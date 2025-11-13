“HAPPY SUNDAY” เปิดตัวคอลเลกชันใหม่ “Zootopia” พร้อมเนรมิตดินแดน "Happy Wonder World" ปักธงยอดขาย 100 ล้านบาท

“HAPPY SUNDAY” แบรนด์ไลฟ์สไตล์สุดสดใสที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วกว่า 7 ปี โดยการนำทัพของ “ไอซ – ภาวิดา ชิตเดชะ” (icepadie) Brand Director และผู้ร่วมก่อตั้ง ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข ด้วยการเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ล่าสุด “HAPPY SUNDAY x Zootopia Collection” ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา พร้อมสร้างปรากฏการณ์สุดตระการตาในงาน CentralwOrld The Magical Stars 2026 กับพื้นที่สุดพิเศษในชื่อ “Happy Wonder World” ระหว่างวันที่ 14 พ.ย. 2568 – 6 ม.ค. 2569 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ตอกย้ำจุดยืนแบรนด์ไลฟ์สไตล์ที่ไม่เคยหยุดส่งต่อความสุขและพลังบวก
การเติบโตกว่า 7 ปีนี้ ทำให้ HAPPY SUNDAY ก้าวขึ้นเป็น "แบรนด์ดาวรุ่ง" ที่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และกลายเป็นที่เฝ้ารอของลูกค้า ผลลัพธ์จากการดำเนินธุรกิจอย่างมีวิสัยทัศน์สะท้อนผ่านยอดขายที่น่าประทับใจด้วยการทำกำไรต่อเนื่องและมียอดขายรวมที่เติบโตจาก 62 ล้านบาท ในปี 2566 พุ่งสูงถึง 72 ล้านบาท ในปี 2567 โดยมีสินค้าหลักอย่าง ชุดนอน ที่มียอดขายมากกว่า 100,000 เซ็ต และกระเป๋าเครื่องสำอาง ที่เป็นอีกหนึ่งไอเทมขายดีไม่แพ้ชุดนอน ที่เติมเต็มภาพลักษณ์ความสดใสของแบรนด์อย่างลงตัว ในปี 2568 นี้ แบรนด์ตั้งเป้าหมายยอดขายรวมไว้ที่ 100 ล้านบาท โดยแคมเปญปลายปีนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย
การร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกทุกครั้งภายใต้การนำของคุณไอซ ภาวิดามุ่งเน้นการตอกย้ำปรัชญา "Make Everyday Your Happy Sunday" โดยการเลือก Zootopia ในครั้งแรกนี้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ต้องการส่งต่อคุณค่ามากกว่าสินค้า
“ทั้ง Zootopia และ HAPPY SUNDAY มี DNA เดียวกันคือความสุข ความหลากหลายและการเป็นตัวเอง เราอยากส่งต่อพลังบวกให้ทุกคนกล้าสดใสในแบบของตัวเอง” ไอซ- ภาวิดา ชิตเดชะ กล่าวถึงแนวคิดเบื้องหลังการร่วมมือ ครั้งสำคัญนี้
สำหรับคอลเลกชันนี้ จะถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของเหล่าคาแร็กเตอร์ Zootopia ที่สื่อถึงความกล้าฝันและความหลากหลาย ผ่านดีไซน์สดใสที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ โดยครั้งนี้มีไฮไลต์คือ “HAPPY CLOUD Pyjamas” ชุดนอนและชุดใส่เล่นผ้า HAPPY CLOUD คือผ้าที่ผ่านเทคนิคพิเศษในการปรับโครงสร้างเส้นด้ายให้มีความนุ่มฟูและยืดหยุ่นเหนือระดับ ในแบบเฉพาะของแบรนด์ HAPPY SUNDAY ให้สัมผัสเบา สบายตัวเหมือนนอนอยู่บนก้อนเมฆทุกครั้งที่สวมใส่ เนื้อผ้าเรียบเนียน ระบายอากาศได้ดี พร้อมสินค้ากว่า 10 รายการ อาทิ ชุดนอนกว่า 3 ลาย เซ็ตผ้า HAPPY CLOUD กระเป๋าเครื่องสำอาง 3 ขนาด กระเป๋าเดินทางพับได้ และสินค้าอื่นๆ ที่จะจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ของแบรนด์ ได้แก่ เว็บไซต์ happysunday.store, Shopee, Lazada, TikTok และ LINE Shopping รวมถึงบูธพิเศษที่เซ็นทรัลเวิลด์ ภายใต้คอนเซปต์ “Happy Wonder World” ที่จำลองบรรยากาศความสุขแบบ Disney Park ให้ทุกคนได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ HAPPY SUNDAY ยังเปิดตัวลายพิเศษ “Mickey & Friends” เป็นครั้งแรก เพื่อร่วมเฉลิมฉลองมิตรภาพอันยาวนานกว่า 7 ปี ระหว่างแบรนด์และ Disney ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่สะท้อนถึงการเติบโตของแบรนด์ไทยที่สามารถสร้างสรรค์คอนเทนต์และคาแร็กเตอร์ระดับโลกได้อย่างลงตัว โดยปี 2568 นี้นับเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญที่แบรนด์ตั้งใจสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ให้วงการไลฟ์สไตล์ไทยได้มีความสุขไปพร้อมกันทั่วประเทศ.