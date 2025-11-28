TPIPL - TPIPP คว้ารางวัล “Sustainability Disclosure Award” ระดับสูงสุด ประจำปี 2568 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

เมื่อ 25 พ.ย.68 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Award) ประเภทรางวัลเกียรติคุณ (Honorary Award) ประจำปี 2568 จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งเป็นระดับรางวัลสูงสุด สะท้อนถึงมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่โปร่งใส และครบถ้วนตามหลักสากล
รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชิดชูองค์กรที่มีความโดดเด่นด้านการสื่อสารข้อมูลความยั่งยืนอย่างมีความรับผิดชอบ โดยพิจารณาจากความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนการแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG) อย่างเป็นรูปธรรม
ในฐานะสมาชิกของประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community: SDC) บริษัทให้ความสำคัญกับการรายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG) อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนและเพิ่มคุณค่าในระยะยาวให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้รูปแบบการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มทีพีไอ โพลีนสอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนขององค์กร รวมถึงมาตรฐานการรายงานระดับนานาชาติ
บริษัท ทีพีไอ โพลีน และ ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ ยังคงยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมมุ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อเติบโตเคียงข้างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างมั่นคงในระยะยาว