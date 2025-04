“ณวัฒน์” เข้าถือหุ้นอันดับ 2 เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป เตรียมขึ้นแท่นเจ้าของ Miss Universe คนใหม่

เป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ของวงการนางงาม หลังจากที่ประกาศว่าได้ลิขสิทธิ์การประกวด มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ (Miss Universe Thailand) เพิ่มอีก 20 ปี หลังหมดสัญญาแรก 5 ปี รวมทั้งหมดเป็น 25 ปี หลังเข้าซื้อหุ้นจำนวน 300 ล้านหุ้น มูลค่า 150 ล้านวันนี้ (24 เม.ย.68) ฝ่ายประชาสัมพันธ์มิสแกรนด์ฯ แจ้งว่า ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MGI เตรียมขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 300 ล้านหุ้น มูลค่า 150 ล้านบาทซึ่งจะถือเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 เท่ากับเป็นการเข้าผูกพันสถานะเจ้าของ Miss Universe (มิสยูนิเวิร์ส) โดยปริยาย ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แจ้งข่าวเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา ซึ่ง ณวัฒน์ ได้เข้าทำข้อตกลงด้วยลายลักษณ์อักษรเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมแนบจดหมายแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมาด้วย โดยมีเนื้อหาดังนี้“วันที่ 24 เมษายน 2568เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2568 เรื่อง การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (First Right) ในการต่ออายุสัญญาลิขสิทธิ์การจัด การประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ (MUT) เป็นระยะเวลารวมกัน 20 ปีแก่บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 (“ที่ประชุมฯ”) ต่แตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยที่ประชุมฯ ได้พิจารณาและมีมติที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้1. ตามที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะหาแหล่งเงินทุนใหม่จากบุคคลอื่นซึ่งประสงค์จะลงทุนในบริษัทในระหว่างการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการนั้น ที่ประชุมฯ จึงมีมติรับทราบการเข้าทำสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเพื่อออกและเสนอ ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในรูปแบบการเสนอขายหุ้นโดยเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่จะเข้าทำในวันที่ 23 เมษายน 2568 กับ นักลงทุนดังนี้- บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“MGI”) จำนวนสูงสุดไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าไม่เกิน 50,000,000 บาท- นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล (“คุณณวัฒน์”) และ/หรือบุคคลอื่นใด จำนวนระหว่าง 100,000,000-300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าประมาณ 50,000,000–150,000,000 บาทอย่างไรก็ดี การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ ได้แก่ ที่ประชุมเจ้าหนี้ของบริษัท และศาลล้มละลายกลางที่พิจารณาคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟู กิจการ ซึ่งบริษัทได้ส่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รวมถึงที่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามข้อเสนอ ขอแก้ไขเพิ่มเติมแผนฟื้นฟูกิจการของเจ้าหนี้ (ถ้ามี)) และศาลล้มละลายกลางได้ให้ความเห็นชอบในการทำธุรกรรม การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเรียบร้อยแล้วเท่านั้น2. การเข้าทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับระหว่างบริษัท JKN Global Content Pte. Ltd. (“JKN SG”) กับ MGI เพื่อให้ MGI ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (First Right) ในการต่ออายุสัญญาลิขสิทธิ์การจัดการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ (MUT) เพิ่มเติมอีกเป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้น 20 ปี ทั้งนี้การต่ออายุสัญญาจะดำเนินการเป็นรายคราว คราวละ 5 ปีซึ่ง JKN SG กับ MGI จะได้เข้าทำร่วมกันในลำดับถัดไปจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากมีความคืบหน้าใดๆ เพิ่มเติม บริษัทจะเรียนแจ้งให้ท่านทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไปขอแสดงความนับถือ(นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ”