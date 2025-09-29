“จุลพงศ์” จี้รัฐเคลียร์เขากระโดงควรจบนานแล้วแต่เจอเกมการเมือง แนะเพิกถอน 2 แปลงพิสูจน์ยึดนิติธรรมหรือพวกพ้อง

ส.ส.ปชน. จี้รัฐเคลียร์ที่ดินเขากระโดง! ชี้คดีควรจบไปนานแล้ว แต่ถูกเตะถ่วงเป็นเกมการเมือง เสนอ “พิพัฒน์” ใช้อำนาจสั่ง รฟท. ฟ้องเพิกถอน 2 แปลงพิสูจน์รัฐบาลยึดหลักนิติธรรมหรือพวกพ้อง
วันนี้ (29ก.ย.) นายจุลพงศ์ อยู่เกษ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน อภิปรายกรณีที่ดินเขากระโดง จ.บุรีรัมย์ โดยระบุว่า หนึ่งในสามนโยบายหลักที่รัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ประกาศไว้ คือการยึดมั่นหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล แต่คำถามสำคัญคือรัฐบาลนี้จะทำจริงหรือเพียงเขียนไว้สวยหรู เพราะคดีที่ดินเขากระโดงเป็นบททดสอบชัดเจนที่สุด
นายจุลพงศ์ กล่าวว่าคดีเขากระโดงควรสิ้นสุดไปตั้งนานแล้ว เนื่องจากคำพิพากษาของทั้งศาลยุติธรรมและศาลปกครองยืนยันว่าเป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย แต่ทุกรัฐบาลกลับปล่อยให้คาราคาซัง ใช้เป็นเครื่องมือต่อรองทางการเมือง การรถไฟฯ ก็ไม่ยอมฟ้องเพิกถอนเอง กรมที่ดินก็โยนภาระกลับไปกลับมา สุดท้ายประชาชนและประเทศชาติเสียประโยชน์
นายจุลพงศ์กล่าวต่อว่า ล่าสุดนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.คมนาคม แถลงว่าจะให้การรถไฟฯ ฟ้องเพิกถอนที่ดินทั้ง 995 แปลงรวด ซึ่งเท่ากับสร้างแรงต่อต้านจากชาวบ้านเป็นวงกว้าง ทั้งที่ความจริงควรเริ่มจากการฟ้องแปลงที่ชัดเจนที่สุดเพียงบางส่วนก็พอ โดยเฉพาะแปลง 3466 และ 8564 รวมเนื้อที่ 44 ไร่ ที่ ป.ป.ช. เคยชี้ชัดตั้งแต่ปี 2554 ว่าออกโฉนดโดยมิชอบทับที่ดินรถไฟ
“ถ้าจะพิสูจน์ความจริงใจ รมว.คมนาคมต้องสั่งการให้การรถไฟฯ ฟ้องเพิกถอนที่ดิน 2 แปลงนี้ทันทีภายใน 4 เดือน เพราะเป็นคดีที่การรถไฟฯ มีหลักฐานแน่น ชนะคดีแน่นอน เมื่อศาลยุติธรรมตัดสินแล้ว กรมที่ดินก็ปฏิเสธไม่ได้ หากรัฐบาลทำได้จะเป็นการพิสูจน์ชัดว่าบริหารประเทศภายใต้หลักนิติธรรมหรือยังคงใช้ระบบพวกพ้องต่อไป“” นายจุลพงศ์กล่าว
นายจุลพงศ์ยังกล่าวด้วยว่า การฟ้องรายแปลงที่ชัดเจนจะไม่สร้างแรงกระเพื่อมเกินจำเป็น และจะทำให้สังคมมั่นใจว่ารัฐบาลอนุทินจริงจังกับการบังคับใช้กฎหมาย ไม่ใช่เพียงนำเรื่องเขากระโดงมาเป็น “เกมการเมือง” อีกต่อไป