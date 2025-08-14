“มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025” อวดร่างทองในชุดว่ายน้ำ

เป็นอีกหนึ่งไฮไลต์เด็ดที่หลายคนตั้งตารอ สำหรับการประกวด “มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025” รอบ Swimsuit Competition กับรางวัลพิเศษ Glow The Universe by Glass Skin ที่เจ้าภาพจังหวัดภูเก็ตจัดประกวดขึ้น ณ Angsana Convention & Exhibition Space จ.ภูเก็ต เรียกเสียงเชียร์ เสียงกรี๊ดล้นหลาม รวมถึงคอมเมนต์ไฟลุกใน Youtube Live : Grand TV
วันนี้ 77 สาวงาม ผู้เข้าประกวด “มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025” เตรียมตัวมาแบบสับ เพราะนอกจากความสวย รูปร่างดี ที่จะเป็นประตูด่านแรกของการเป็นนางงามแล้ว ชุดว่ายน้ำทู-พีช สีเขียว Glass Skin (กลาส สกิน) ยิ่งเติมความมั่นใจให้พวกเธอ เดินสะบัดผ้า โพสต์อวดความมั่นต่อหน้าคณะกรรมการ ถูกใจแฟนนางงามเป็นที่สุด แม้แต่พิธีกรรับเชิญอย่าง “เฌอเอม ชญาธนุส ศรทัตต์” ยังยอมรับว่าผู้เข้าประกวดทุกคนสวยมั่น ออร่าพุ่งแรงเวอร์ ฉะนั้นการจะเลือกผู้เข้ารอบในค่ำคืนนี้จึงไม่ง่าย ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่าง ทั้งการเดิน การโพสต์ และรูปร่างที่สมส่วน
เรียกว่าแซบไม่มีใครยอมใคร ซึ่งสาวงามที่ตบเท้าติด TOP 17 ได้แก่ MUT อุดรธานี, สมุทรสงคราม, สงขลา, สมุทรปราการ, พังงา, ลพบุรี, ภูเก็ต, เพชรบุรี, ปทุมธานี, นครปฐม, ราชบุรี, สระบุรี, นครศรีธรรมราช, กรุงเทพมหานคร, ตราด, นครนายก และ ขอนแก่น
จากนั้นคัดเหลือ 7 คนสุดท้าย ได้แก่ MUT สระบุรี, กรุงเทพมหานคร, ภูเก็ต, ขอนแก่น, สงขลา, นครศรีธรรมราช และ สมุทรปราการ แต่ผู้ชนะรางวัลพิเศษ Glow The Universe by Glass Skin ในค่ำคืนนี้มีเพียงหนึ่งเดียว ซึ่งได้แก่ MUT กรุงเทพมหานคร “แพรววณิชยฐ์ เรืองทอง” คว้าเงินรางวัล 30,000 บาทจาก Glass Skin ไปครอง