“ปุ้ย TPN” สุดทนปลดฟ้าผ่า “เพชร ปากปลาร้าฯ” ไม่รักษาเกียรติภูมิองค์กร สั่งคืนมงกุฎ-สายสะพาย ภายใน 3 วัน

มีเรื่องมีราวกันอีกแล้วจ้า ล่าสุด เฟซบุ๊กแห่ง TPN ผู้อำนวยการกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ออกโรงฟาดชุดใหญ่ถึงพร้อมประกาศปลดออกจากตำแหน่ง รองอันดับ 4 Universe ls U“ตามที่ได้มีภาพ และเสียงที่บ่งบอกถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมตามบรรทัดฐานของสังคม รวมถึงการปฏิบัติตนที่ไม่เหมาะสมตามที่ได้ปรากฏต่อสื่อโซเชียลต่างๆ อีกทั้งการปฏิบัติตนออกสื่อสาธารณะไม่เหมาะสมต่อตำแหน่งที่ได้รับ อันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียของตำแหน่ง และองค์กร ทั้งๆ ที่องค์กร ได้ให้โอกาสกับผู้เข้าประกวดทุกท่านเสมอ และมีความเชื่อมั่นว่า มนุษย์เราควรได้รับการให้ ‘โอกาส’ ในการปรับปรุงตัว และพัฒนาตนเองให้เป็นไปในการที่ดีขึ้นเวที Universe is U มีความมุ่งมั่นเสมอมาที่จะแสดงออกถึงการให้เกียรติ และการเคารพในความเท่าเทียมของทุกเพศสภาพ และเราเชื่อมั่นว่า องค์กรนี้จะเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกๆ มิติให้กับสังคมได้ อันจะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของผู้ที่ดำรงตำแหน่งในทุกๆ ตำแหน่ง และผู้เข้าประกวดในเวที Universe is U ทุกคนในเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งท่านใด ที่ไม่รักษาเกียรติภูมิดังกล่าวได้ องค์กร Universe is U จึงมีความจำเป็นต้อง ‘ปลด’ ผู้ที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งใดๆ ก็ตามที่ได้รับออกจากตำแหน่งดังกล่าว และจากภาพที่ได้มีการเปิดเผยอย่างโจ่งแจ้งตามที่ได้ปรากฏออกตามสื่อโซเชียล ในวันนี้ของรองอันดับ4 Universe is U ตามที่ได้ปรากฏต่อสายตาสาธารณะชนไปแล้วนั้นดิฉัน นางปิยาภรณ์ แสนโกศิก ในฐานะประฐานองค์กร ขอแจ้งปลด คุณเพชร กมุทมาศ รองชนะเลิศอันดับ 4 Universe Is U 2024 ออกจากตำแหน่งดังกล่าว นับจากบัดนี้เป็นต้นไป และขอให้นำมงกุฎ และสายสะพาย คืนกลับมายังกองประกวดภายใน3วัน นับจากวันนี้ค่ะ จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน”ด้านเพชร ปากปลาร้าฯ ได้แชร์โพสต์ดังกล่าว พร้อมเผยว่ายังรักและเคารพเสมอ ขณะที่โลกออนไลน์ได้แชร์คลิปต้นเรื่องที่ทำให้เพชรถูกปลด เหตุมีการไลฟ์สดโชว์เสียงคล้ายมีซัมติงกับหนุ่มรายหนึ่ง