาวจริงๆ เวลาที่ไปเที่ยวหรือทำงานในที่ๆ อากาศหนาว อยากทั้งอบอุ่น และดูดีด้วยในไอเทมเดียว Souffle Yarn คือความนุ่มสบายที่ไม่ได้เกิดจากวัสดุจากธรรมชาติ ซึ่งทางยูนิโคล่พัฒนาทุกอย่างเกี่ยวกับเส้นใย Souffle Yarn นี้ แม้กระทั่งเส้นด้ายและวิธีทอผ้า

ส่วนสำคัญของเส้นด้ายทำจากด้ายโพลียูรีเทนที่ยืดหยุ่น การพันวัสดุหลายประเภทไว้รอบๆ และการยกใยจะช่วยลดการระคายเคืองและให้ผิวสัมผัสที่บางเบา เก็บอากาศได้เยอะ วิธีการถักช่วยชูคุณภาพของเส้นด้ายด้วย ด้วยการปรับความเร็วและความแน่นในการถักอย่างพิถีพิถัน สร้างเป็นเนื้อผ้าที่ยืดสปริงตัวและนุ่มอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ทำให้มีความแตกต่างจากผ้าแคชเมียร์ และเมอริโน มีโอกาสเป็นขุยน้อยกว่า ผิวสัมผัสนุ่มเบาสปริงตัวเหมือนขนมซูเฟล่ มีเนื้อสัมผัสที่ระคายเคืองต่อผิวน้อยลง การพัฒนาครั้งนี้เกิดจากการรับฟังเสียงของลูกค้าที่ใส่ไอเทมของยูนิโคล่ ทำให้สร้างสรรค์เป็น Souffle Yarn ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด นอกจากนุ่มแล้วยังมีให้เลือกหลายแบบหลายสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อเวตเตอร์คอกลม คอเต่า เสื้อคาร์ดิแกน ทั้งแบบสีพื้นและลายทาง สวมใส่นุ่มสบายอย่างมีสไตล์สำหรับอากาศหนาวในทุกที่” แอนกล่าว

แอนเล่าถึงอีกหนึ่งไอเทมที่ชื่นชอบว่า “ไอเทมที่แอนชอบมากเป็นพิเศษ ซื้อแล้วซื้ออีก Timeless สำหรับแอนจริงๆ ต้องยกให้ กางเกงดรายผ้าสเวตตัวนี้เลยค่ะ ที่แอนมองว่า เข้ากับไลฟ์สไตล์ของตัวเราสุดๆ ตอบโจทย์ในชีวิตประจำวันของแอนมากค่ะ ไม่ว่าจะเข้ากอง เข้าเมือง เข้ายิม ตัวเดียวก็เอาอยู่ เป็นไอเทมที่มีฟังก์ชันดรายช่วยทำให้แห้งไว แต่ในขณะเดียวกันก็มอบความมีสไตล์ให้เราได้ใช้ชีวิตได้ง่ายในการแต่งตัวเพื่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวันค่ะ และด้วยความที่กางเกงนี้มีกลิ่นอายของสปอร์ตตี้หน่อยๆ แต่เป็นทรงขาตรง ที่สำคัญค่ะ เนื้อผ้าเรียบลื่นแต่คงรูป เลยทำให้มู้ดในการแต่งตัวดูเนี้ยบได้ในขณะเดียวกัน แถมยังช่วยให้ทรงขาเราดูสวยขึ้นได้ และใส่สบายสุดๆเลยค่ะ”

ส่วน มาริโอ้ เมาเร่อ Brand Presenter ของยูนิโคล่ ประเทศไทย บอกเล่าความประทับใจที่มีต่อไอเทมยูนิโคล่ ซีซันส์ Fall/Winter 2024 ว่า “สำหรับผม ‘Timeless’ คือสิ่งที่คิดและสร้างสรรค์มาอย่างละเมียดละไม ทั้งในด้านวัสดุที่นำมาผลิต หรือโทนสี ที่มักจะเป็นสีกลางๆ เข้าได้กับทุกยุคไม่ว่าจะเกิดกระแสอะไรในโลก ของที่ Timeless มักคงคลาสสิกไม่เสื่อมคลาย อย่างจะเห็นได้จากไอเทมของยูนิโคล่ในซีซันส์นี้ทีมีหลายไอเทมในสีแนวเอิร์ธโทน และสไตล์เรียบๆ ที่ไม่มีวันตกยุค เป็นเสื้อผ้าในชีวิตประจำวันแบบคลาสสิกที่ปรับรูปลักษณ์ด้วยรูปทรงและสไตล์ใหม่ ซึ่งคำว่า "ใหม่" ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความใหม่โดยสิ้นเชิงในโลกแฟชั่น แต่หมายถึง รูปทรงและสไตล์ใหม่ๆ ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนที่ยูนิโคล่ LifeWear จึงเป็นไอเทม Timeless สุดคลาสสิกที่อยู่คู่ทุกคนโดยที่เราไม่ทันสังเกต”

ไอเทมโปรดจากยูนิโคล่ในซีซันส์นี้ที่มาริโอ้โปรดปรานและอยากให้ทุกคนได้ลองสัมผัสกัน ประกอบไปด้วย

“นวัตกรรมเป็นสิ่งที่ยูนิโคล่พัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ทั้งที่ทำจากยูนิโคล่เอง และร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ต่างๆ อย่าง PUFFTECH ซึ่งพัฒนาด้วยเทคโนโลยีของ Toray สู่เส้นใยจากยูนิโคล่ที่เบาและอบอุ่นที่สุดเท่าที่เคยมีมา ซึ่งไม่ได้มาจากขนสัตว์ ด้วยเทคโนโลยีเส้นใยเพื่อการกักเก็บอากาศ ต่างจากเสื้อขนเป็ดอัลตร้าไลท์ดาวน์ตรงที่วัสดุที่ใช้ทดแทนดาวน์ขนเป็ดนี้สร้างสรรค์ขึ้นจากเทคโนโลยีด้านเส้นใยของประเทศญี่ปุ่นเพื่อเลียนแบบกลไกในการกักเก็บอากาศสำหรับใช้เป็นฉนวนของขนธรรมดา ในซีซั่นส์ Fall/Winter 2024 นี้ เสื้อพาร์กา PUFFTECH แบบใหม่มอบความอบอุ่นอีกระดับ ด้วย “ชั้นนวมเปี่ยมประสิทธิภาพ” ด้านในที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีด้านสิ่งทอใหม่ล่าสุด เส้นใยกลวง (ลักษณะคล้ายท่อ) ช่วยกักเก็บอากาศอุ่นได้มากขึ้น และมีความหนาเพียง 1/5 ของเส้นผมมนุษย์ เนื้อผ้ามีคุณสมบัติสะท้อนหยดน้ำ แห้งเร็ว และดูแลรักษาง่ายเพียงซักด้วยมือ เหมาะกับทริปหน้าหนาวปลายปีที่หลายคนแพลนจะไปเที่ยวแน่นอนครับ ผมชอบไอเทมเสื้อแจ็คเก็ต PUFFTECH ลายข้าวหลามตัด (Quilt) ทรงใหม่ เป็นเสื้อนอกแคชชวล บุนวมน้ำหนักเบาและอบอุ่น เส้นใยกลวง(ลักษณะคล้ายท่อ) ช่วยกักเก็บอากาศอุ่นได้มากขึ้น ส่วนสีสันก็เป็นแนวเอิร์ธโทนที่สามารถหยิบขึ้นมาใส่ได้ตลอด อย่างสีดำ สีเบจ และสีเขียว จะมิกซ์แอนด์แมตช์กับอะไรก็ดูลงตัวง่ายไปหมด” มาริโอ้กล่าวเสริม

“มีท่อนบนที่ชอบแล้ว จะขาดไอเทมท่อนล่างที่ชอบไปได้ยังไง ในซีซันส์นี้ ผมชอบกางเกงขากว้าง หรือ Wide Bottoms สุดคลาสสิกมากๆ ครับ ผมว่าไอเทมที่จะเป็น the next timeless piece คือกางเกงที่ทรงกว้างหน่อย ใส่แล้วไม่อึดอัด เคลื่อนไหวสบาย จะลุก จะนั่งก็ไม่ติดขัดในทุกสถานการณ์ โดยในซีซั่นนี้มีกางเกงกลุ่ม Wide Bottoms ต่างๆ ก็พัฒนาให้มีเนื้อผ้า ดีไซน์ที่มีให้เลือกมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Wide Chino Pants, Wide Straight Jeans, Wide Trouser Jeans, Dry Sweat Wide Pants, UNIQLO U Wide Fit Chino Pants, Pleated Wide Pants และ Wide Cargo Pants เรียกได้ว่าต้องมีสักตัวที่เหมาะกับ everyday look ของคุณ และขึ้นแท่นเป็นกางเกงตัวโปรดได้ไม่ยากเลย” มาริโอ้กล่าวทิ้งท้าย