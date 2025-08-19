นางงามมิสยูนิเวิร์สรัสเซีย ดับสลด กวางพุ่งชนรถ

อดีตผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สเสียชีวิตจากอุบัติเหตุประหลาด – “คเซนียา อเล็กซานโดรวา” สิ้นวัย 30 ปี
สื่อรัสเซีย Rossiyskaya Gazeta รายงานข่าวเศร้า คเซนียา อเล็กซานโดรวา อดีตผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สและรองชนะเลิศมิสรัสเซีย ปี 2017 เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสุดสะเทือนใจ หลังรถที่เธอนั่งถูกกวางเอลก์พุ่งชนทะลุกระจกหน้า
เหตุเกิดเมื่อวันที่ 5 ก.ค. ที่แคว้นทเวียร์ ระหว่างที่อเล็กซานโดรวากับสามีขับรถกลับจากเมืองร์เจฟ กวางตัวใหญ่ได้วิ่งตัดหน้าและพุ่งชนรถในเสี้ยววินาที โดยเธอนั่งอยู่ฝั่งผู้โดยสาร สามีเล่าว่า
“จากที่มันกระโดดออกมา ถึงจังหวะชน แทบไม่มีเวลาให้ทำอะไรเลย…ทุกอย่างเต็มไปด้วยเลือด”
อเล็กซานโดรวาหมดสติทันทีหลังการชน แม้จะมีคนขับรถที่ผ่านมาช่วยเหลือและทีมกู้ชีพถึงที่เกิดเหตุภายใน 15 นาที เธอถูกส่งตัวไปรักษาที่กรุงมอสโก แต่ในที่สุดก็เสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บทางสมองรุนแรง หลังนอนรักษานานกว่าหนึ่งเดือน
เธอเพิ่งแต่งงานได้เพียง 4 เดือนก่อนเกิดเหตุ โดยนอกจากงานนางแบบแล้ว อเล็กซานโดรวายังเป็นนักจิตวิทยาที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Moscow Pedagogical State University
หลังการเสียชีวิต Modus Vivendis เอเจนซีต้นสังกัด ได้ออกแถลงการณ์ทางอินสตาแกรมว่า
“ด้วยความเศร้าอย่างสุดซึ้ง เราขอแจ้งข่าวการจากไปของเพื่อนร่วมงานและนางแบบผู้เปี่ยมด้วยความสามารถ ‘คเซนียา อเล็กซานโดรวา’ เธอคือแรงบันดาลใจ ความงดงาม ความเมตตา และพลังใจที่เราจะจดจำตลอดไป”