จักรวาลเริ่มแล้ว! ยลโฉม 77 “มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025” เข้ากองวันแรก

Games On เรียกกระแสโซเชียลและเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนนางงาม และชาวด้อมได้ไม่น้อย สำหรับ 77 สาวงาม ตัวแทน 77 จังหวัดที่ตบเท้าเข้ารายงานตัววันแรกอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2568 รอทำคะแนนในช่วงเก็บตัว และเตรียมประชันมงกุฎเกียรติยศบนเวทีที่จะนำทางไปสู่จักรวาลอย่างหลังจากร่วมแคมเปญพิเศษที่ประธานกองประกวด มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ล่าสุดกับแคมเปญการประกวดเพราะเสียงของพวกเธอคือพลังที่จะส่งต่อถึงผู้หญิงทั้งจักรวาล สร้างแรงขับเคลื่อนให้สังคมได้อย่างตรงจุด เพราะนอกจากความสวยที่เพียบพร้อมแล้ว สมองและทัศนคติของพวกเธอนั้นน่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งสำหรับบรรยากาศรายงานตัวเข้ากอง ผู้เข้าประกวดต่างแต่งองค์ทรงเครื่อง เยื้องย่างมาพร้อมมงกุฎและสายสะพายประจำจังหวัด สวยหรูดูแพงชนิดไม่มีใครยอมใครประตูสู่จักรวาลยุค MGI ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเพื่อค้นหาท่ามกลางสื่อมวลชนและแฟนนางงาม เดินทางมาเชียร์กันแน่น โรงแรม โกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากบอสณวัฒน์ทั้งนี้หลังจากที่บรรดาสาวงามเข้ารายงานตัว ต่อด้วยพิธีมอบสายสะพายของกองประกวด MUT2025 เพื่อเป็นเครื่องหมาย บ่งบอกว่า การเก็บคะแนน และการประกวดอย่างเป็นทางการได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว จากนั้นทั้งหมดเปลี่ยนชุด เสื้อผ้า หน้าผม เพื่อร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงต้อนรับ และเข้าพักที่ โรงแรม โกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ ตลอดเดือนสิงหาคมสำหรับกิจกรรมต่างๆ ของกองประกวดมีดังนี้ วันที่ 5 สิงหาคม 2568 Welcom ceremony & Press Conference “Open To The Universe” พบกับแฟชั่นโชว์สุดอลังการจากผู้เข้าประกวด เวลา 19.00 น. ณ MGI HALL จากนั้นวันที่ 9-16 สิงหาคม 2568 เป็นกิจกรรมเก็บตัวที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งวันที่ 17 สิงหาคม 2568 จะเป็นรอบ Close Door Interview (รอบสัมภาษณ์)วันที่ 18 สิงหาคม 2568 การประกวดรอบชุดประจำชาติ เวลา 19.00 น.-22.00 น. ณ MGI HALL ตามด้วยวันที่ 20 สิงหาคม 2568 การประกวดรอบ Preliminary เวลา 19.00 น.-22.00 น. ณ MGI HALL โดยการประกวดรอบตัดสิน (Final) จะมีขึ้นวันที่ 23 สิงหาคม 2568 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ MGI HALLติดตามกิจกรรมได้ในช่องทาง Facebook : Miss Universe Thailand / Instagram @missuniversethailand / X : @missu_thailand / TikTok : @officialmuth