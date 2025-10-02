รฟท.เปิดร่าง TOR ประมูลสายสีแดงเข้ม "มธ.รังสิต" 6.06 พันล้าน ประเดิม Quick Win "พิพัฒน์" คาดเซ็นรับเหมา ม.ค. 69

รฟท.เปิด TOR ประมูลก่อสร้างรถไฟสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต-มธ.ศูนย์รังสิต ราคากลาง 6.06 พันล้านบาท รับฟังคำวิจารณ์ถึง 6 ต.ค. 68 ประเดิมนโยบาย Quick Win 4 เดือน "พิพัฒน์" คาดเซ็นสัญญาผู้รับจ้าง ใน 15 ม.ค. 2569
รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้ (2 ต.ค. 2568) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้นำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานจ้างก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขึ้นบนเว็บไซต์เพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์) ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2568 กำหนดราคากลาง 6,064,970,000 บาท
ซึ่งโครงการรถไฟสายสีแดง ช่วงรังสิต-มธ.ศูนย์รังสิต ระยะทาง 8.84 กิโลเมตร คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2568 ทบทวนมติ ครม.ก่อนหน้า และขอปรับกรอบวงเงินลงทุน 6,473.98 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี และถือเป็นหนึ่งโครงการ Quick Win ตามนโยบายนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่จะผลักดันเร่งรัดการประกวดราคา ให้เริ่มการก่อสร้างได้โดยเร็วหรือภายในระยะเวลา 4 เดือนของรัฐบาล ซึ่งตามแผนงานคาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างได้ในวันที่ 15 มกราคม 2569
สำหรับรายละเอียดโครงการ ประกอบด้วย งานก่อสร้างทางรถไฟ งานก่อสร้างสถานี งานก่อสร้างถนนทางเข้า-ออกสถานีรถไฟ งานก่อสร้างสะพานลอยคนข้าม งานระบบระบายน้ำ งานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง งานก่อสร้างงานโยธาและอื่นๆ ของโครงการ งานรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างและสิ่งกีดขวางงานก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่โครงการ และงานออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกลที่เกี่ยวข้อง
โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการต่อจากโครงการฯ ช่วงบางซื่อ-รังสิต ที่ กม.32+350 - กม.41+192 ระยะทาง 8.84 กม. เป็นโครงสร้างทางเป็นทางระดับดิน ก่อสร้างทางใหม่ 2 ทาง ความกว้างราง 1.00 ม. (อยู่ด้านขวาทางของทางรถไฟปัจจุบัน) มีสถานี 4 แห่ง : คลองหนึ่ง, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, เชียงราก และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ทั้งนี้ พื้นที่ก่อสร้างส่วนใหญ่อยู่ในเขตที่ดินรถไฟและมีพื้นที่ต้องเวนคืนเพิ่มเติมเพื่อก่อสร้างสถานีและถนนเข้า-ออกบริเวณสถานีรวม พื้นที่เวนคืนประมาณ 15 ไร่
ร่าง TOR กำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ ได้แก่ ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธยอมขึ้นศาลไทย, ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาในวงเงินไม่น้อยกว่า 606.497 ล้านบาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่การรถไฟเชื่อถือ, กรณีเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้วในวันที่ยื่นข้อเสนอไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท, กรณีเป็นกิจการร่วมค้า ต้องมีนิติบุคคลไทยที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก (Lead Firm) โดยสมาชิกทุกรายที่รวมตัวกันเป็นกิจการร่วมค้านั้นต้องเป็นนิติบุคคล และต้องมีสัดส่วนนิติบุคคลไทยรายเดียวหรือมากกว่าหนึ่งรายรวมกันในกิจการร่วมค้ามากกว่า 50% โดยผู้ร่วมค้าหลักต้องมีสัดส่วนมากที่สุด
มีผลงานก่อสร้างทางรถไฟฟ้าหรือผลงานก่อสร้างระบบรางรถไฟฟ้าที่มีมูลค่างานก่อสร้างในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า 606.497 ล้านบาท มีผลงานก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าที่มีมูลค่างานก่อสร้างในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า 606.497 ล้านบาท ส่วนผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นๆ ของกิจการร่วมค้าทุกรายต้องมีผลงานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
มีผลงานก่อสร้างทางรถไฟฟ้าที่มีมูลค่างานก่อสร้างในสัญญาเดี่ยวไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท/หรือผลงานก่อสร้างระบบรางรถไฟฟ้า ที่มีมูลค่างานก่อสร้างในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท/ คนงานก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า ที่มีมูลค่างานก่อสร้างในสัญญาเดี่ยวไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท/ คนงานก่อสร้างโครงการทางรถไฟ ที่มีมูลค่างานก่อสร้างในสัญญาเดี่ยวไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท / คนงานก่อสร้างงานโยธา ที่มีมูลค่างานก่อสร้างในสัญญาเดี่ยวไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท เป็นต้น
โดยผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 1,080 วันนับจากวันที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งให้เริ่มงานจากการรถไฟฯ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญากำหนดอัตราค่าปรับไว้ที่ร้อยละ 0.10 ของราคาค่าจ้างตามสัญญา และกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง 24 เดือน
สำหรับการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอการรถไฟฯ จะตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาโดยพิจารณาข้อเสนอ 3 ขั้นตอน
1. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ หากคุณสมบัติไม่ถูกต้องจะไม่พิจารณา
2. พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค ผู้ผ่านข้อเสนอคุณสมบัติมาแล้ว แบ่งเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ 1. รายการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการจำเพาะรายละเอียดการปฎิบัติตามข้อกำหนดรายการเฉพาะ 10 คะแนน 2. การบริหารจัดการและแผนงานโครงการ 20 คะแนน 3. บุคลากร 20 คะแนน เครื่องจักรก่อสร้าง 10 คะแนน 4. วิธีการก่อสร้าง 30 คะแนน 5. วิธีการทำงานระบบรถไฟ 10 คะแนน
โดยผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายจะต้องได้คะแนนในแต่ละหัวข้อไม่น้อยกว่า 60% และเมื่อรวมคะแนนทุกหัวข้อแล้วจะต้องได้ไม่น้อยกว่า 75% จึงจะถือว่าผ่านการพัฒนาข้อเสนอด้านเทคนิค
3. พิจารณาข้อเสนอด้านราคา ทั้งนี้ การรถไฟฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของการรถไฟฯ เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใดๆ มิได้