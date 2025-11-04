“Miss Universe Mexico” ออกแถลงการณ์ปกป้อง “ฟาติมา” หลังเหตุปะทะ “ณวัฒน์” กลางห้องประชุม

องค์กร Miss Universe Mexico ออกแถลงการณ์ตอบโต้กรณี “ฟาติมา บอสช์” ถูกตำหนิอย่างรุนแรงกลางที่ประชุมในประเทศไทย ชี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ให้เกียรติและยอมรับไม่ได้ ย้ำเวทีนี้สร้างขึ้นเพื่อยกย่อง ไม่ใช่เหยียบย่ำผู้หญิง
เวที Miss Universe 2025 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเกิดดราม่าร้อน เมื่อ “ฟาติมา บอสช์” (Fátima Bosch) ตัวแทนสาวงามจากเม็กซิโก ถูก “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ประธานกองประกวด Miss Universe Thailand และผู้จัดการประกวดระดับโลก กล่าวตำหนิอย่างรุนแรงกลางห้องประชุม ปมไม่ให้ความร่วมมือในการโปรโมตสปอนเซอร์ จนเธอกลั้นน้ำตาไม่อยู่และเดินออกจากห้อง
ล่าสุด องค์กร Miss Universe Mexico ได้ออกแถลงการณ์แสดงจุดยืนอย่างเป็นทางการ โดยระบุว่า “สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ ไม่มีผู้หญิงคนใดควรถูกดูหมิ่นหรือถูกทำให้อับอาย ไม่ว่าจะอยู่บนเวทีใดก็ตาม”
ในแถลงการณ์ยังย้ำถึงค่านิยมหลักของ Miss Universe ว่า “เรายึดมั่นในความเคารพ ศักดิ์ศรี และการเสริมพลังให้ผู้หญิง เวทีนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อแบ่งแยกหรือเหยียบย่ำ แต่เพื่อยกย่องผู้หญิงและมอบเสียงให้พวกเธอในสังคม”
องค์กรยังระบุเพิ่มเติมว่า “พฤติกรรมของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรมิสยูนิเวิร์ส ไม่ได้เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณแห่งความเคารพและความเป็นหนึ่งเดียวที่เราปกป้อง” พร้อมส่งกำลังใจถึงฟาติมา โดยระบุว่า “วันนี้และตลอดไป เม็กซิโกอยู่เคียงข้างคุณ ฟาติมา — พลัง ความสง่างาม และน้ำเสียงของคุณคือสิ่งที่สะท้อนความเป็นที่สุดของชาติเรา”
ด้านรายงานจากแหล่งข่าวในงานระบุว่า María José ตัวแทนจากองค์กรมิสยูนิเวิร์สได้เข้าควบคุมสถานการณ์หลังเห็นว่าการสนทนาเริ่มไม่ให้เกียรติ และขอให้ผู้เข้าประกวดออกจากห้อง บางรายถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ ขณะที่ทีมโปรดิวเซอร์ Miss Universe Thailand ได้ประสานงานกับ MUO เพื่อคลี่คลายปัญหาดังกล่าวอย่างสงบในเวลาต่อมา