MUO ออกแถลง หลังดรามาร้อน พร้อมส่งผู้แทนระดับสูงมาประเทศไทย “ณวัฒน์” เคลียร์แล้ว ขอบคุณที่เข้าใจ

กรณีดรามาวุ่นวายในวันนี้ (4 พ.ย.) ก่อนพิธีมอบสายสะพาย Miss Universe 2025 ให้นางงามแต่ละประเทศ แต่เกิดการปะทะคารมกันระหว่าง “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ประธานคณะเจ้าภาพจัดการประกวดมิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74 และ “ฟาติมา บอสช์” (Fatima Bosch) มิสยูนิเวิร์สเม็กซิโก เหตุฟาติมาไม่ให้ความร่วมมือในการโปรโมตประเทศไทย ถึงขั้นฟาติมาเดินออกจากห้องร้องไห้ มีนางงามหลายรายสไตรค์ ลุกออกไปจากห้องประชุมจากเหตุการณ์ดังกล่าว ด้าน วิกตอเรีย เคียร์ ทีลวิก Miss Universe 2024 ฟาดณวัฒน์ มองเป็นการกระทำที่ไม่ให้เกียรติ เหยียบย่ำสิทธิสตรี
หลังดรามาเกิด เฟซบุ๊ก มิสยูนิเวิร์ส ก็ได้ร่อนแถลง แปลเป็นภาษาไทยระบุว่า
“แถลงการณ์อย่างเป็นทางการ
องค์กรมิสยูนิเวิร์ส (Miss Universe Organization – MUO) ขอเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับประเทศเจ้าภาพ องค์กร Miss Grand International (MGI) และพันธมิตรในพื้นที่ทั้งหมด เพื่อให้การจัดประกวด Miss Universe ครั้งที่ 74 ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยเรามีความตั้งใจที่จะรักษามาตรฐานสูงสุดของ “ความเคารพ ความปลอดภัย และความซื่อสัตย์” สำหรับผู้เข้าประกวด เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
คณะผู้แทนระดับสูง นำโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มาริโอ บูคาโร กำลังเดินทางมายังประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศเจ้าภาพ องค์กร MGI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภารกิจครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อประสานการทำงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นมืออาชีพสำหรับผู้เข้าประกวดทุกคน และยืนยันพันธกิจของ MUO ที่ยึดมั่นใน “ความโปร่งใส ความเคารพ และความเป็นหนึ่งเดียว”
กิจกรรมและตารางงานทั้งหมดของการประกวดจะดำเนินไปตามแผนที่วางไว้ โดยอยู่ภายใต้ความร่วมมืออย่างเต็มรูปแบบกับประเทศเจ้าภาพและองค์กร MGI เพื่อส่งมอบงานเฉลิมฉลองระดับโลกที่สะท้อนคุณค่าของ “ความหลากหลาย การเสริมพลัง และการมีส่วนร่วม” ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของตำนาน Miss Universe
องค์กรมิสยูนิเวิร์สยังคงยึดมั่นในพันธกิจในการส่งเสริม “ความร่วมมือ ความเคารพ และการมอบโอกาสให้แก่ผู้หญิงทั่วโลก” พร้อมทำงานเคียงข้างพันธมิตรทุกฝ่าย เพื่อให้มั่นใจว่าการประกวดครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ที่ “ปลอดภัย เปี่ยมแรงบันดาลใจ และน่าจดจำ” สำหรับผู้เข้าประกวดทุกคน
ด้วยความเคารพและความรับผิดชอบ”
ขณะที่ณวัฒน์ได้แชร์โพสต์ดังกล่าว พร้อมเผยว่า เพิ่งประุชมกับ MUO จากเม็กซิโกเสร็จ ขอบคุณมากสำหรับความเข้าใจ