ไทยออยล์คว้ารางวัลเกียรติคุณ การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2568 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน “Sustainability Disclosure Award” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากงานมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2568 จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ โดยมี คุณพรหมธิดา สดใส ผู้จัดการ-งานกลยุทธ์และบริหารความยั่งยืน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนในการรับมอบรางวัลจาก คุณวีรญา ปรียาพันธ์ ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ
รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใสและสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานการรายงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG: Environment, Social and Governance) เพื่อสื่อสารการดำเนินงานตามความคาดหวังและการสร้างคุุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามวิสัยทัศน์องค์กร “สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยพลังงาน และเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน”