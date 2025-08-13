“แตงกวา MUT สระแก้ว” ร่ำไห้ วอนโลกใจดีหลังเจอดรามาชุด-ถูกมองเป็นขโมย แจงอ๊องเพราะนอนน้อย ไม่เกี่ยวปากกาลดน้ำหนัก

“แตงกวา อภิรตา” มิสยูนิเวิร์สสระแก้ว 2025 เปิดใจทั้งน้ำตาอยากให้โลกใจดีกับตนบ้าง เสียใจถูกตัดสินมองเป็นขโมย ลั่นไม่ได้ตั้งใจกลั่นแกล้งใครเป็นความผิดพลาดจริงๆ ส่วนความผิดพลาดอื่นๆ เกิดจากการนอนน้อยมากๆ และความกดดันที่ต้องพัฒนาตนเอง แล้วแต่คนจะมองอ๊องๆ เพราะปากกาลดน้ำหนัก ยันอยู่ในการดูแลของแพทย์
เจอปัญหาตลอดตั้งแต่คว้ามงกุฎ มิสยูนิเวิร์สสระแก้ว 2025 ก็ทำสาวพลัสไซส์ “แตงกวา อภิรตา พุทธชัย” ถูกบูลลี่จนเสียกำลังใจ รวมถีงเรื่องล่าสุดที่ทำเอาแตงกวาเกิดอาการจิตตก จากกรณีการหยิบชุดไทยผิดกับมิสยูนิเวิร์สอ่างทอง 2025 จนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โต
และยังมีเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ระหว่างเข้ากอง ที่ทำเอา “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” เจ้าของลิขสิทธิ์มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ เผยว่า หากแตงกวายังผิดพลาดอีกจะจับไปอยู่ในจุดเซฟโซน เพื่อไม่ให้กระทบผู้เข้าประกวดคนอื่น และยังชี้เป็นความรับผิดชอบของ PD ควรส่งนางงามพร้อมใช้มาประกวด แตงกวาได้เปิดใจทั้งน้ำตาถึงเรื่องนี้ว่า…
-เดินผิด จำสคริปต์ไม่ได้เกิดจากนอนน้อยมากๆ ส่วนตัวมองว่าต้องปรับตัวในหลายอย่าง
-กดดันต้องพัฒนาตัวเองมากกว่าคนอื่น เช่น รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนคนอื่น แล้วโดนคำวิจารณ์ค่อนข้างเยอะ มีเวลาเตรียมตัวไม่ถึง 2 เดือน พอได้รับโอกาสมาก็ต้องทุ่มให้เต็มที่ที่สุด บางอย่างจึงดูขาดๆ เกินๆ ไปบ้าง
-ที่ใช้ปากกาลดน้ำหนักมีผลทำให้ตัวเองเบลอๆ หรือเปล่า มองว่ามีหลายปัจจัย แตงกวาใช้แพทย์ในการควบคุมน้ำหนัก ไม่ได้ไปหาซื้อเอง ก่อนหน้านี้ออกกำลังกายอย่างเข้มข้นเกือบทุกวัน คุมอาหารอย่างดีมากๆ ก็แล้วแต่คนจะมอง ปัจจัยนี้เกิดขึ้นจากหลายๆ อย่างมากๆ ส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องของการนอน และปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตที่หนักมากๆ
-ที่ดูเบลอๆ อ๊องๆ อยู่ที่มุมมองใครที่มอง ส่วนตัวมองไม่ใช่ปากกาลดน้ำหนักที่เป็นสาเหตุแต่มาจากภาวะเครียดที่ชีวิตเจออะไรมาหนักมากๆ สำหรับคนๆ หนึ่ง ที่แบกรับเรื่องค่าใช้จ่าย , โดนเทชุดก่อนเข้ากอง 1 วัน ซึ่งวางเอาไว้ 100 ชุด , เรื่องชุดหาย คือปัญหามันเยอะมากๆ บางทีเราคิดว่าเราควบคุมได้ เราเข้มแข็ง แต่พอมีเรื่องเข้าจริงๆ เราถึงได้รู้ว่าเราก็แย่เหมือนกันนะ
-สำหรับคนที่มองว่าเราไม่พร้อม สำหร้บแตงกวา เมื่อโอกาสมาถึงเราต้องรีบคว้า ต้องทำอย่างเต็มที่และดีที่สุด มันอาจจะผิดพลาดบ้าง ดีบ้างในบางวัน ก็จะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้
-เรื่องสลับชุดกับ MUT อ่างทอง ตั้งใจแกล้ง? สาบานได้ว่าไม่ได้ตั้งใจ มันเกิดจากการจำคิวไม่แม่นจริงๆ เกิดจากความผิดพลาดของเราเอง เราไม่ใช่คนแบบนั้น ไม่เป็นคนที่รู้สึกภูมิใจที่ได้ซีนแย่ๆ ที่ทำได้ตอนนี้คือพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น แตงกวาไม่แฮปปี้เลยกับการที่ต้องทำให้ใครมาเดือดร้อนเพราะเรา ก็เสียใจ
-รับฟังและเชื่อฟังปะป๊าณวัฒน์ เชื่อว่าหวังดี อยากให้ตนได้ดี ปะป๊าสั่งซ้ายก็จะไปซ้าย สั่งขวาก็จะไปขวา ถ้าเขาจะดร็อปเราลงก็เข้าใจได้ เชื่อว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่มอบให้คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว จากนี้จะไม่ให้เกิดความผิดพลาดใดๆ ขึ้นอื่น จะนอนเยอะๆ กินน้ำเยอะๆ หาวิตามินบีกิน
-ที่ห้องเสื้อจะฟ้อง ให้ผู้ใหญ่คุย ทางกองใหญ่จะจัดการเรื่องนี้ให้ ซึ่งแตงกวาได้จ่ายค่าปรับเป็นเงิน 6,000 บาทไปแล้ว ยืนยันไม่มีเจตนาจะขโมยและเราก็ได้แสดงความรับผิดชอบไปแล้ว ให้ทางผู้ใหญ่ (กอง MUT และ PD) จัดการดีกว่า
-การถูกล่าวหาว่าไปขโมย และจะดำเนินคดี รู้สึกว่ามันแรงไปกับคนๆ นึง ที่เราขอโทษชี้แจงกับเขาแล้วในหลายๆ ครั้ง เราสำนึกผิดแล้ว แต่ได้รีบฟีตแบ็กมาแบบนี้ การใช้คำว่าขโมยถือเป็นการหมิ่นประมาท และส่งผลต่ออนาคตของคนๆ นั้น สามารถทำให้อนาคนคนๆ นึงหายไปได้เลย รู้สึกติดใจคำว่าขโมยทั้งๆ ทึ่เรื่องเคลียร์กันจบไปแล้ว คำว่าขโมยมันรุนแรงมากนะ
-ไม่คิดสร้างสงครามนางงาม ลำพังจะพัฒนาตัวเองก็เหนื่อยแล้ว จะไปทำสงครามนางงามก้บคนอื่นทำไม ใครได้ดีแตงกวาก็ยินดีทั้งนั้น ณ วันที่มีปัญหาเรื่องชุดรู้สึกท้อ เสียใจมาก รู้สึกงง จนรู้สึกอยากจะถอนตัว แต่ก็คิดถึงผู้ใหญ่คอยผลักดันเราอยู่ คุณแม่ (ร้องไห้) ก็เลยสู้ดีกว่า เขาเป็นตำรวจแต่เขายังหาเวลามาดูแลเรา ทำทุกอย่างให้เรา รวมถึงผู้ใหญ่อีกหลายๆ คนที่ส่งกำลังใจเป็นแรงผลักดันให้เราทุกอย่าง ทำให้มีพลังสู้ต่อ ซึ่งยังไม่รู้ว่าบนเวทีนี้จะจบลงที่ตรงไหน
-บทเรียนที่ได้คือ สติมาปัญญาเกิด เข้าใจนี่คือการแข่งขัน เราก็ต้องกลับมาดูตัวเองมีสติมากน้อยแค่ไหนในการจัดการปัญหา ถ้าเรามีสติเรื่องคงไม่เกิด
-เส้นทางสุดท้ายคงจะเป็นที่เวทีนี้ ไม่ว่าจะได้ที่เท่าไหร่ยังไง ก็ขอให้เป็นครั้งสุดท้าย ให้มันเป็นตำนาน เราเต็มที่จริงๆ จะทำให้ดีที่สุด ครั้งต่อไปถามว่าจะประกวดอีกไหม ถ้าไม่เป็นอย่างที่หวัง คงไม่มาแล้ว ขออยู่จบกับที่ปะป๊าณวัฒน์แค่นี้พอ
-ถ้าเปิดใจมอง แตงกวาก็คือผู้หญิงคนนึง…(ร้องไห้) ที่ต่อสู้เพื่อความฝันและความอยู่รอด ครอบครัวเราไม่ได้ร่ำรวยอะไร อยากให้โลกใจดีกับเราบ้างนะ ยังเชื่อว่า… ชีวิตเราจะไปได้ไกลกว่านี้มากๆ เพราะเรื่องที่เราเจอมามันหนักแล้ว เชื่อว่าแตงกวาก็จะประสบความสำเร็จเหมือนคนอื่น นี่คือโอกาสในชีวิตที่ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ ซึ่งแตงกวาพร้อมค่ะ ขอทำให้เต็มที่
-ยืนยันไม่ถอนตัว จากนี้จะระมัดระวังตัวเองและมีสติ อาจจะผิดที่เราที่มองโลกในแง่ดีเกินไปและไม่รอบคอบ