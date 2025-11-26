TTW รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award 2025 ต่อเนื่องปีที่ 7

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW ได้รับรางวัลเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Award” ประจำปี 2568 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะองค์กรที่มีการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยรางวัลนี้พิจารณาจากการประเมินข้อมูลการดำเนินงานที่องค์กรเผยแพร่ต่อสาธารณะ เช่น รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ Webpage ของ TTW ที่นำเสนอข้อมูลด้านความยั่งยืนได้ครบถ้วนสมบูรณ์และมีความน่าเชื่อถือตามมาตรฐานสากลของ Global Reporting Initiative (GRI) การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่ประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ ซึ่งสะท้อนถึงบทบาทการ ดำเนินงานขององค์กรต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครบทุกมิติทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) รวมทั้งการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "TTW มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม การดูแลชุมชนและสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับ เปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะ และการได้รับรางวัลเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Community (SDC)” จากสถาบันไทยพัฒน์ ในครั้งนี้ถือเป็นรางวัลที่ช่วยยกระดับ การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน และการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG Target 12.6 W ตอกย้ำความโปร่งใส ด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณชน