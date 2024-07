อมารี Brighten Your World ส่งเสริมให้สาวไทยเปล่งประกายยิ่งขึ้นกับ “Amari Hua Hin x Miss Universe Thailand 2024” สนับสนุนการประกวดรอบชุดว่ายน้ำมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์

หนึ่งในโรงแรมแบรนด์ อมารี ภายใต้การบริหารของ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป บริษัทชั้นนำด้านการบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ต และเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมสนับสนุนการประกวดอย่างเป็นทางการ สำหรับการเก็บตัวของผู้เข้าประกวดและสนับสนุนการจัดการประกวดรอบชุดว่ายน้ำ “Swimsuit Competition Presented by SEALECT” ในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 นี้อมารี หัวหิน สานต่อแนวคิด “Brighten Your World” ที่มุ่งมั่นรังสรรค์ช่วงเวลาอันแสนพิเศษในทุกมิติให้กับแขกผู้มาเยือน โดยในครั้งนี้ได้สานต่อแนวคิดด้วยการร่วมสนับสนุนการประกวด Miss Universe Thailand 2024 เวทีสุดยิ่งใหญ่ของสาวไทยผู้เปี่ยมด้วยความฝันในการก้าวไปฉายแสงอย่างโดดเด่นบนเวทีระดับโลก โดยความร่วมมือครั้งนี้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ อมารี หัวหิน ที่พยายามนำศิลปะวัฒนธรรมไทยผสมผสานเข้ากับความเป็นสากลร่วมสมัย และนำเสนออัตลักษณ์ของแต่ละวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านกิจกรรมและโอกาสในหลากหลายรูปแบบ เพื่อจุดประกายแรงบันดาลใจให้แก่ผู้มาเยือน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้สาวไทยกล้าแสดงออกอย่างกล้าหาญ มีความมั่นใจ และความงดงามจากภายในสู่ภายนอก ซึ่งนับเป็นการส่งเสริมให้สาวไทยเปล่งประกายยิ่งขึ้นในแบบของตัวเอง สอดคล้องกับคุณค่าของการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ที่มีมาอย่างยาวนานโดยค่ำคืนที่ 26 มิถุนายนที่ผ่านมา สาวงามผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2024 ทั้ง 40 ท่านได้เข้าเก็บตัวอย่างเป็นทางการ ณ โรงแรมอมารี หัวหิน และร่วมรับประทานอาหาร Welcome Dinner งานเลี้ยงต้อนรับสุดพิเศษในธีม “ผ้าขาวม้า“ ซึ่งนำเสนอความเป็น Contemporary Thainess ตามแบบฉบับของแบรนด์ อมารี (Amari) ที่ถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างสวยงาม และปิดท้ายด้วยการมอบรางวัล Miss Amari 2024 ซึ่งสาวงามที่คว้ารางวัลได้แก่ MUT26 สระแก้ว แอนนา-แอนนา มาเรีย เบเนดิกในส่วนของไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ในครั้งนี้คือ การจัดการประกวดรอบชุดว่ายน้ำ “Swimsuit Competition Presented by SEALECT” ที่จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2567 โดยสาวงามทั้ง 40 ชีวิตจะโชว์ Performance บนเวทีเป็นครั้งแรกบนเวทีริมสระน้ำโรงแรม อมารี หัวหินที่มีความยาวกว่า 38 เมตร รับชมได้ 180 องศาจากทุกมุมที่นั่งการสนับสนุนครั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของแบรนด์ อมารี (Amari) ภายใต้คอนเซปต์ "Brighten Your World" ที่มุ่งสร้างประสบการณ์พิเศษและความประทับใจในทุกมิติ รวมถึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้มาเยือน เราหวังว่าความร่วมมือนี้จะช่วยส่งเสริมให้สาวไทยได้แสดงศักยภาพ ความมั่นใจ และความงามทั้งภายในและภายนอกอย่างเต็มที่อมารี หัวหิน ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นเป็นกำลังใจให้กับสาวงามทุกคนในการก้าวสู่เวทีระดับโลกต่อไป