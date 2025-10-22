เปิดแล้ว!วิ่งฟรีมอเตอร์เวย์ M82 “บางขุนเทียน - เอกชัย”เชื่อมด่วน”บางพลี -สุขสวัสดิ์”แก้รถติด”พระราม 2” จำกัดเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม.

“พิพัฒน์”เปิดทดลองให้บริการฟรี มอเตอร์เวย์ M82 ต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย เชื่อมต่อ ทางด่วน”บางพลี - สุขสวัสดิ์” และวงแหวนฯตะวันตก แก้รถติด”พระราม 2” ลดเวลาเดินทาง ย้ำจำกัดความเร็ว เพื่อความปลอดภัย ส่วนช่วงเอกชัย - บ้านแพ้ว คืบ 88 % คาดได้ใช้สงกรานต์ 69
วันนี้ (22 ตุลาคม 2568) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน ในการเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 (มอเตอร์เวย์ M82 ) เชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (ช่วงบางพลี - สุขสวัสดิ์) จากต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย อย่างเป็นทางการ ซึ่งได้ให้รถยนต์ของประชาชนได้ใช้บริการโดยไม่เก็บค่าผ่านทาง ได้ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชม.
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า การเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ M82 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและโครงข่ายการเดินทางและขนส่งที่มีมาตรฐานสูงสู่ภาคใต้ โดยเป็นช่วงที่ก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ ระยะทางประมาณ 10.3 กิโลเมตร (กม.) เชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก จากทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย โดยยังไม่เก็บค่าผ่านทาง เพื่อให้ประชาชนได้ทดลองใช้และปรับตัวกับเส้นทางใหม่ โดยเส้นทางจะเชื่อมต่อกับทางพิเศษกาญจนาภิเษก ช่วงต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย ระยะทางรวม 10.3 กม. ประกอบด้วย ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างโดย ทล. 8.3 กม. และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ดำเนินการภายใต้โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก อีกประมาณ 2 กม.
ทั้งนี้เมื่อเปิดใช้เส้นทางทางยกระดับ ช่วงต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย และสามารถเชื่อมต่อกับทางด่วน บางพลี-สุขสวัสดิ์และถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกได้สะดวก คาดว่าจะแบ่งเบาปริมาณจราจร บนถนนพระราม 2 ทั้งขาเข้าและขาออก ที่มีกว่า 2 แสนคันต่อวัน ได้ประมาณ 30% และลดระยะเวลาเดินทางได้ 30-45 นาที โดยขอให้ประชาชนปฎิบัติตามป้ายแนะนำ และใช้ความเร็วตามที่กำหนด
ส่วนมอเตอร์เวย์ M 82 ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ระยะทาง 16.4 กม. คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนเม.ย. 2569 และจะทำให้สามารถเปิดให้ใช้เส้นทางได้ ตั้งแต่ต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย-บ้านแพ้ว ได้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่วนโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ระยะทาง 18.7 กม.นั้น ปัจจุบันมีความคืบหน้า 91% คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิ.ย. 2569 และเปิดให้ใช้ได้ช่วงกลางปี 2569
“โครงการ M82 เป็นหนึ่งใน โครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ ที่รัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเร่งผลักดัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายคมนาคมและการขนส่งสู่ภาคใต้โดยเฉพาะเพื่อ บรรเทาปัญหาการจราจรบนถนนพระราม 2 ซึ่งเป็นเส้นทางหลักของเศรษฐกิจ การขนส่งสินค้า และการท่องเที่ยว โดยทุกโครงการที่เปิดให้บริการ ต้องมั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัยสูงสุด 100% และ M82 คือเส้นทางที่ประชาชนรอคอยมานาน และวันนี้เราพร้อมเปิดใช้อย่างมั่นใจหลังผ่านการตรวจสอบมาตรฐานทางวิศวกรรมโดย กรมทางหลวง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) อย่างละเอียดทุกขั้นตอน”
โดยเส้นทาง M 82 ช่วงต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัยมีรายละเอียดจุดเข้า - ออก ดังนี้
ฝั่งขาออกเมือง จุดที่ 1 จากทางพิเศษกาญจนาภิเษก ให้ชิดซ้ายก่อนถึงต่างระดับบางขุนเทียนประมาณ 2 กม. สังเกตป้าย M82 มุ่งหน้าสมุทรสาคร สมุทรสงคราม จากนั้นวิ่งออกช่องทางด้านซ้าย ผ่านด่านเก็บค่าผ่านทางของทางพิเศษ และเข้าสู่ทางยกระดับ M82 โดยสามารถวิ่งต่อไปได้อีกประมาณ 10 กม. จะถึงปลายทาง เป็นทางลงจากทางยกระดับไปยังถนนพระราม 2 เพื่อมุ่งหน้าต่อไปมหาชัย หรือมุ่งหน้าไปทางเลี้ยวเข้าถนนเอกชัยได้
ฝั่งขาออกเมือง จุดที่ 2 จากถนนพระราม 2 ฝั่งขาออก บริเวณถัดจากห้างบุญถาวร สาขาพระราม 2 จะมีทางขึ้นทางยกระดับ M82 โดยสามารถวิ่งต่อไปได้อีกประมาณ 4 กม. จะถึงปลายทาง เป็นทางลงจากทางยกระดับไปยังถนนพระราม 2 เพื่อมุ่งหน้าต่อไปมหาชัย หรือมุ่งหน้าไปทางเลี้ยวเข้าถนนเอกชัยได้
ฝั่งขาเข้าเมือง จากถนนพระราม 2 ฝั่งขาเข้า ที่วิ่งมาจากมหาชัย หรือเลี้ยวมาจากถนนเอกชัย สังเกตป้าย M82 ไปพระประแดง จะมีทางขึ้นทางยกระดับ M82 บริเวณหน้าวัดราษฎร์รังสรรค์ จากนั้นวิ่งบนทางยกระดับไปได้ประมาณ 4 กม. สังเกตป้ายทางออกบางแค บางบัวทอง จะเป็นทางลงจากทางยกระดับไปยังถนนพระราม 2 เพื่อมุ่งหน้าไปดาวคะนอง หรือเลี้ยวซ้ายที่ต่างระดับบางขุนเทียนไปเข้าทางพิเศษกาญจนาภิเษก ด้านตะวันตก เพื่อวิ่งไปบางแคหรือบางปะอินได้ หากขับเลยป้ายทางออกบางแค บางบัวทอง ให้วิ่งต่อไปอีกประมาณ 6 กม. จะเป็นทางบังคับเลี้ยวไปเข้าทางพิเศษกาญจนาภิเษก ที่ต้องเสียค่าผ่านทาง และจะไม่มีจุดให้กลับรถออกมา
ด้าน นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดี ทล. กล่าวว่า ในด้านความปลอดภัย ทล. ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยวิศวกรจาก ทล. ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กทพ. และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้ร่วมกันดำเนินการตรวจสอบคุณภาพงานด้านวิศวกรรมอย่างละเอียดในขั้นสุดท้าย เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่ผ่านมา ทั้งในส่วนของงานทางและสะพาน งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายจราจรและป้ายแนะนำเส้นทาง เพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดให้แก่ผู้ใช้เส้นทาง พร้อมทั้งได้ประสานข้อมูลให้กับผู้ให้บริการระบบแผนที่นำทางแอปพลิเคชัน Google Map ด้วยแล้ว
@จำกัดความเร็วรถยนต์ ไม่เกิน 80 กม./ชม. -รถบรรทุก ไม่เกิน 65 กม./ชม.
การเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ M82 เชื่อมต่อกับทางพิเศษกาญจนาภิเษก ช่วงต่างระดับบางขุนเทียน -เอกชัย ได้ในครั้งนี้ มาจากความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันอย่างใกล้ชิดของ 2 หน่วยงาน คือ ทล. และ กทพ. ตั้งแต่ขั้นตอนวางแผน การออกแบบ การใช้พื้นที่ก่อสร้างร่วมกัน รวมทั้งการเร่งรัดงานก่อสร้างทางและระบบด่านเก็บผ่านทางในบริเวณจุดเชื่อมต่อ ตลอดจนการจัดเตรียมความพร้อม สำหรับเปิดทดลองให้บริการในทุกมิติ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยสูงสุด ทั้งนี้ ทล. ขอความร่วมมือผู้ที่จะมาใช้เส้นทางโปรดศึกษาข้อมูลรายละเอียดของจุดเข้า - ออก และปฏิบัติตามข้อบังคับในช่วงการเปิดทดลองใช้เส้นทางอย่างเคร่งครัด โดยใช้ความเร็วสูงสุดในการขับขี่ สำหรับรถยนต์ รถกระบะ รถตู้ ไม่เกิน 80 กม. ต่อชั่วโมง และรถพ่วง รถบรรทุก และรถบัสโดยสาร จำกัด ความเร็วไม่เกิน 65 กม. ต่อชั่วโมง
@ช่วงเอกชัย - บ้านแพ้ว คืบหน้า 88.19 %
โครงการมอเตอร์เวย์ M 82 เป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทมอเตอร์เวย์ โดย ช่วงต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ระยะทาง 8.3 กม. วงเงินลงทุน 10,477 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างปี 2562 ปัจจุบันงานโยธา เสร็จ 100%
ส่วน ช่วงเอกชัย - บ้านแพ้ว ระยะทาง 16.4 กม. วงเงินลงทุน 18,759 ล้านบาท ปัจจุบันงานโยธา มีความคืบหน้า 88.19 % คาดแล้วเสร็จในกลางปี 69
อย่างไรก็ตาม ทล. จะกำกับดูแลและเร่งรัดก่อสร้างภายใต้มาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุด เพื่อให้โครงการแล้วเสร็จและสามารถเปิดทดลองให้บริการได้ตลอดเส้นทางในช่วงกลางปี 2569 รวมทั้งเร่งรัดประมูลการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ และเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในปี 2571 “