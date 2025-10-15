พร้อมแล้ว! 22 ต.ค.นี้ เปิดทดลองวิ่งฟรี มอเตอร์เวย์ M82 "บางขุนเทียน-เอกชัย" ลดแออัดพระราม 2

“พิพัฒน์” ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าพระราม 2 สั่งเปิดทดลองวิ่งมอเตอร์เวย์ M82 "ยกระดับบางขุนเทียน-เอกชัย" 22 ต.ค. นี้ วิ่งเข้าทางด่วนบางพลี-สุขสวัสดิ์ แก้รถติดพระราม 2 พร้อมจี้ผู้รับเหมาเร่งรัดงานส่วนที่เหลือ ย้ำความปลอดภัยสูงสุด
วันนี้ (15 ตุลาคม 2568) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่บนถนนพระราม 2 ได้แก่ โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 (M82) สายทางยกระดับบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว ดำเนินการโดยกรมทางหลวง (ทล.) และโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะยกระดับการเดินทางสู่ภาคใต้
นายพิพัฒน์เปิดเผยว่า โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 (M82) ช่วงบางขุนเทียน – เอกชัย ระยะทาง 8.3 กิโลเมตร กรมทางหลวง ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว และในวันนี้ กรมทางหลวง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และสภาวิศวกร ได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อประเมินความปลอดภัย ทำการติดตั้งป้ายจราจร และงานระบบระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว สรุปได้ว่ามีความพร้อมให้บริการ จึงได้สั่งการให้กรมทางหลวง เปิดให้ประชาชนทดลองใช้เส้นทางดังกล่าวได้โดยไม่เก็บค่าผ่านทาง ตั้งแต่วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2568
ซึ่ง ประชาชนสามารถใช้เส้นทางเชื่อมต่อโครงข่ายทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ช่วงพระประแดง - ต่างระดับบางขุนเทียน เพื่อเข้าสู่ทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน - บ้านแพ้ว ช่วงต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย ได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องลงสู่ถนนพระราม 2 เป็นการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความแออัดของการจราจรบนถนนพระราม 2ได้ประมาณ 30% โดยให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อความปลอดภัย
นายพิพัฒน์กล่าวว่า ส่วนโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก นั้นจะแล้วเสร็จเดือนมิ.ย.69 โดยตั้งเป้าเปิดให้บริการต่อเนื่องถึงช่วงเอกชัย - บ้านแพ้ว ระยะทาง 16 กิโลเมตร ภายในเดือนเมษายน 2569 และให้แล้วเสร็จทั้งโครงการภายในปี 2570 เพื่อเปิดบริการเต็มรูปแบบในปี 2571 รวมระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร ตั้งแต่บางโคล่ถึงบ้านแพ้ว
ผู้สื่อข่าวถามว่าก่อนหน้านี้กระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงเคยประกาศว่าจะก่อสร้างโครงการบนถนนพระราม 2 แล้วเสร็จภายในปี 2568 เหตุใดจึงไม่สามารถดำเนินการได้ นายพิพัฒน์กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ที่คาดว่าจะมีการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในสิ้นปีแต่ เนื่องจาก มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น และระยะเวลาก่อสร้างที่มีจำกัดเนื่องจากไม่สามารถปิดการจราจรได้ตลอดเวลา เพราะจะทำให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความเดือดร้อน
ทำให้งานไม่เป็นไปตามเป้าหมายแต่ปัจจุบันได้มีการ หารือกับผู้รับเหมา ประเมินเนื้องานที่เหลือและวางแผนการก่อสร้าง โดยเน้นเรื่องความปลอดภัยสูงสุด ก็มั่นใจว่าเดือน มิ.ย.2569 การก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามแผน
ทั้งนี้ ตนได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนถึงกรมทางหลวงและการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยเน้นย้ำในประเด็นสำคัญดังนี้
เร่งรัดการก่อสร้างและแผนเปิดให้บริการ: ให้เร่งรัดการก่อสร้างโครงการในส่วนที่เหลือให้เป็นไปตามแผนงานอย่างมีคุณภาพ โดยตั้งเป้าจะเปิดทดลองให้บริการช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ระยะทาง 16 กิโลเมตร ภายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2569 เพื่อให้โครงการทั้งหมดสำเร็จเป็นรูปธรรมภายในปี 2569
ยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุด: เน้นย้ำ “ความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อน” โดยสั่งการให้เพิ่มมาตรการความปลอดภัยในจุดเสี่ยง โดยเฉพาะสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน ให้ติดตั้งตาข่ายกันวัสดุตกหล่น (Safety Net) ให้เรียบร้อย พร้อมทั้งตรวจสอบความพร้อมของผิวทาง, ระบบป้ายจราจร, แสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ปรับการบริหารจัดการจราจร: เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในชั่วโมงเร่งด่วน ให้พิจารณาเลื่อนเวลาปิดช่องจราจรหลักเพื่อดำเนินงานก่อสร้างจากเดิม 19.00 น. เป็น 20.30 น. และต้องคืนผิวจราจรให้แล้วเสร็จภายในเวลา 05.30 น. อย่างเคร่งครัด
บูรณาการความร่วมมือและประชาสัมพันธ์: ให้ทั้งสองหน่วยงานทำงานร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อหลีกเลี่ยงการปิดถนนซ้ำซ้อน และให้เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความมั่นใจแก่ประชาชนทั่วประเทศ ให้รับรู้ว่าถนนพระราม 2 กำลังจะกลับมา “ปลอดภัย น่าเชื่อมั่น และสะดวกในการเดินทาง”
"รัฐบาลและกระทรวงคมนาคมมีความมุ่งมั่นที่จะพลิกโฉมถนนพระราม 2 ให้เป็นเส้นทางแห่งความมั่นใจ ไม่ใช่ถนนที่คนไทยต้องกังวลอีกต่อไป การเปิดทดลองใช้ M82 บางขุนเทียน-เอกชัย ในวันที่ 22 ตุลาคมนี้ คือความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม และเราจะทุ่มเทสรรพกำลังทั้งหมดเพื่อก่อสร้างโครงการที่เหลือให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับประชาชนในการเดินทางสู่ภาคใต้ที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น" นายพิพัฒน์ กล่าว
ด้าน นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวยืนยันว่า โครงการ M82 ได้ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างละเอียดในทุกมิติ ทั้งด้านโครงสร้าง ระบบไฟฟ้า งานป้ายจราจร และระบบระบายน้ำ โดยเตรียมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมตรวจสอบร่วมกันครั้งหนึ่ง เพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดให้ประชาชนใช้งานในวันที่ 22 ตุลาคมนี้จะมีความปลอดภัยสูงสุด พร้อมกำชับให้ผู้รับจ้างและหน่วยงานที่ปรึกษาเพิ่มความถี่ในการตรวจความมั่นคงของโครงสร้างทางยกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนทุกคนที่ใช้เส้นทาง