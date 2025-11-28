ไทยออยล์ได้รับคะแนนประเมิน CGR ระดับ "ดีเลิศ" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 17

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) หรือ 5 ตราสัญลักษณ์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 และยังคงอยู่ในกลุ่ม TOP QUARTILE ของบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดตั้งแต่ 100,000 ล้านบาทขึ้นไปจากการประกาศผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ผลการประเมินดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไทยออยล์ในการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง ผ่านการดำเนินงานที่โปร่งใส และมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG (Environment, Social and Governance) เพื่อก้าวสู่องค์กร 100 ปี อย่างยั่งยืน