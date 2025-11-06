สวยจึ้งระดับจักรวาล! เปิดตัว 120 สาวงาม “มิสยูนิเวิร์ส” บินชิงมงฯ บนแผ่นดินไทย

บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MGI เปิดประวัติศาสตร์การได้รับสิทธิ์เป็นผู้จัดการประกวด Miss Universe ครั้งที่ 74 อย่างเป็นทางการ ที่ประเทศไทย ภายใต้คอนเซ็ปต์ The Grand Universe : The Power of Love. The Power of Thailand ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 4 ในประวัติศาสตร์ ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประกวด Miss Universe ซึ่งในครั้งนี้ MGI ตั้งเป้าสร้างมาตรฐานใหม่ของการจัดประกวดระดับเวิลด์คลาส เพื่อสะท้อนพลังแห่งความงาม ความรัก และวัฒนธรรมอันแป็นเอกลักษณ์อันงดงามของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลก
การแถลงข่าวเปิดฉากขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ MGI Hall ชั้น 6 ศูนย์การค้า Bravo Bkk พระราม 9 ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคักเต็มไปด้วยแฟนนางงามจากทั่วโลก สื่อมวลชนไทย และ อินเตอร์เนชั่นแนล ทั่วประเทศ โดยมี “พลอย อมองดีน กลาสเซ่ต์” รองอันดับ 3 Miss Universe Thailand 2025 รับหน้าที่พิธีกร เปิดเวทีด้วยการแสดงสุดตระการตาของ “กระแต อาร์สยาม (KT KRATAE)” ถ่ายทอดความเป็นไทยผ่านศิลปะ โขน ดนตรีไทย มวยไทยพร้อมแขกรับเชิญ “บัวขาว บัญชาเมฆ” ผสานจังหวะร่วมสมัยในเพลง “Bangkok City” เนื้อร้องภาษาอังกฤษที่มีความหมาย ถ่ายทอดพลังไทยในแบบสากล ทรงพลังสุด ขนลุกทุกซีน ได้รับเสียงชื่นชมจากผู้ร่วมงานอย่างล้นหลาม
ต่อด้วยการเผยโฉมผู้เข้าประกวด Miss Universe 2025 ทั้ง 120 ประเทศทั่วโลกในชุดราตรีสุดหรูหรา พร้อมการปรากฏตัวของ “วิกตอเรีย เคียร์ เธลวิก (Victoria Kjaer Theilvig)” เจ้าของมงกุฎ Miss Universe 2024 ที่เดินทางมาร่วมงานในฐานะรุ่นพี่จักรวาล สร้างความประทับใจให้กับแฟนนางงามทุกคน
โดย “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รองประธานองค์กร Miss Universe Asianá และประธานคณะเจ้าภาพจัดการประกวด Miss Universe ครั้งที่ 74 ประเทศไทยกล่าวต้อนรับผู้เข้าประกวดและแขกผู้มีเกียรติ พร้อมยืนยันถึงความพร้อมของประเทศไทยในการจัดการประกวดระดับโลกครั้งนี้ว่า ประเทศไทยจะไม่เพียงเป็นเจ้าภาพ แต่จะเป็นเวทีที่สะท้อนพลังแห่งความรัก ความงาม และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมสู่สายตาชาวโลก เราจะทำให้ Miss Universe ครั้งที่ 74 เป็นการประกวดที่โลกต้องจดจำ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ลงทุนไปแล้วกว่า 100 ล้านบาท
การประกวด Miss Universe 2025 ครั้งที่ 74 มีกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 โดยมีกิจกรรมหลักกระจายอยู่ใน 3 หัวเมืองสำคัญ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, ภูเก็ต และ พัทยา จังหวัดชลบุรี พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทยในเวทีระดับโลก โดยรอบตัดสินจะจัดขึ้นในค่ำคืนวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 ณ อิมแพค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 เมืองทองธานี