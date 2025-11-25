พร้อมแล้ว! ทล.เปิดประมูลชิงงานระบบ O&M มอเตอร์เวย์ M82 บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว 1.5 หมื่นล้าน ขายซอง 1-30 ธ.ค.นี้

กรมทางหลวง เปิดประมูล PPP ระบบ O&M มอเตอร์เวย์ M 82 "บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว" มูลค่าลงทุน 1.5 หมื่นล้านบาท ขายซอง 1-30 ธ.ค.68 ยื่นซอง 30 มี.ค. 69 และเปิดข้อเสนอ 10 เม.ย 69 สร้าง 2 ปีบริหาร 30 ปี กรอบค่าจ้างบำรุงรักษา ไม่เกิน 1.13 หมื่นล้านบาท เน้นผลงานบริหารระบบจัดเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติ
รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 24 พ.ย.2568 นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) ได้ลงนามประกาศเชิญชวนเอกชนที่สนใจเข้าร่วมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน สำหรับการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว โดยเปิดขายเอกสารประกวดราคา ตั้งแต่วันที่ 1- 30 ธ.ค. 2568 กำหนดยื่นซองเอกสารในวันที่ 30 มี.ค.2569 และเปิดข้อเสนอในวันที่ 10 เม.ย.2569
โดยกำหนดรูปแบบการร่วมลงทุนเอกชนในรูปแบบ PPP- Gross Cost ให้เอกชนลงทุน ออกแบบและก่อสร้างงานระบบ รวมทั้งเป็นผู้ดำเนินงานและบำรุงรักษาทั้งหมด ครอบคลุมทั้งในส่วนของ งานโยธาที่รัฐเป็นผู้ลงทุนและงานระบบที่เอกชนเป็นผู้ลงทุน ภาครัฐเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่เอกชนลงทุนก่อสร้าง รวมถึงรายได้ทั้งหมดจากค่าธรรมเนียมผ่านทาง ส่วนเอกชนจะได้รับค่าตอบแทนเงินลงทุนค่าติดตั้งงานระบบและองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี และค่าตอบแทนการให้บริการในส่วนของค่าดำเนินการและบำรุงรักษา เป็นระยะเวลา 30 ปี นับแต่ปีที่เปิดให้บริการ โดยการจ่ายค่าตอบแทนจากการให้บริการ (Availability Payment) เป็นมูลค่าปัจจุบัน ไม่เกินกรอบวงเงิน 11,340.28 ล้านบาท อัตราคิดลดร้อยละ 3.00 ต่อปี
สำหรับ คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ ได้แก่ เป็นนิติบุคคลรายเดียว หรือกลุ่มนิติบุคคลที่สมาชิกทุกรายต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายจดทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 400 ล้านบาท และได้รับการสนับสนุนสินเชื่อ(Line of Credit) ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ของไทย ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท
คุณสมบัติประสบการณ์และผลงาน ผู้ยื่นต้องเสนอเอกสารและหลักฐานเพื่อแสดงคุณสมบัติทาง้านเทคนิค ประสบการณ์และผลงาน ดังนี้
1.ประสบการณ์และผลงานด้านการจัดหาหรือติดตั้งงานระบบของถนนที่เก็บค่าผ่านทาง โดยจะต้องเป็นผลงานโครงการที่แล้วเสร็จภายในช่วงระยะเวลา 20 ปี นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ และต้องประกอบด้วย ระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง (Toll Collection System ) ซึ่งต้องมีระบบจัดเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติ (Electronic Toll Collection System) ร่วมด้วย รววมองค์ประกอบที่เกี่ยวข่องกับระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารข้อมูล ,ระบบบริหารจัดการและควบคุมการจราจร (Traffic Management and Control System) รวมองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารข้อมูล
กรณีเสนอผลงานสัญญาเดียวต้องมีครบทั้ง 2 ระบบ โดยมีมูลค่าผลงานของงานระบบในสัญญาไม่น้อยกว่า 350 ล้านบาท ,กรณีเสนอผลงานรวมหลายสวัญญา ต้องมีผลงานครบทั้ง 2 ระบบ มีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 350 ล้านบาท ทั้งนี้แต่ละสัญญาต้องมีมูลค่าผลงานของงานระบบ Toll Collection System ไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท หรือมีมูลค่าผลงาน Traffic Management and Control System ไม่น้อยกว่า 150 ล้านบาท
2.ประสบการณ์และผลงานด้านการดำเนินงานและบำรุงรักษาโครงการถนนที่เก็บค่าผ่านทาง (Toll Road Operation)
กรณีเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ต้องมีระยะเวลาที่เปิดให้บริการต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันยื่นข้อเสนอ ,กรณีเป็นโครงการที่ดำเนินการสิ้นสุดแล้วตามสัญญา จะต้องอยู่ภายในช่วงระยะเวลา 3 ปี นับถึงวันยื่นข้อเสนอ และมีระยะเวลาสัญญาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 20 ปี
3.ประสบการณ์และผลงานด้านบำรุงรักษาทาง
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานรัฐของประเทศไทย ดังนี้ บำรุงรักษาหรือบูรณะซ่อมแซมถนน สะพาน ทางยกระดับหรือทางแยกต่างระดับ สัญญาผูกพันไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ ก่อสร้างบำรุงรักษาซ่อมแซม ถนนที่เป็นทางยกระดับ สะพาน หรือทางแยกต่างระดับ โครงการที่แล้วเสร็จ มูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท
กำหนดให้จัดทำซองข้อเสนอทั้งหมด 4 ซอง ดังนี้ ซองที่ 1 ข้อเสนอด้านคุณสมบัติ ซองที่ 2 ข้อเสนอด้านเทคนิค ซองที่ 3 ข้อเสนอด้านการลงทุนและค่าตอบแทน และซองที่ 4 ข้อเสนออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการให้บริการและการดำเนินงานของ ทล.
สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาคณะกรรมการคัดเลือกฯจะเปิดซองที่ 1 ด้านคุณสมบัติก่อน ถ้าผ่านจึงเปิดซองที่ 2 ด้านเทคนิค โดยเป็นการประเมินแบบคะแนน ดังนี้
1.ความพร้อมทางการเงิน 10 คะแนน
2.ประสบการณ์และผลงานที่เคย 10 คะแนน
3.โครงสร้างและความสามารถของบุคลากร 10 คะแนน
4. แนวทางและวิธีการดำเนินงานระยะที่ 1 จำนวน 35 คะแนน
และ 5.แนวทางและวิธีการดำเนินงานระยะที่ 2 อีก 35 คะแนน
ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับคะแนนแต่ละข้อไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และคะแนนการประเมินรวมทุกข้อ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนรวมทั้งหมด หากผ่านจะเปิดซองที่ 3 ข้อเสนอด้านการลงทุนและค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากมูลค่าปัจจุบัน (PV) ของค่าตอบแทนจากการให้บริการที่จะขอรับจากทล.ต่ำที่สุด กรณีคะแนนเท่ากัน คณะกรรมการคัดเลือกฯจะนำผลคะแนนซองที่ 2 มาเปรียบเทียบ โดยพิจาณณาผู้ที่ได้คะแนนสูงที่สุด หากผลคะแนนซองที่ 2เท่ากัน ให้ผู้ยื่นข้อเสนอจัดทำและยื่นข้อเสนอของที่ 3 อีกรอบ จะต้องเสนอค่าตอบแทน น้อยกว่าที่ได้เสนอครั้งแรก ใครเสนอต่ำที่สุด เป็นผู้ผ่านการประเมิน
กรณีที่มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหากคณะกรรมการคัดเลือกฯเห็นว่ารัฐจะได้ประโยชน์ คณะกรรมการคัดเลือกสามารถพิจารณาให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายดังกล่าวเป็นผู้ผ่านการประเมิน และกรณีผู้ผ่านการประเมินสูงสุดไม่สามารถบรรลุผลการเจรจาหรือไม่ยอมทำสัญญาร่วมลงทุนกับ ทล. คณะกรรมการคัดเลือกฯ สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาข้อเสนอในลำดับรองมาแทน อย่างไรก็ตาม ทล.สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาข้อเสนอซองที่ 4 หรือไม่ก็ได้ หรือยกเลิกการคัดเลือกเอกชนโดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่สามารถเรียกร้องค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใด ๆ จาก ทล. ได้
สำหรับโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว เป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร อยู่บนแนวถนนพระราม 2 จุดเริ่มต้นบริเวณ กม.11+959 จุดสิ้นสุดบริเวณ กม. 36+645 รวมระยะทางประมาณ 24.7 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมต่อกับโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ทางขึ้นลงจำนวน 6 แห่ง และเก็บค่าผ่านทางตามระยะทาง (ระบบปิด) ด้วยระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (ระบบM-Flow) โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 32 ปี แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ออกแบบและก่อสร้างงานระบบและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
ระยะที่ 2 ดำเนินงานและบำรุงรักษาทั้งโครงการ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 ปี
ทั้งนี้การคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนจะดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497 และระเบียบกรมทางหลวงว่าด้วยเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง พ.ศ. 2549 โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้มีเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันจากอำนาจศาลไทย
โดยตลอดแนวเส้นทางโครงการมีทางขึ้น- ลงทางยกระดับจำนวน 6 ด่านได้แก่
1.ด่านพันท้ายนรสิงห์ที่กม. 16 + 125 เชื่อมต่อเส้นทางกลับถนนแสมดำ
2.ด่านมหาชัย 1 ที่กม. 20 + 031 เชื่อมต่อเส้นทางกับทางหลวงหมายเลข 3242 (ถนนเอกชัย)
3.ด่านมหาชัย 2 ที่กม. 25 + 100 เชื่อมต่อเส้นทางกับทางหลวงหมายเลข 3242 (ถนนเอกชัย)
4.ด่านสมุทรสาคร 1 ที่กม.27 + 100 เชื่อมต่อเส้นทางกับทางหลวงหมายเลข 3091 (ถนนเศรษฐกิจ)
5.ด่านสมุทรสาคร 2ที่กม. 29 + 625 เชื่อมต่อเส้นทางกับทางหลวงหมายเลข 3091 (ถนนเศรษฐกิจ)
6.ด่านบ้านแพ้ว ที่ กม. 36 + 500 เชื่อมต่อเส้นทาง กับ ทางหลวงหมายเลข 375 สายบ้าน-บ่อลำลูกบัว