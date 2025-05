เปิดตัว 45 สาวงามชิงมงฯ “นางสาวไทย 2568” ผ่านธีมย้อนยุคสุดเก๋ “นางงามเดินสาย ดอกไม้ประจำถิ่น”

เปิดตัวผู้เข้าประกวดอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก สำหรับเวทีที่จัดขึ้นวันที่ 11 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปิ โดยปีนี้มีผู้เข้าประกวดทั้งหมด 45 คน ไฮไลต์ในงานมีการประกวดเฟ้นหา “กุลสตรีศรีเดอะมอลล์ Presented by The Mall Lifestore” ซึ่งคว้ารางวัลแรกไปครองเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยประเดิมก่อนเข้ากองทำกิจกรรมเก็บตัวโดยในการประกวด “กุลสตรีศรีเดอะมอลล์” สาวงามทั้ง 45 จังหวัด จะต้องแต่งกายมาในธีมพอกผิวขาว ทรงผมตั้งหม้อ สานตะกร้อ ลิปสีบานเย็น เรียกได้ว่าแต่ละคนงัดไม้เด็ด ชุดจัดเต็มมาขึ้นเวทีแบบไม่มีใครยอมใคร อีกทั้งเตรียมคำคมสำหรับแนะนำตัวกันมาเสียงรอยยิ้ม และสร้างตำนานกันอีกด้วยการประกวดครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด,ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จำกัด,ผู้จัดการใหญ่กิจกรรมการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมงานงานนี้มีนางงามรุ่นพี่อย่างมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2565,Universe Is You 2567 มารับหน้าที่พิธีกรสร้างสีสันในงานสำหรับรางวัลในครั้งนี้ประกอบไปด้วย TOP 10 ชุดยอดเยี่ยมรังสรรค์ด้วยแรงบันดาลใจจาก “ดอกไม้ประจำถิ่น“ ได้แก่โดยรางวัลขวัญใจประชาชน Popular Vote by TPNG ได้แก่นางสาวไทยกำแพงเพชรซึ่งสาวงามผู้คว้ารางวัล “กุลสตรีศรีเดอะมอลล์ Presented by The Mall Lifestore” ได้แก่ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย 2568 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเธอจะเป็น 1 ใน 10 สาวงามที่ได้มาร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในงาน The Mall Lifestore Women Inspired ในเดือนสิงหาคม 2568 ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแคอีกด้วยสำหรับกิจกรรมการประกวดจะเริ่มขึ้นในวันที่ 13 พฤษภาคมนี้ และการประกวดรอบ Preliminary Competition และ Debutant Gala Night จะจัดขึ้นในวันที่ 17 พฤษภาคมนี้, รอบ Swimsuit Competition จัดขึ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม, และการประกวดรอบตัดสิน Final Competition จัดขึ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2568