เพจ Miss Universe ผู้ติดตาม 14 ล้าน โพสต์ข้อความแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการเสด็จสวรรคตของ “สมเด็จพระพันปีหลวง”

เพจ “Miss Universe” ที่มีผู้ติดตาม 14 ล้าน ได้โพสต์ข้อความแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
“องค์การมิสยูนิเวิร์สขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งสำนักพระราชวังได้ประกาศอย่างเป็นทางการ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งพระเกียรติยศ ความเมตตา และความจงรักภักดีต่อปวงชนชาวไทยตลอดพระชนม์ชีพ ในรัชกาลที่ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และต่อมาในฐานะสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระองค์ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านมนุษยธรรม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และการพัฒนาสังคมและชนบททั่วราชอาณาจักร
ในนามขององค์การมิสยูนิเวิร์ส ผู้บริหาร พันธมิตรแฟรนไชส์ เจ้าของตำแหน่ง และชุมชนมิสยูนิเวิร์สทั่วโลก ขอน้อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในช่วงเวลาแห่งความโศกอันยิ่งใหญ่นี้
พระชนมชีพอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาและภาวะผู้นำของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ยังคงเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้คนทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก พระองค์จะทรงสถิตอยู่ในใจประชาชนตราบนิจนิรันดร์ เป็นแสงนำทางแห่งศักดิ์ศรี ความอ่อนโยน และความสามัคคี
ด้วยความเคารพและอาลัยอย่างสุดซึ้ง
องค์การมิสยูนิเวิร์ส (Miss Universe Organization)”