ออร่าจับ! “กิ๊ฟ MUTนครศรีฯ” คว้ารางวัล “Queen of Thai Silk”

ปฏิเสธไม่ได้ว่าดีไซน์เนอร์ไทย ไม่เคยแพ้ใครในโลก ผ้าไหมไทยนั้นสวยงามและดังไกลทั่วโลก ทำให้การประกวด “มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2025” ในรอบ “Queen Of Thai Silk” ที่เจ้าภาพจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้นที่ Angsana Convention & Exhibition Space เนรมิตเวทีการประกวดนางงาม กลายเป็นรันเวย์ให้แขกผู้มีเกียรติ และแฟนนางงามที่กำลังรับชมอยู่ทางหน้าจอ Youtube : Grand TV ต้องจดจำค่ำคืนสุดพิเศษนี้ไปอีกนาน
เปิดเวทีด้วยแฟชั่นโชว์จาก 4 ดีไซน์เนอร์แบรนด์ดัง ที่ได้รังสรรค์ ความสวยงาม พร้อมถ่ายทอดผ่านการนำเสนอของผู้เข้าประกวดทั้ง 77 จังหวัด 4 แบบ 4 ดีไซน์หัวใจไทย เริ่มจาก แบรนด์ YAYEE (ยาหยี) แบรนด์ Smileway (สไมล์เวย์) แบรนด์ NEUTALÉ (นิวทะเล) และ แบรนด์ Clothear (คลอเทียร์) ท่ามกลางเสียงเชียร์ดังสนั่น เพราะชุดส่งคน คนส่งชุด สวยสุดจริงๆ
จากนั้นยกเวทีให้กับการประกวด มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2025 กับความงดงามของชุดผ้าไหมไทย เพื่อค้นหา “Queen of Thai Silk” มาพร้อมศิลปินรับเชิญ “แบงค์ อภิวัตร มูลธานี” ในบทเพลง “สยามเมืองยิ้ม” เรียบเรียงทำนองโดย “หนึ่ง จักรวาล” เข้าสู่การประกวดอย่างเป็นทางการ ทุกชุดบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ผ้าไหมไทยที่ไม่มีชาติใดเสมอเหมือน การออกแบบ ตัดเย็บนั้นสวยงามและปราณีต ผ่านการนำเสนอของสาวงามผู้เข้าประกวด มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2025 ทั้ง 77 จังหวัด
ระหว่างคณะกรรมการรวบรวมคะแนน 2 เจ้าภาพหลัก “ธีระศักดิ์ ผลงาม” และ “ธนพัฒน์ นวลสกุล” ผู้ถือสิทธิ์จังหวัดเจ้าภาพ มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2025 เผยโฉมของที่ระลึกจาก 77 จังหวัด เพื่อนำมาประมูลการกุศล นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้ โครงการสร้างอาคาร รังสีรักษา โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง
จากนั้นพิธีกรประกาศผล Queen of Thai Silk รองอันดับ 2 Queen of Thai Silk ได้แก่ มิสยูนิเวิร์ส ภูเก็ต 2025 “เดล นฤมล พิมพ์ภักดี” ตำแหน่งรองอันดับ 1 ได้แก่ มิสยูนิเวิร์ส เชียงใหม่ “มะนาว โสภิศา ทรัพย์เหม” โดยผู้ชนะหนึ่งเดียวผู้ครองตำแหน่ง Queen of Thai Silk ในค่ำคืนนี้ ได้แก่ มิสยูนิเวิร์ส นครศรีธรรมราช “กิ๊ฟ กมลพร ทองพล” รับรางวัลมูลค่า 30,000 บาท และ Gift Voucher จาก Angsana Laguna Phuket 4 วัน 3 คืน สำหรับ 2 ท่าน มูลค่า 66,590 บาท
ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของกองประกวดฯ ที่จะพาทุกท่านไปเฟ้นหาดาวดวงใหม่ ตัวแทนประเทศไทยบนเวทีจักรวาล ได้ในช่องทาง Facebook : Miss Universe Thailand
Instagram @missuniversethailand / X : @missu_thailand / TikTok : @officialmuth