“MU สระแก้ว” จิตตก! ยืนยันไม่ได้ขโมยชุดไทย “MU อ่างทอง” แค่หยิบผิด คิดว่าชุดตัวเอง (คลิป)

กลายเป็นประเด็นร้อนของเวทีประกวด มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 เลยทีเดียว เมื่อ “ดรีม มิญชญา เลไธสง” มิสยูนิเวิร์สอ่างทอง 2025 ออกมาเปิดเผยว่าชุดไทยที่ตนเองจะใส่ขึ้นเวทีในงาน Open To The Universe วันที่ 5 สิงหาคม หายไป ซึ่งหายก่อนวันงาน ก่อนที่ในภายหลังมีหลักฐานว่า ชุดดังกล่าวไปอยู่กับ “แตงกวา อภิรตา พุทธชัย” มิสยูนิเวิร์สสระแก้ว 2025 จนทัวร์ไปลงสาวแตงกวาแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบ พร้อมถูกตั้งคำถามว่า ทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้
โดยปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนจะมีงาน Open To The Universe เพียง 1 วัน ซึ่งในงานสาวงามทั้ง 77 จังหวัดต้องเดินแฟชั่นโชว์ชุดไทย แต่ปรากฏว่ามิสยูนิเวิร์สอ่างทอง ได้แจ้งว่าชุดไทยพระราชนิยมของตนเองซึ่งมีมูลค่า 60,000 บาท หายไป จึงได้ประกาศว่าชุดหายเพื่อตามหาชุด แต่ก็ไม่ได้คืน ดรีมและทีมอ่างทองเลยแก้ปัญหาด้วยการหาชุดใหม่เพื่อใส่แทนชุดที่หายไป
หลังจากนั้นทาง PD ได้แจ้งความ และขอดูกล้องวงจรปิด ซึ่งพบว่ามี 2 คน คือ “แตงกวา อภิรตา” มิสยูนิเวิร์สสระแก้ว 2025 และอีกคนเป็นคนหยิบชุดในถุงใสไป แล้วเอาไปเก็บที่ห้องของแตงกวา ซึ่งทำให้เกิดข้อสงสัยว่าชุดใส่ถุงใสไว้ อีกฝ่ายจะไม่รู้เลยเหรอว่าหยิบชุดผิดไป แต่เรื่องนี้แตงกวายืนยันว่า ไม่รู้จริงๆ ว่าชุดดังกล่าวไม่ใช่ชุดของตนเองจึงหยิบผิดไป เพราะเข้าใจว่าห้องเสื้อส่งมาให้ 2 ชุด
ล่าสุด แตงกวา ออกมาไลฟ์ ยกมือไหว้ขอโทษ รู้สึกจิตตกมาก ยอมรับว่าเป็นคนผิดเองที่ไม่รอบคอบไม่ตรวจชุดให้ดี ซึ่งทางห้องเสื้อที่เป็นสปอนเซอร์ให้แตงกวา ยินดีที่จะสนับสนุนมิสยูนิเวิร์สอ่างทอง ถ้าขาดชุดรอบไหนให้มาเอาชุดไปใส่ได้เลย ส่วนแตงกวายอมจ่ายค่าเสียเวลา ค่าใช้จ่ายให้มิสยูนิเวิร์สอ่างทองแล้วเรียบร้อย ย้ำไม่ได้เจตนาให้เกิดเรื่องแบบนี้