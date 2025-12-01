BAM รับรางวัล Sustainability Disclosure Award 2025 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความโปร่งใส ด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณชน

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM โดย นางวิภาศิริ แสงวัชระกุล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนบริษัทเข้ารับมอบรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award 2025 จาก สถาบันไทยพัฒน์ โดยมี นายวรณัฐ เพียรธรรม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้แทนมอบรางวัล ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพมหานคร ในฐานะองค์กรที่มีการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยรางวัลนี้พิจารณาจากความครบถ้วนของเนื้อหา (Completeness), ความน่าเชื่อถือ (Credibility) และการสื่อสารและการนำเสนอ (Communication) ผ่านรายงานความยั่งยืนของ BAM ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และมีความน่าเชื่อถือ ตาแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI) เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ BAM ในฐานะองค์กรที่มีความโปร่งใสในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
ทั้งนี้ การมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนโดยสถาบันไทยพัฒน์ จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่องค์กรที่เปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนต่อสาธารณะอย่างครบถ้วนและมีคุณภาพ ภายใต้โครงการ “ประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน” หรือ“Sustainability Disclosure Community (SDC)” ซึ่งจัดตั้งโดยสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจไทยยกระดับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนตามแนวทางสากล ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 184 ราย ถือเป็นรางวัลที่ช่วยยกระดับการเปิดเผยข้อมูล และสนับสนุนการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ SDG Target 12.6