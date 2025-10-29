xs
MINISO LAND สาขาแรกในไทย มาพร้อมคอลเลกชันใหม่ Disney’s Zootopia สุดน่ารัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กระแสแรงตั้งแต่วันแรก! แฟน ๆ มินิโซ (MINISO) ต่อแถวกันยาวตั้งแต่เช้าเพื่อเข้าชม “มินิโซแลนด์ (MINISO LAND)” สาขาแรกในประเทศไทย ที่เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ ณ ใจกลางสยามสแควร์ ย่านไลฟ์สไตล์สุดฮิปของกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมา ภายในร้านตกแต่งอย่างสนุกสนานในธีม IP สุดน่ารักจากทั่วโลก พร้อมโซนอินเทอร์แอกทิฟที่ให้แฟน ๆ ได้สัมผัสและถ่ายรูปกันอย่างจุใจ เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัวสุดพิเศษ มินิโซยังเปิดตัว คอลเลกชันใหม่ “Disney’s Zootopia” เป็นครั้งแรกในต่างประเทศ ก่อนภาพยนตร์ภาคต่อ Zootopia 2 จะเข้าฉายอย่างเป็นทางการ และหนึ่งในแขกคนพิเศษที่มาร่วมงานคือ “วิน–เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร” ที่มาร่วมสัมผัสโลกแห่งความสนุกด้วยตัวเอง!




รวมสินค้าหลายพันรายการ และอีกกว่า 80 คาแรกเตอร์ไว้ในที่เดียว

MINISO LAND ไม่ใช่เพียงร้านค้าทั่วไป แต่คือ “โลกแห่งความสนุกในแบบ IP Wonderland” ที่รวบรวมคาแรกเตอร์ระดับโลกไว้ในโซนต่าง ๆ กว่า 40 โซน ทั้ง Harry Potter, Sanrio, Disney’s Stitch และแน่นอนว่า Zootopia ที่เปิดตัวใหม่ล่าสุดต้อนรับแฟน ๆ ตั้งแต่ทางเข้า ผู้มาเยือนจะได้เพลิดเพลินกับสินค้าในหมวดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นของเล่น ของตกแต่งบ้าน ของใช้เดินทาง น้ำหอม และสินค้า IP สุดคิวต์อีกมากมาย ร้านแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่กว่าสามชั้น รวมสินค้ากว่า 8,300 รายการ และคาแรกเตอร์กว่า 80 ตัว ถือเป็นอีกหนึ่งจุดหมายใหม่แห่งการชอปปิงของกรุงเทพฯ สำหรับคนรุ่นใหม่






เปิดตัวคอลเลกชัน “Zootopia”

เปิดตัววันแรกแบบปังสุด ๆ เมื่อมินิโซเปิดขาย คอลเลกชัน Disney’s Zootopia สุดน่ารัก ที่แฟน ๆ รอคอย พบกับคาแรกเตอร์สุดฮิตอย่าง Nick Wilde และ Judy Hopps ในรูปแบบตุ๊กตา, Blind Box, พวงกุญแจ, แม่เหล็กติดตู้เย็น และอีกมากมาย




นอกจาก Zootopia แล้ว ยังมีสินค้าขายดีอื่น ๆ ในวันเปิดตัว เช่น Blind Box รุ่นใหม่ Hello Kitty POP STAR ที่เปิดขายครั้งแรกในไทย รวมถึงคอลเลกชันดิสนีย์สุดฮิต และสินค้าสุดครีเอตในธีมประเทศไทยอย่าง ตุ๊กตาไก่ DUNDUN ชุดมวยไทย และ ช้างไทยสุดน่ารัก ที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน


กระแสตื่นเต้นเริ่มตั้งแต่ก่อนเปิดตัว เมื่อมินิโซตกแต่ง รถไฟฟ้า BTS ทั้งขบวนในธีม Zootopia Collection สุดพิเศษ
สร้างรอยยิ้มให้ผู้โดยสารทั่วกรุงเทพฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน โดยผู้พบเห็นสามารถโพสต์ภาพขบวนรถพร้อม
แฮชแท็ก #MINISOSIAMSQUARE #MINISOZOOTOPIA เพื่อลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษ




“วิน–เมธวิน” ร่วมเปิดประสบการณ์โลกแห่ง IP Wonderland

วิน–เมธวิน นักแสดงหนุ่มสุดฮอต ปรากฏตัวในงานเปิดตัว MINISO LAND พร้อมร่วมชมร้านและเล่นเกมเปิดกล่องสุ่มกับแฟน ๆ อย่างเป็นกันเอง แฟน ๆ ต่างตื่นเต้นที่ได้พบวินตัวจริงในบรรยากาศสุดอบอุ่น วินยังกล่าวชื่นชมคอนเซปต์ร้านใหม่ของมินิโซ และแสดงความดีใจที่ได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดสนุกครั้งนี้ด้วยตนเอง




“Life is for Fun” – สนุกไปกับมินิโซทั่วโลก

“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้นำ MINISO LAND มาสู่กรุงเทพฯ เพื่อมอบความสุขให้กับแฟน ๆ ในสไตล์มินิโซอย่างแท้จริง” นายจุน หวัง (Jun Wang) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มินิโซ ประเทศไทย กล่าว “MINISO LAND คือส่วนหนึ่งของความตั้งใจในการรวมสินค้าลิขสิทธิ์สุดพิเศษเข้ากับประสบการณ์ชอปปิงที่สนุกและอินเทอร์แอกทิฟ เพื่อให้แฟน ๆ รู้ว่ากับมินิโซ ชีวิตคือความสนุก!” นอกจากกรุงเทพฯ แล้ว มินิโซยังเปิดร้านในจุดหมายปลายทางระดับโลกมาแล้ว ทั้ง ไทม์สแควร์ ในนิวยอร์ก, อ็อกซ์ฟอร์ดสตรีท ในลอนดอน และ ฌ็องเซลิเซ่ ในปารีส โดยมินิโซยังคงเดินหน้าส่งต่อความสุขและความสนุกแบบ “Life is for Fun” ให้กับแฟน ๆ ทั่วโลกผ่านคอนเซปต์ร้านค้ารูปแบบใหม่ต่อไป













