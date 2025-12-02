BEM รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award 2025

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM รับรางวัลเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Award” ประจำปี 2568 โดยสถาบันไทยพัฒน์ได้พิจารณามอบให้แก่องค์กรสมาชิกประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community: SDC) ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลความยั่งยืนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ โดย นายอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ BEM เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลจาก นายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร