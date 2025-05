ทีทีบี x ดิสนีย์ ชวนเปิดประสบการณ์สุดมหัศจรรย์สู่ “ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท”

เพื่อชีวิตทุกวันอัศจรรย์ได้จริง ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี เดินหน้ามอบสิทธิประโยชน์ที่เหนือกว่ากับประสบการณ์สุดพิเศษให้กับลูกค้าบัตรเดบิต ทีทีบี ออลล์ฟรี ดิสนีย์ และบัตรเครดิต ทีทีบี ดิสนีย์ รับฟรี บัตร Disney Premier Access - สำหรับสิทธิ์เข้าใช้เครื่องเล่นยอดฮิต 3 เครื่องเล่น จำนวน 2 ใบ เมื่อซื้อแพ็กเกจ “Stay and Play for Two with Early Park Entry” ที่รวมความสนุกและห้องพักโรงแรมในเครือฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ทผ่านทางเว็บไซต์ทางการของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์และชำระผ่านบัตรเดบิต ทีทีบี ออลล์ฟรี ดิสนีย์ หรือบัตรเครดิต ทีทีบี ดิสนีย์ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 – 15 กรกฎาคม 2568

ทีทีบียกระดับประสบการณ์ที่มากยิ่งกว่าเพื่อส่งมอบดีลสิทธิประโยชน์ที่เหนือกว่าให้กับลูกค้าบัตรเดบิต ทีทีบี ออลล์ฟรี ดิสนีย์ และบัตรเครดิต ทีทีบี ดิสนีย์ รับฟรี ! บัตร Disney Premier Access สิทธิ์ในการเข้าใช้ 3 เครื่องเล่นยอดฮิต จำนวน 2 ใบ เมื่อซื้อแพ็กเกจ “Stay and Play for Two with Early Park Entry” สำหรับการจองห้องพัก 1 คืน ที่โรงแรมในเครือฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท พร้อมบัตรเข้าสวนสนุก จำนวน 2 ใบ และบัตรผ่านเข้าสวนสนุกก่อนใคร จำนวน 2 ใบ ผ่านเว็บไซต์ทางการของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ www.hongkongdisneyland.com โดยเลือกภาษาไทย และชำระด้วยบัตรเดบิต ทีทีบี ออลล์ฟรี ดิสนีย์ หรือ บัตรเครดิต ทีทีบี ดิสนีย์ โดยทำการจองในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 - 15 กรกฎาคม 2568 เช็คอินเข้าพักระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2568 – 18 กรกฎาคม 2568 และเช็คเอาท์ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2568 (ต้องจองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันที่เข้าพัก)

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เป็นสถานที่ในฝันสำหรับนักเดินทางทั้งกลุ่มครอบครัวและสายเที่ยวที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์ความสุขสนุกระดับโลกในแบบฉบับแฟนตาซีของดิสนีย์ ที่ไม่ต้องการเดินทางไกล เพียงแค่ 2 ชั่วโมงจากประเทศไทยก็สามารถก้าวเข้าสู่อาณาจักรแห่งเวทมนตร์ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และความพิเศษที่น่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นไฮไลท์สุดตื่นตาตื่นใจที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก เช่น เครื่องเล่น Mystic Manor เครื่องเล่น Iron Man Experience หรือ ปราสาท Castle of Magical Dreams ที่จะพาคุณไปผจญภัยในโลกของแอนนาและเอลซ่าอย่างใกล้ชิด ฯลฯ รวมทั้งขบวนพาเหรดสุดอลังการและการแสดงของตัวละครดิสนีย์ที่จะมามอบความสุขและรอยยิ้มให้กับผู้มาเยือน หรือจะเพลิดเพลินไปกับพื้นที่โซนใหม่ World of Frozen ที่ทำให้ผู้คนจากทั่วโลกต่างก็ปรารถนาที่จะมาสัมผัสประสบการณ์ที่ตื่นตาตื่นใจ และเมื่อมาพร้อมกับสิทธิประโยชน์สุดพิเศษที่ทีทีบีและดิสนีย์มอบให้กับลูกค้าคนสำคัญผ่านบัตรเดบิต ทีทีบี ออลล์ฟรี ดิสนีย์ และบัตรเครดิต ทีทีบี ดิสนีย์ ก็จะได้รับความเอ็กซ์คลูซีฟ ความคุ้มค่าที่มากยิ่งกว่า

ทั้งนี้ เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทีทีบีได้เปิดตัวบัตรเดบิต ทีทีบี ออลล์ฟรี ดิสนีย์ และบัตรเครดิต ทีทีบี ดิสนีย์ ด้วยลายหน้าบัตรที่มีความโดดเด่นหลากหลายดีไซน์คาแรกเตอร์จากดิสนีย์ 20 ลาย และ 3 ลาย Limited Edition ได้แก่ Captain America Brave New World และ Stitch ที่มาพร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย อาทิ รับเงินคืนสูงสุด 2% ทุกการใช้จ่ายออนไลน์ผ่านบัตรเดบิต และมีสิทธิ์ใช้ e-Slip หลากหลายธีมดังจากดิสนีย์ สำหรับบัตรเครดิตรับคะแนนสะสมสูงสุด 5 เท่า และเลือกทำรายการแบ่งจ่าย 0% นานสูงสุด 6 เดือน กับร้านค้าดิสนีย์ที่ร่วมรายการทั้งการใช้จ่ายหน้าร้านค้าและการทำรายการผ่านออนไลน์ รวมถึงการจองกิจกรรมดิสนีย์ผ่าน Klook โดยทำรายการแบ่งจ่ายได้เองผ่านบริการ ttb so goood บนแอป ทีทีบี ทัช และโปรโมชันมากมายกับพันธมิตรชั้นนำระดับประเทศ ทำให้บัตรเดบิตและบัตรเครดิต ทีทีบี ดิสนีย์ ได้รับการตอบรับอย่างดีจากเหล่าแฟนคลับดิสนีย์มาอย่างต่อเนื่อง

เพื่อไม่พลาดประสบการณ์ความสนุก ความอัศจรรย์ที่คุ้มค่า พร้อมกับการมีชีวิตทางการเงินที่ดีได้ง่ายขึ้น เพียงสมัครบัตรเดบิต หรือ บัตรเครดิต ทีทีบี ดิสนีย์ ตอบโจทย์ครอบคลุมทุกการใช้จ่าย ทุกหมวด ทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งความบันเทิง กิน-เที่ยว-ช้อปแบบจัดเต็ม พิเศษ ! ผู้สมัครบัตรเดบิต ทีทีบี ดิสนีย์ ที่เป็นลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ ในระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 - 30 มิถุนายน 2568 รับกระเป๋า Mickey Mouse Cross Body Limited Edition มูลค่า 2,990 บาท เพียงมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 7,000 บาทขึ้นไป ภายใน 45 วัน นับจากวันออกบัตร และรับเพิ่ม ! กระเป๋าเดินทาง Mickey Mouse 20” Two Tone Limited Edition มูลค่า 5,990 บาท เพียงฝากเงินเพิ่ม 150,000 บาท และคงเงินไว้ในบัญชีตามเงื่อนไขของธนาคาร ผู้สมัครบัตรเครดิต ทีทีบี ดิสนีย์ สำหรับลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีบัตรเครดิต ทีทีบี ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 - 30 มิถุนายน 2568 รับกระเป๋าเดินทาง Mickey Mouse 20” Limited Edition มูลค่า 5,990 บาท เพียงมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 15,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่บัตรได้รับการอนุมัติ พร้อมสมัครใช้บริการแอป ทีทีบี ทัช และ e-Statement