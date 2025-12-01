กทพ.ยกเลิกอุโมงค์เกษตรปรับแบบทางด่วน N1 แนวเชื่อมออก-ตก กั้นเลนวิ่งระดับดิน&ยกระดับ พร้อมชง คจร. 3 ธ.ค.

กทพ.ปรับแบบทางด่วน N1 ยกเลิกอุโมงค์เกษตร วางแนววิ่งระดับดินผสมยกระดับ ยืดระยะทางยาวขึ้น แก้ปัญหาจราจรถึงแคราย เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนแนวตะวันออก-ตก ชงคจร. 3 ธ.ค.นี้ เคาะรูปแบบ ส่วน N 2 “ฉลองรัช – วงแหวนรอบนอก”แบบนิ่งแล้ว พร้อมชงครม.
นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าโครงการทางพิเศษเชื่อมต่อทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกของกรุงเทพฯว่า ตามที่กทพ.ได้มีการบูรณาการแนวทางการเชื่อมต่อโครงข่ายถนนในแนวฝั่งตะวันออก - ตะวันตก (ถนนงามวงศ์วาน - ถนนประเสริฐมนูกิจ) หรือแนวโครงการทางด่วนขั้นที่ 3 ตอนเหนือ เดิม โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก (N2) ระยะทาง 6.67 กิโลเมตร (หรือ N2 เดิม) โดยสถานะปัจจุบันรอเสนอ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ ซึ่งเป็นแนวเส้นทางที่มีการปรับปรุงให้เชื่อมต่อกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (M9) วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออกงบประมาณดำเนินโครงการ 13,666 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นเส้นทางที่เริ่มดำเนินการก่อน
ระยะที่ 2 โครงการทางพิเศษสายศรีรัช - ฉลองรัช (N1) ระยะทาง 11.3 กิโลเมตร โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมต่อจากโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช - วงแหวนรอบนอกฯ บริเวณทางแยกต่างระดับฉลองรัช ไปสิ้นสุดบริเวณทางแยกต่างระดับศรีรัช มีรูปแบบโครงการเป็นอุโมงค์และทางยกระดับ ซึ่งมีมูลค่าลงทุนสูงและมีความคุ้มค่าทางการเงินต่ำ อีกทั้งได้รับการคัดค้านจากม.เกษตรศาสตร์
ดังนั้นกทพ.จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงการเป็น ฉลองรัช – แคราย ระยะทางรวม 12.60 กิโลเมตร มีมูลค่าการลงทุนโครงการ (เบื้องต้น) 10,550.26 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าก่อสร้าง (รวมค่าควบคุมงาน) 10,387.89 ล้านบา โดยปรับเป็นทางยกระดับร่วมกับการปรับปรุงถนนระดับดินเดิม และขยายขอบเขตการแก้ไขปัญหาจราจรถึงแคราย
โดยเป็นการก่อสร้างเป็นทางยกระดับขนาด 4 ช่องจราจร ซ้อนทับไปตามแนวเกาะกลางถนนประเสริฐมนูกิจ ผ่านแยกเสนานิคม แยกลาดปลาเค้า และลดระดับเชื่อมต่อกับถนนระดับดินเดิมซึ่งจะถูกปรับปรุงกั้นเป็นช่องจราจรเฉพาะขนาด 4 ช่องจราจร ตั้งแต่ช่วงแยกเกษตร - แยกพงษ์เพชร และเริ่มยกระดับอีกครั้งตั้งแต่ช่วงแยกพงษ์เพชร - แยกแคราย ช่วงข้ามถนนวิภาวดีบริเวณทางแยกต่างระดับบางเขน จะก่อสร้างสะพานกลับรถ เพื่อทดแทนสะพานข้ามทางแยกต่างระดับบางเขน และปรับปรุงก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกใหม่บริเวณแยกพงษ์เพชร เส้นทางไปสิ้นสุดบริเวณแยกแคราย จากเดิมสิ้นสุดทางแยกต่างระดับศรีรัช เพื่อเชื่อมต่อกับถนนรัตนาธิเบศร์
นายสุรเชษฐ์ กล่าวว่า เนื่องจากโครงการทางพิเศษศรีรัช-ฉลองรัช มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ วงเงินค่าก่อสร้าง จากเดิม 17,000 ล้านบาท โดยตัดงานก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดผ่านแยกเกษตร ทำให้วงเงินค่าก่อสร้างลดลงเหลือประมาณ 10,000 ล้านบาท โดยกทพ.เตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ที่มีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคจร. พิจารณาวันที่ 3 ธันวาคม 2568
สำหรับโครงการทางพิเศษศรีรัช-ฉลองรัช ระยะทาง 12.60 กิโลเมตร มีทางเข้า - ออก จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
1. ทางเข้า - ออก จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณทางแยกต่างระดับฉลองรัช
2 ทางเข้า - ออก บริเวณอุโมงค์เกษตร
3 ทางเข้า - ออก บริเวณเรือนจำกลางคลองเปรม
4 ทางเข้า-ออก บริเวณทางแยกต่างระดับศรีรัช
5 ทางเข้า - ออก จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณแยกแคราย
อัตราค่าผ่านทาง และระบบเก็บค่าผ่านทางเป็นระบบเปิด (Open System) โดยเก็บค่าผ่านทางในอัตราเดียว (Flat Rate) จำกัดให้ใช้ได้เฉพาะรถ 4 ล้อ เท่านั้น เบื้องต้นแบ่งการเก็บค่าผ่านทางเป็น 2 ช่วงได้แก่
ช่วงที่ 1 ทางเข้า - ออกจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณทางแยกต่างระดับฉลองรัช ถึงทางเข้า - ออกบริเวณเรือนจำกลางคลองเปรม เก็บค่าผ่านทางในอัตรา 20 บาทต่อคัน
ช่วงที่ 2 ทางเข้า - ออกบริเวณเรือนจำกลางคลองเปรมถึงทางเข้า - ออกจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณแยกแคราย เก็บค่าผ่านทางในอัตรา 10 บาทต่อคัน โดยมีระบบจัดเก็บค่าผ่านทางของโครงการ เป็นระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (Free Flow)
สำหรับรูปแบบบริเวณจุดตัดสำคัญ อาทิ
@ ช่วงตัดผ่าน คลองบางบัว ก่อสร้างเป็นทางยกระดับบนโครงสร้างเสาเดี่ยวอยู่กึ่งกลางระหว่างเขตทาง แยกจากโครงสร้างเสาของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล มีจำนวนช่องจราจร 4 ช่อง สำหรับThrough Traffic และ เป็นทางระดับดินเดิม มีจำนวนช่องจราจร 6 ช่อง สำหรับ Local Traffic
@ ช่วงอุโมงค์ทางลอดแยกเกษตร เป็นการปรับปรุงถนนระดับดินเดิมโดยการกั้นช่องจราจรแยกทิศทางระหว่างปริมาณจราจร Through Traffic กับปริมาณจราจร Local Traffic โดยให้อุโมงค์ทางลอดแยกเกษตรเป็นทางสำหรับ Through Traffic มีจำนวนช่องจราจร 4 ช่อง และ Local Traffic ช่องคู่ขนาน จำนวนช่องจราจร 6 ช่อง
@ ช่วงแยกเกษตร – แยกพงษ์เพชร เป็นการปรับปรุงถนนระดับดินเดิมโดยการกั้นช่องจราจร บนถนนงามวงศ์วาน เพื่อแยกทิศทางระหว่างปริมาณจราจร Through Traffic กับปริมาณจราจร Local Traffic โดยให้สะพานข้ามทางแยกต่างระดับบางเขนเป็นทางสำหรับ Through Traffic มีจำนวนช่องจราจร 4 ช่อง และ Local Traffic มีจำนวนช่องจราจร 4 ช่อง
@ ช่วงสะพานกลับรถข้ามถนนวิภาวดี บริเวณทางแยกต่างระดับบางเขน การปรับปรุงช่วงแยกเกษตร-แยกพงษ์เพชร ส่งผลให้ต้องกั้นช่องจราจรบนสะพานข้ามแยกต่างระดับบางเขนเป็นเส้นทางสำหรับรถ Through Traffic เท่านั้น จึงจะต้องสร้างสะพานกลับรถใหม่ทดแทนบนช่วงถนนวิภาวดี สำหรับรถ Local Traffic โดยสะพานกลับรถมีจำนวน 1 ช่องจราจร
@ ช่วงสะพานข้ามทางแยก บริเวณแยกพงษ์เพชร จะต้องทำการรื้อสะพานข้ามแยกพงษ์เพชรขนาด 4 ช่องจราจรเดิมออก และก่อสร้างใหม่ด้วยโครงสร้างเสาเดี่ยวอยู่กึ่งกลางระหว่างเขตทางความสูงระดับ 2 และมีเสาโครงสร้างทางพิเศษรองรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ความสูงอยู่ระดับ 3 บนฐานรากเดียวกัน ประกอบด้วย Through Traffic มีจำนวนช่องจราจร 4 ช่อง และ Local Traffic มีจำนวนช่องจราจร 10 ช่อง แบ่งเป็น สะพานข้ามทางแยก มีจำนวนช่องจราจร 2 ช่อง และถนนระดับดิน มีจำนวนช่องจราจร 8 ช่อง
@ ช่วงแยกพงษ์เพชร – แยกแคราย เป็นทางยกระดับบนโครงสร้างเสาเดี่ยวอยู่กึ่งกลางระหว่างเขตทาง รูปแบบโครงสร้างเสาทางพิเศษแยกออกจากโครงสร้างเสาของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ประกอบด้วย Through Traffic มีจำนวนช่องจราจร 4 ช่อง (2 ช่องจราจรต่อทิศทาง) และ Local Traffic มีจำนวนช่องจราจร 8 ช่อง
@ ช่วงทางขึ้น - ลงบริเวณแยกแคราย (จุดสิ้นสุดโครงการ) เป็นทางยกระดับบนโครงสร้างเสาเดี่ยว โดยทางขึ้นทางพิเศษจะอยู่บริเวณด้านข้างสะพานข้ามแยกแครายเดิม และทางลงทางพิเศษจะใช้การเจาะพื้นบริเวณกลางสะพานข้ามแยกแครายเพื่อก่อสร้างเสาตอม่อของทางพิเศษยกระดับ ประกอบด้วย Through Traffic มีจำนวนช่องจราจร 2 ช่อง บริเวณทางขึ้นโครงการ จำนวนช่องจราจร 1 ช่อง บริเวณทางลงโครงการ จำนวนช่องจราจร 1 ช่อง และ Local Traffic มีจำนวนช่องจราจร 8 ช่อง เป็นสะพานข้ามทางแยก มีจำนวนช่องจราจร 4 ช่อง และถนนระดับดิน มีจำนวนช่องจราจร 4 ช่อง
จากผลการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร พบว่า กรณีมีโครงการสภาพจราจร ในภาพรวมดีขึ้น ความเร็วเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 14 กิโลเมตร/ชั่วโมง เป็น 29 กิโลเมตร/ชั่วโมง และระยะเวลาในการเดินทางลดลงจาก 55 นาที เหลือ 26 นาที
ทั้งนี้จะมีการเวนคืนที่ดินเอกชนในพื้นที่เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริเวณที่จะก่อสร้างสะพานกลับรถ (U - Turn) ทดแทนบริเวณแยกบางเขน โดยมีที่ดินที่ถูกเขตทางจำนวน 24 แปลง สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 3 หลัง คิดเป็น 502 ตารางวา มีมูลค่าทดแทนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประมาณการเบื้องต้น 162.37 ล้านบาท มูลค่าการลงทุนโครงการประมาณการเบื้องต้นรวมทั้งสิ้น 10,550.26 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 162.37 ล้านบาท และค่าก่อสร้าง (รวมค่าควบคุมงาน) 10,387.89 ล้านบาท
สำหรับการดำเนินงานโครงการมีแผนการทบทวนการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในปี 2569 และนำเสนอคณะรัฐมนตรี ( ครม.) เพื่อขออนุมติดำเนินโครงการในปี 2570 โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ในปี 2571 ก่อสร้างโครงการ ในปี 2572 และเปิดให้บริการได้ภายในปี 2575 ซึ่งจะสอดรับกับแผนการดำเนินโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช - วงแหวนรอบนอกฯ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างส่งให้กระทรวงคมนาคมพิจารณา เสนอขออนุมัติ ครม. เพื่อดำเนินโครงการ โดยคาดว่าจะสามารถก่อสร้างในปี 2569 และเปิดให้บริการภายในปี 2572